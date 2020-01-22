Новые русские сенсации. Ванга. Пророчества (22.01.2017) смотреть онлайн

Новые русские сенсации на НТВ – смотреть онлайн последний выпуск 22 января 2017
Скандальная информационная передача-расследование Новые русские сенсации, которая производится по заказу канала НТВ, предоставляет доступ к эксклюзивным фактам и сведениям, которые наверняка произведут фурор в обществе и будут на устах в ближайшее время.
Каждую неделю героем программы становится знаменитость, готовая на откровенный разговор. Их лица известны практически каждому в стране, они постоянно на слуху и под прицелом фото- и видеокамер, однако даже таким публичным личностям есть, что скрывать. И новые русские сенсации готовы выведать у звезд обо всех их скелетах в шкафу, организовать их встречи с теми людьми, которые в прошлом повлияли на их судьбу и стереть расстояния между ними, а, возможно, и найти пути к примирению с теми, кого считали врагами. Зрители передачи из первых уст узнают обо всем, что доселе было покрыто мраком в жизни их любимых кумиров и что сделает их чуточку ближе.
Новые русские сенсации на НТВ, последний выпуск – смотреть онлайн прямой эфир от 22.01.2017:
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