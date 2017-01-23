Авторизация
 
  • 03:19 – Ксения Собчак родила сына 2017: Собчак провела мастер-класс по кормлению ребенка 
  • 03:18 – Трамп нанес первый удар по глобализму, подписав указ о выходе из ТТП 
  • 03:00 – В Тверской области 18-летний парень зарубил топором пенсионерку 
  • 03:00 – Жулин и Навка испугались за дочь 


Василиса 23 и 24 серия 24 01 2017 смотреть онлайн

Сериал Василиса (2016) последняя серия – смотреть онлайн в хорошем качестве


Василиса 23 и 24 серия 24 01 2017 смотреть онлайн

Василиса Кузнецова (Виктория Кобленко) – молодая и успешная женщина, которая с уверенностью смотрит в завтрашний день. Ежедневно приходя на работу, она с радостью обслуживает клиентов и общается с коллегами. Она не замужем, но и не одинока, ведь у нее есть любимый мужчина, технический директор компании Константин (Антон Сёмкин), с которым она связывает свои планы на будущее. Тем более, что близится ее день рождения, от которого она ожидает приятного подарка для себя, а именно предложения руки и сердца от Константина. Но все не задается с самого начала, когда о дне рождения дочери забывает ее мама, которая захлопочена предстоящей свадьбой ее младшей сестры Ирины. На работетакже не поздравили ее, а всему виной новый сотрудник, который пришел на место Константина, его друг Иван (Александр Пашков). Более того, по плану ее матери, она должна будет уступить свою квартиру молодоженам, а сама вернуться в родительское гнездышко, что ее абсолютно не радует. Тогда отчаянная Василиса всех удивляет, объявляя о собственной свадьбе, которая должна состояться ровно через три месяца. Осталось только найти жениха…

В главных ролях: Виктория Кобленко, Андрей Леонов, Александр Пашков, Ольга Кирсанова-Мирапольская, Анна Якунина, Иван Агапов, Андрей Заводюк, Татьяна Рудина, Галина Анисимова, Наталья Ноздрина, Анастасия Акатова, Петр Баранчеев, Владимир Гориславец, Артем Федотов и другие.

Сериал Василиса (2017) 23 серия 24 серия – смотреть онлайн в хорошем качестве:


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173640-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4984
+0.00%
74.5648
+0.61%
1.1680
+0.28%
0.2095
-0.05%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 560
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 267
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 232
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 205
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 169
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 1 068
  • 0
Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами
  • 15:06
  • 1 027
  • 0
В объектив камеры астронавтов шаттла «Индевор» попался НЛО
  • 21:55
  • 933
  • 0
Ксения Собчак родила сына 2017: Собчак провела мастер-класс по кормлению ребенка
  • 03:19
  • 0
  • 0
Трамп нанес первый удар по глобализму, подписав указ о выходе из ТТП
  • 03:18
  • 0
  • 0
В Тверской области 18-летний парень зарубил топором пенсионерку
  • 03:00
  • 0
  • 0
Жулин и Навка испугались за дочь
  • 03:00
  • 0
  • 0
Ольга Бузова, новости сегодня: в свой день рождения Бузова рыдала
  • 02:29
  • 0
  • 0
Керро и Шепс, правда об отношениях: что происходит между ясновидящими
  • 02:29
  • 0
  • 0
Лама Сафонова осознала причины тяжелой болезни
  • 02:21
  • 0
  • 0
«Матч-ТВ» организует альтернативное расследование по допингу в России
  • 02:04
  • 0
  • 0
Ксения Собчак родила сына 2017: Собчак провела мастер-класс по кормлению ребенка
  • 03:19
  • 0
  • 0
Трамп нанес первый удар по глобализму, подписав указ о выходе из ТТП
  • 03:18
  • 0
  • 0
В Тверской области 18-летний парень зарубил топором пенсионерку
  • 03:00
  • 0
  • 0
Жулин и Навка испугались за дочь
  • 03:00
  • 0
  • 0
Ольга Бузова, новости сегодня: в свой день рождения Бузова рыдала
  • 02:29
  • 0
  • 0
Керро и Шепс, правда об отношениях: что происходит между ясновидящими
  • 02:29
  • 0
  • 0
Лама Сафонова осознала причины тяжелой болезни
  • 02:21
  • 0
  • 0
«Матч-ТВ» организует альтернативное расследование по допингу в России
  • 02:04
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров