На троих 57 и 58 серия 24.01.2017 сериал смотреть онлайн

Скетч-шоу На троих на ICTV, последняя серия – смотреть онлайн 24 января 2017

Искрометное юмористическое скетч-шоуот всем известной Дизель Студіо представляет подборку зажигательных шуток, комичных историй и остроумных сценок, которые точно отражают и тонко высмеивают нашу современность. За основными персонажами скрываются хорошо знакомые актеры, среди которых Егор Крутоголов, Евгений Сморыгин, Виктория Булитко, Марина Поплавская, Александр Бережок, Евгений Гашенко, Яна Глущенко, а также Олег Иваница. В каждой постановке участвуют три героя, которые играют обычных людей: офисных работников, полицейских и правонарушителей, детей и их родителей, пилотов самолета и бортпроводниц, врачей и их пациентов. Каждая сценка придется по душе телезрителям, а в некоторых персонажах, они, возможно, узнают кого-то из знакомых или даже, чем черт не шутит, самих себя.По пятницам вечером выходят новые выпуски передачи. Телеканал ICTV покажет шоу в 21:25 по киевскому времени.прямой эфир от 24.06.2016:

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