Добров в эфире последний выпуск 22.01.2017 смотреть онлайн

Добров в эфире последний выпуск, смотреть онлайн 22 января 2017 года

Итоговая информационно-аналитическая передача, которая в конце каждой недели выходит на канале РЕН, подводит черту под самыми волнующими событиями, находя решения самым проблемным вопросам. Автор и ведущий проекта – известный журналист и аналитик Андрей Добров.Программа Добровэфире – это свободная площадка для всех мнений и комментариев в любом векторе. Вы услышите различные точки зрения от ведущего, приглашенных экспертов и аналитиков, которые постараются убедить зрительскую аудиторию в правильности своих размышлений, которые зачастую могут не совпадать с их мнением. Задача итогового выпуска – не только преподнести актуальную информацию об актуальных новостях за прошедшие семь дней, а и сделать важнейшие выводы и без отклонения найти конкретные ответы на самые каверзные вопросы. Здесь не только обсуждаются прошедшие события, а и то, о чем будут говорить завтра.Программа выходит еженедельно по воскресеньям в вечернем эфире. Рен ТВ анонсирует очередной выпуск на 23:00 по Москве.прямой эфир от 22.01.2017:

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/174033-news.html