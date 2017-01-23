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Любовь против судьбы 11 серия 23.01.2017 смотреть онлайн

Кохання проти долі (серіал, 2017) остання серія на 1+1, дивитися онлайн в хорошій якості


Любовь против судьбы 11 серия 23.01.2017 смотреть онлайн

Турецкий многосерийный телесериал Любовь против судьбы в украинском варианте перевода: родиться в большой семье, где все тебя любят – это огромная радость, но судьба одной девочки сложилась иначе. В ее жизни было сразу две мамы: одной необходим был ребенок, чтобы удержать мужа, ведь сама она иметь детей не могла, а другая просто боролась за своих близких, и для этого ей нужны были деньги.

Кохання проти долі: Кахраман Йорюкхан самореализовался в карьере и женился на прекрасной Дефне. Киймет Ханим, его мать, – гордая и целеустремленная женщина, все мысли которой о том, чтобы в семье сына родился ребенок. Однако, Дефне не может иметь детей, это подтверждает и врачебное обследование, что порождает проблемы в отношениях с мужем и его матерью. Свекровь готова помочь отчаявшейся Дефне и решить проблему, чтобы сохранить семью. Женщина находит некую Элиф, молодую девушку, которая готова будет стать суррогатной матерью, выносив ребенка для Кахрамана и Дефне. Она получит деньги, которые ей нужны для того, чтобы выручить мать из тюрьмы. Как спастись от угрызений совести в этой непростой ситуации, когда любое твое решение может оказаться неверным?

Роли исполнили: Озджан Дениз, Хатидже Шендил, Бегюм Кютюк, Гюрбей Илери, Дилан Чичек Дениз, Хакан Меричлилер, Метин Чекмез, Гюл Онат, Гонджагюл Сунар и другие.

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