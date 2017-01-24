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Первая студия с Артемом Шейниным (24.01.2017) смотреть онлайн

Первая студия последний выпуск на Первом смотреть онлайн 24 января 2017


Первая студия с Артемом Шейниным (24.01.2017) смотреть онлайн

Свежий взгляд на происходящее в стране и мире от первого информационного канала в новом проекте при участии Артема Шейнина – Первая студия, где политические и экономические эксперты, политологи, журналисты и другие приглашенные гости обсуждают самые акутальные новости и самые горячие события.

Еженедельно ведущий программы Артем Шейнин, знакомый телезрителям по проекту Время покажет, собирает в новой студии думающих людей, чтобы узнать их мнение о текущих новостях в России и мире и волнующих общество вопросах. Геополитическая ситуация в мире, интриги на мировой и внутренней арене, выборы и дальнейшие действия президента США, военные конфликты, экономическое состояние в стране, политические противостояния на всех уровнях, глобальный экономический кризис, цены на нефть и энергоносители, скачки курса валют и многие другие вопросы найдут свое отражение в программе. У каждого из гостей своя точка зрения, но возможно ли выработать общее решение, которое удовлетворяло бы запросам всех? Первая студия постарается доказать, что возможно, и дать ответы на все вопросы.

Первая студия с Артемом Шейниным – смотреть онлайн[/b] по itelevisor.ru прямой эфир от 24.01.2017:


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