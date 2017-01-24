Мужское / женское выпуск (24.01.2017) Первый Канал смотреть онлайн

Мужское / женское на Первом последний выпуск – смотреть онлайн 24 января
Социальное шоу об отношениях Мужское / женское, который стартовал и выходит на Первом Канале телевидения, приходит на помощь двум конфликтующим сторонам, чтобы наладить взаимопонимание между полами. В роли ведущих Юлия Барановская и Александр Гордон.
Зачастую между мужем и женой во время совместной жизни возникают противоречия, ссоры, конфликты, которые нередко перерастают в нечто большее, как рукоприкладство или развод. И что важнее, жертвами такого конфликта могут стать и дети. Для того, чтобы разрешить проблемный вопрос и прийти к обоюдному согласию героям программы необходимо помочь. Так они приглашаются на программу, где делятся своей историей с аудиторией и получают разумные советы. Кого выбрать из двух ухажеров? Как обрести свое место под солнцем в жестоком современном мире? Почему многие берутся изменить свою внешность? Как уберечь ребенка от страданий в родной семье? На все эти и многие другие вопросы постарается дать ответ новое шоу.
Мужское / женское, последний выпуск – смотреть онлайн прямой эфир от 24.01.2017:
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