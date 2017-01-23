Вы все меня бесите 17 и 18 серия (23.01.2017) смотреть онлайн

Сериал Вы все меня бесите 1 сезон (2017) на СТС, новые серии в хорошем качестве

По сюжету нового комедийного телесериалажурналистка Соня Багрецова (Светлана Ходченкова) работает в одном из востребованных городских изданий. Девушка не отличается легкостью в общении и особым дружелюбием как в личной жизни, так и в рабочих моментах. Поэтому отношения в сильным полом у нее, мягко говоря, не складываются, да и сама она не желает связывать свою жизнь с кем-то еще. Но, видимо у судьбы другие планы, и когда в отделе появляется новый начальник Кирилл (Петр Федоров), все начинает меняться. Сперва Соня отвечает отказом на любые ухаживания со стороны мужчины. Но все же тот находит ключик к строптивому сердцу подчиненной – когда на открытии ресторана девушка выпивает бокал вина, то становится самой открытой и позитивной особой среди присутствующих. Сама она осознает произошедшее только на утро после бурной ночи, проведенной с Кириллом, а также с новыми знакомыми, которые завела на вечернике – таксистом Вовой (Александр Паль), который живет по соседству, а также разговорчивой маникюршей Нелей (Юлия Топольницкая).Роли исполнили: Светлана Ходченкова, Петр Федоров, Александр Паль, Юлия Топольницкая, Николай Фоменко, Александр Петров, Полина Виторган, Кирилл Каганович, Евгений Сытый, Мадлен Джабраилова, Филипп Горенштейн, Кирилл Мелехов, Максим Костромыкин и другие.

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