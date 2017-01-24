Склифосовский. Реанимация 11 и 12 серия (24.01.2017) смотреть онлайн

Сериал Склифосовский 5 сезон (2017) последняя серия – смотреть онлайн в хорошем качестве
Герои многосерийной медицинской мелодрамы Склифосовский, врачи из известного госпиталя Склиф в новом сезоне будут все так же спасать человеческие жизни и посвящать зрителей в перипетии своей личной жизни, разрывая прежние связи и заводя новые любовные романы. Знаменитый хирург доктор Олег Брагин (Максим Аверин), чья жизнь повисла на волоске от смерти из-за ранения во время тяжелейшей операции, выкарабкался из комы и проходит курс реабилитации после сложной операции. Но в то время как все вокруг видят в Брагине настоящего героя, Марина Нарочинская (Мария Куликова) не желает принимать все, как само собой разумеющееся, и даже подает документы на развод. Как Брагину поступить, чтобы не отпустить любовь всей его жизни? Тем временем, размеренная жизнь семьи Куликовых, Сергея (Константин Юшкевич) и его супруги Ольги (Евгения Дмитриева) взбудоражится с приездом сына Никиты (Александр Сетейкин), который не жалет идти в медицину вопреки желаниям его отца. Отношение к жизни и работе заведующей отделением Ирины Алексеевны Павловой (Елена Яковлева) остается прежним, и под ее повсеместный контроль попадают не только подчиненные, но и родные, но и ее ожидает любовная интрига.
В сериале сыграли: Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Константин Юшкевич, Олег Чернов, Евгения Дмитриева, Анна Якунина, Владимир Жеребцов, Антон Эльдаров, Екатерина Травова, Владимир Довжик, Мария Рыщенкова и другие.
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