Время покажет (Первый Канал) выпуск 23.01.2017 смотреть онлайн

Время покажет с Артемом Шейниным выпуск на Первом смотреть онлайн 23 января 2016

Ежедневное ток-шоу, которое можно смотреть на Первом Канале телевидения, делает предметом дискуссии наиболее актуальные и волнующие аудиторию проблемы и старается выработать единственно правильное разрешение вопроса. Ведущие Петр Толстой, Екатерина Стриженова и Артем Шейнин.Каждый раз в студию приглашаются только профессионалы из конкретной области, готовые дать совет и прокомментировать каждое событие, среди них авторитетные экономисты, квалифицированные политологи, политические деятели различных убеждений, известные журналисты, успешные предприниматели. Также в зале присутствуют обычные зрители, которые также высказывают свое мнение, имея право голоса. Из рассматриваемых вопросов, например, генномодифицированная продукция и качество производства, внешнеполитические события, затрагивающие страну, положительные и отрицательные стороны вакцинации, проблемы реформирования медицинской сферы, состояние экономики и рынка валют, семейные конфликты.на я Телевизор.ру прямой эфир от 23.01.2017:

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