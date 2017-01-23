Василиса 21 серия 22 серия (23.01.2017) сериал смотреть онлайн

Сериал Василиса (2016) последняя серия – смотреть онлайн в хорошем качестве

Кузнецова (Виктория Кобленко) – молодая и успешная женщина, которая с уверенностью смотрит в завтрашний день. Ежедневно приходя на работу, она с радостью обслуживает клиентов и общается с коллегами. Она не замужем, но и не одинока, ведь у нее есть любимый мужчина, технический директор компании Константин (Антон Сёмкин), с которым она связывает свои планы на будущее. Тем более, что близится ее день рождения, от которого она ожидает приятного подарка для себя, а именно предложения руки и сердца от Константина. Но все не задается с самого начала, когда о дне рождения дочери забывает ее мама, которая захлопочена предстоящей свадьбой ее младшей сестры Ирины. На работетакже не поздравили ее, а всему виной новый сотрудник, который пришел на место Константина, его друг Иван (Александр Пашков). Более того, по плану ее матери, она должна будет уступить свою квартиру молодоженам, а сама вернуться в родительское гнездышко, что ее абсолютно не радует. Тогда отчаянная Василиса всех удивляет, объявляя о собственной свадьбе, которая должна состояться ровно через три месяца. Осталось только найти жениха…В главных ролях: Виктория Кобленко, Андрей Леонов, Александр Пашков, Ольга Кирсанова-Мирапольская, Анна Якунина, Иван Агапов, Андрей Заводюк, Татьяна Рудина, Галина Анисимова, Наталья Ноздрина, Анастасия Акатова, Петр Баранчеев, Владимир Гориславец, Артем Федотов и другие.

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