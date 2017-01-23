Гражданский брак 14 серия 24 01 2017 сериал смотреть онлайн

Сериал Гражданский брак 1 сезон (2017) на СТС, последняя серия в хорошем качестве

В комедийном сериале ТНТречь пойдет о молодой паре, которая успешно преодолела конфетно-букетный период, но еще не доросла до женитьбы. Ника встречается с Темой уже около года, за это время они хорошо узнали друг друга и им нравится такой вид отношений, который ни к чему не обязывает. Однако, они далеко не самые серьезные ребята и легкомысленно относятся ко всему, что происходит вокруг. Тем более, что они не желают идти по стопам родителей, которые строго по графику работали, любили, заводили детей. Несмотря на это, молодые люди решают съехаться, чтобы попробовать жить вместе и доказать предкам, что с их самостоятельностью все в порядке. Тема и Ника занимают бабушкину квартиру, которая всего несколькими этажами ниже той, в которой живут мать и отец Ники, который на дух не переносит Тему. Сумеют ли веселые и беззаботные парень и девушка преодолеть все трудности новой жизни вместе, избежать ссор и конфликтов с соседями и построить совместное будущее?Роли исполнили: Агата Муцениеце, Денис Кукояка, Дмитрий Астрахан, Анна Легчилова, Ирина Чеснокова, Дмитрий Аверин, Михаил Грушевский, Стефания-Марьяна Гурская, Александр Шулико, Степан Девонин.

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