Маша и Медведь 62 серия. Спи, моя радость, усни! смотреть онлайн

Маша и Медведь (2017) Новые серии, смотреть онлайн в хорошем качестве

Стараясь во многом подражать своему лучшему другу, Медведю, Маша тоже хочет завалиться в зимнюю спячку, наверное, чтобы побыстрее дождаться весны. Однако, в ее планы совсем не входили классические овечки, которых обычно считают перед сном. Игривые зверушки начинают новую игру вместе с девочкой Машей…Смотрите следующую увлекательную серию мультсериала, из которой вы узнаете много познавательного и интересного.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/174063-news.html