Свобода слова (ICTV) последний выпуск 23.01.2017 смотреть онлайн

Свобода слова с Вадимом Карпьяком на ICTV – смотреть онлайн 23 января 2017

Политичекое ток-шоу, которое выходит по понедельникам на канале ICTV, поднимает самые острые вопросы современности, которые касаются каждого. За дискуссией в студии следит ведущий программы Вадим Карпьяк.Проект предоставляет площадку для обсуждения важных политических, экономических и социальных проблем, которые актуальны на сегодня и волнуют население страны. В студию программы приглашаются известные политики, видные общественные деятели, уважаемые политологи и журналисты популярных изданий, которые и ведут дискуссию, высказывая свою точку зрения и пытаясь убедить в ее правильности остальных. Кроме них в зале находится тестовая группа из зрителей, которые в ходе передачи дают оценку выступающим. Таким образом строится график и становится понятным отношение аудитории к происходящему в студии.Следующий выпуск программы ожидается вечером в понедельник. Телеканал ICTV анонсирует выход передачи на 21:30 по Киеву.прямой эфир от 23.01.2017:

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