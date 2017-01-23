Без обмана последний выпуск (23.01.2017) смотреть онлайн

Без обмана на ТВЦ, последний выпуск - смотреть онлайн 23 января 2017

Специально для тех, кто умеет считать свои деньги телеканал ТВЦ представляет потребительский проект, в рамках которого проводятся расследования, касающиеся получения услуг или совершения покупок.Профессионалы и простые обыватели будут давать свою оценку тому, на что они тратят денежные средства, а именно популярные товары и услуги. Журналисты проекта внедряются в торговые точки или даже в сам производственный процесс, чтобы узнать, как все устроено изнутри. Более того, корреспонденты отстаивают права потребителей, которые стали жертвами недобросовестных продавцов и производителей. После просмотра программы вы будете уверены в том, что не попадетесь на удочку и без труда отличите оригинал от подделки. Также, по запросам телезрителей, проводится краткий экскурс в историю, во время которого будет продемонстрировано, как тот или иной товар производился в прошлом.Каждый понедельник, а также во вторник в повторном показе. Телеканал ТВЦ показывает передачу в понедельник вечером в 23:05, во вторник – 13:45 по московскому времени.прямой эфир от 23.01.2017:

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