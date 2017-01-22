Добров в эфире последний выпуск 22.01.2017 смотреть онлайн

Добров в эфире последний выпуск, смотреть онлайн 22 января 2017 года
Итоговая информационно-аналитическая передача Добров в эфире, которая в конце каждой недели выходит на канале РЕН, подводит черту под самыми волнующими событиями, находя решения самым проблемным вопросам. Автор и ведущий проекта – известный журналист и аналитик Андрей Добров.
Программа Добровэфире – это свободная площадка для всех мнений и комментариев в любом векторе. Вы услышите различные точки зрения от ведущего, приглашенных экспертов и аналитиков, которые постараются убедить зрительскую аудиторию в правильности своих размышлений, которые зачастую могут не совпадать с их мнением. Задача итогового выпуска – не только преподнести актуальную информацию об актуальных новостях за прошедшие семь дней, а и сделать важнейшие выводы и без отклонения найти конкретные ответы на самые каверзные вопросы. Здесь не только обсуждаются прошедшие события, а и то, о чем будут говорить завтра.
Когда смотреть передачу Добров в эфире? Программа выходит еженедельно по воскресеньям в вечернем эфире. Рен ТВ анонсирует очередной выпуск на 23:00 по Москве.
Добров в эфире Рен ТВ, последний выпуск – смотреть онлайн прямой эфир от 22.01.2017:
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