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На троих 55 серия 56 серия (23.01.2017) смотреть онлайн

Скетч-шоу На троих на ICTV, последняя серия – смотреть онлайн 23 января 2017


На троих 55 серия 56 серия (23.01.2017) смотреть онлайн

Искрометное юмористическое скетч-шоу На троих от всем известной Дизель Студіо представляет подборку зажигательных шуток, комичных историй и остроумных сценок, которые точно отражают и тонко высмеивают нашу современность. За основными персонажами скрываются хорошо знакомые актеры, среди которых Егор Крутоголов, Евгений Сморыгин, Виктория Булитко, Марина Поплавская, Александр Бережок, Евгений Гашенко, Яна Глущенко, а также Олег Иваница. В каждой постановке участвуют три героя, которые играют обычных людей: офисных работников, полицейских и правонарушителей, детей и их родителей, пилотов самолета и бортпроводниц, врачей и их пациентов. Каждая сценка придется по душе телезрителям, а в некоторых персонажах, они, возможно, узнают кого-то из знакомых или даже, чем черт не шутит, самих себя.

Когда смотреть скетч-шоу на ТВ? По пятницам вечером выходят новые выпуски передачи. Телеканал ICTV покажет шоу в 21:25 по киевскому времени.

На троих 55 серия 56 серия на ICTV, последний выпуск – смотреть онлайн прямой эфир от 24.06.2016:


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