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Гречанка 21 и 22 серия 25.01.2017 сериал смотреть онлайн

Сериал Гречанка (2014) последняя серия на Первом Канале смотреть онлайн в хорошем качестве


Гречанка 21 и 22 серия 25.01.2017 сериал смотреть онлайн

Шестидесятисерийная мелодрама Гречанка: Молодая женщина Таня Куликова (Ольга Гришина) живет в небольшом провинциальном городке, где работает гидом в местном музее. С юности она влюблена в искусство, а в знании оного времен Древней Греции ей, пожалуй, нет равных. Женщина и сама выглядит, словно гречанка: у нее красивые карие глаза, смуглая кожа и вьющиеся волосы. Однажды она заводит знакомство с арт-дилером Григорием Середой (Антон Феоктистов) из большого города. Мужчина привлекателен собой, имеет большое состояние и ум под стать, в общем, тот самый принц, которого она всегда ждала в своих мечтах. Кажется, что счастье, о котором она так долго мечтала, вот-вот сбудется, свадьба ведь не за горами. Однако, вскоре Таня обнаруживает, что кроме мужа она получила новых родственников в лице властной матери, пресмыкающейся сестрой, а также любовницей, плетущей интриги. Так она сталкивается с безжалостной реальностью, которой оборачивается вчерашняя сказка. Как теперь в этом темном лесу интриг, предательств и страданий главной героине отыскать дорогу к настоящему счастью?

В сериале снимались: Ольга Гришина, Антон Феоктистов, Ольга Сумская, Виктория Литвиненко-Ясиновская, Алена Алымова, Алексей Фатеев, Дмитрий Сова, Слава Красовская, Алена Колесниченко, Виктория Булитко, Сергей Радченко, Андрей Саминин, Кирилл Бин, Ольга Морозова и другие.

Гречанка (2017) 21 серия 22 серия – смотреть онлайн в хорошем качестве:


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