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Райское место (11 серия) 23.01.2017 смотреть онлайн

Сериал Райское место (2016) последняя серия смотреть онлайн в хорошем качестве


Райское место (11 серия) 23.01.2017 смотреть онлайн

Эксклюзивный отель высшего класса Райское место, расположенный на заснеженных склонах Карпат, открывает свои двери для гостей. Место принадлежит зажиточной семье Марченко. Девушка-сирота Нина Костюк, которая живет со своим дядей в одном из небольших сел, желает устроиться на работу в гостиницу. Нина невероятно талантлива, обладает превосходным художественным вкусом и во всех делах стремится достичь совершенства. Владеть таким же роскошным отелем, как Райское место – вот главная мечта девушки, но для начала, она соглашается и на работу простой горничной. Но является ли на самом деле это место райским – Нину подстерегает череда испытаний, трагических противостояний, в которых она должна встать на защиту своих близких, а также открыть для себя настоящие чувства, чтобы снять проклятие, которое лежит на роду Марченко на протяжении долгих лет и вновь вернуть счастье в Райское место.

В сериале снимались: Клавдия Дрозд, Андрей Фединчик, София Письман, Павел Москаль, Сергей Фролов, Светлана Зельбет, Олеся Власова, Влада Марчак, Анна Саливанчук, Сергей Сипливый, Янина Соколова, Вячеслав Довженко, Ирина Дорошенко, Константин Данилюк.

Райское место (2017) 11 серия – смотреть онлайн в хорошем качестве:


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