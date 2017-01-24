Лунтик (474 серия) Похититель смотреть онлайн

Лунтик (2016) Новая серия мультфильма для детей, смотреть онлайн в хорошем качестве

Премьера новой серии! В последнее время Пупсень ведет себя более чем странно, а именно старается поймать Милу. При этом, все, что ему нужно от нее – это ее игрушечный заяц…Вам непременно стоит ознакомиться с новой серией замечательного мультсериала, которая ответит на множество ваших вопросов об окружающем мире и всех, кто в нем обитает. Познавательный анимационный сериал расскажет историю с участием самого Лунтика, четырехухого пришельца, свалившегося прямиком с Луны на Землю, а также его новых приятелях, земных обитателях: насекомых, лягушках, рыбах, взрослых и детях, которые особо любознательны ко всему, что их окружает. Все вместе они в каждом новом эпизоде открывают что-то новое для себя и делятся своими находками с маленькими телезрителями.

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