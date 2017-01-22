Точь-в-точь Суперсезон. Финал (22.01.2017) смотреть онлайн

Точь-в-точь. Новый сезон (2016) последний выпуск на Первом – смотреть онлайн 22 января
В очередном выпуске феерического шоу перевоплощений Точь-в-точь, которое выходит с новым Суперсезоном по воскресеньям на Первом Канале, участники снова постараются удивить зрителей и жюри, максимально правдоподобно изобразив одну из знаменитостей. Ведущий программы — известный актер Александр Олешко.
Каждый раз двенадцать популярных певцов перевоплощаются в не менее популярных личностей, а их труд оценивает неподкупное жюри в составе Леонида Ярмольника, Любови Казарновской, Александра Реввы и Геннадия Хазанова, а также вся неравнодушная зрительская аудитория. За каждое выступление артисту начисляются баллы, которые накапливаются на всем протяжении шоу. В итоге, главный приз и звание победителя достается участнику, набравшему наибольшую сумму баллов.
Точь-в-точь Суперсезон. Финал – смотреть онлайн прямой эфир от 22.01.2017:
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