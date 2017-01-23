Райское место (11 серия) 23.01.2017 смотреть онлайн

Сериал Райское место (2016) последняя серия смотреть онлайн в хорошем качестве

Эксклюзивный отель высшего класса, расположенный на заснеженных склонах Карпат, открывает свои двери для гостей. Место принадлежит зажиточной семье Марченко. Девушка-сирота Нина Костюк, которая живет со своим дядей в одном из небольших сел, желает устроиться на работу в гостиницу. Нина невероятно талантлива, обладает превосходным художественным вкусом и во всех делах стремится достичь совершенства. Владеть таким же роскошным отелем, как Райское место – вот главная мечта девушки, но для начала, она соглашается и на работу простой горничной. Но является ли на самом деле это место райским – Нину подстерегает череда испытаний, трагических противостояний, в которых она должна встать на защиту своих близких, а также открыть для себя настоящие чувства, чтобы снять проклятие, которое лежит на роду Марченко на протяжении долгих лет и вновь вернуть счастье в Райское место.В сериале снимались: Клавдия Дрозд, Андрей Фединчик, София Письман, Павел Москаль, Сергей Фролов, Светлана Зельбет, Олеся Власова, Влада Марчак, Анна Саливанчук, Сергей Сипливый, Янина Соколова, Вячеслав Довженко, Ирина Дорошенко, Константин Данилюк.в хорошем качестве:

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