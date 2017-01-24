Проводник в Баку. Влад Лисовец 24.01.2017 смотреть онлайн

Проводник с Андреем Бедняковым на Пятнице! – смотреть онлайн 24 января 2017

Телезрители лучшего развлекательного телеканала Пятница! всегда получают то, о чем просят. И в этот раз всех постоянных зрителей передач о путешествиях, а также поклонников таланта ведущегоожидает премьера очередного шоу о приключениях в поездках по России –Самые известные и любимые отечественные звезды шоу-бизнеса в компании остроумного и заводного ведущего Пятницы! поедут в те места, в которых родились и которые считают родными. Андрею предстоит исколесить всю страну, побывав в самых непредсказуемых уголках и глубинках. Непосредственно от героев программы все заинтересованные зрители узнают самые интересные, курьезные и волнительные детали из жизни своих кумиров: где они встретили свою первую любовь и провели первое свидание, в какую школу ходили, за какой партой сидели, кто была их первая учительница, какие блюда готовили им бабушки и многое другое. Приготовьтесь узнать чуточку больше о звездах, посмеяться вместе с героями и Андреем Бедняковым, совершив уникальное путешествие по стране.Передача появится с премьерой в эфире в пятницу. Телеканал Пятница! анонсирует показывает выпуск на 19:00 МСК.прямой эфир от 24.01.2017:

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/174087-news.html