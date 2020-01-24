Прямой эфир с Борисом Корчевниковым выпуск (24.01.2017) смотреть онлайн

Прямой эфир последний выпуск на Россия 1 смотреть онлайн выпуск от 24 января
В программе производства ВГТРК, Прямой эфир с Борисом Корчевниковым, название которой говорит само за себя, выносятся на обсуждение самые волнующие вопросы настоящего времени, о которых замалчивают многие средства массовой информации. В ежедневном эфире по будням в студию ток-шоу приходят обычные люди со своими душещипательными историями, приглашаются профессионалы из различных областей деятельности, чья помощь будет уместна, а также заинтересованные зрители. В поле зрения продюсеров и ведущего попадают громкие, порой скандальные события, важные общественно-политические вопросы, резонансные криминальные преступления, взбудоражившие общественность как в России, так и в странах зарубежья. Любой желающий может подать заявку на участие в шоу как в качестве участника, так и зрителя в зале.
Прямой эфир с Борисом Корчевниковым, последний выпуск – смотреть онлайн от 24.01.2017:
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