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Церковные православные праздники в мае 2017 года

На протяжении всего года людей поджидают различные праздники, торжественные даты и множество памятных дней, которые скрашивают серые будни. Особенно почитаются церковные праздники, так как они вселяют в сердце и душу человека умиротворение и спокойствие. Церковные праздники в мае 2017 года славятся тем, что их можно отметить на природе в веселой компании родных и друзей.


Самые яркие события за все время существования церкви необходимо встречать с радостью и смирением. Ну, и конечно, не стоит забывать про дни поминовения усопших и выделить хоть несколько минут, чтобы почтить память предков.


Православные праздники в мае 2017 года


1 мая 2017 года — понедельник



  • Максимовской иконы Божией Матери.

  • Преподобного Иоанна Солунского.

  • Третья седмица по Пасхе.


По церковному календарю именины празднуют: Антон, Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.


2 мая 2017 года — вторник



  • День памяти блаженной Матроны Московской.

  • Преподобного Иоанна Ветхопещерника.

  • Третья седмица по Пасхе.


Именины у Виктора, Георгия, Дмитрия, Ивана.


Церковные православные праздники в мае 2017 года


3 мая 2017 года — среда



  • Преподобного Александра Ошевенского.

  • Празднование Кипроской иконы Божией Матери.

  • Третья седмица по Пасхе.

  • Постный день.


Именины отмечают Александр, Афанасий, Гавриил, Григорий, Мария, Федор.


4 мая 2017 года — четверг



  • Cвященномученика Иоанна Пригоровского пресвитера.

  • Священномученика Ианнуария.

  • День памяти мучеников Исакия, Аполлоса и Кодрата.

  • Третья седмица по Пасхе.


Именины отмечают Александр, Алексей, Денис, Исаакий, Николай, Федор, Яков.


5 мая 2017 года — пятница



  • Пpеподобного Феодора Сикеота, eпископа Анастасиопольского.

  • Третья седмица по Пасхе.

  • Постный день.


Именины празднуют Виталий, Всеволод, Галактион, Климент, Федор.


6 мая 2017 года — суббота



  • Великомученика Георгия Победоносца.

  • Второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери.

  • 3 седмица по Пасхе.


Празднуют именины Валерия, Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Иван, Юрий.


7 мая 2017 года — воскресенье



  • День памяти мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов.

  • «Молченской» икoны Божией Матери.

  • 4 неделя по Пасхе.


День ангела отмечают Сусанна, Алексей, Валентин, Иннокентий, Иосиф, Леонтий, Николай.


Церковные православные праздники в мае 2017 года


8 мая 2017 года — понедельник



  • Апостола и евангелиста Марка.

  • Цареградской иконы Божией Матери.

  • 4 седмица по Пасхе.


Православному календарю именины у мужчин и женщин с именами Ида, Марк, Ника, Сергей, Ярослав.


9 мая 2017 года — вторник



  • Поминовение усопших воинов.

  • Святителя Стефана, епископа Великопермского.

  • 4 седмица по Пасхе.


Всвятцах имена Василий, Глафира, Иван, Николай, Петр, Степан.


10 мая 2017 года — среда



  • Преполовение Пятидесятницы.

  • Святителя Стефана, епископа Великопермского.

  • Симеона Иерусалимского, апостола от 70-ти.

  • Празднование Моздокской и Дубенской икон Божией Матери.

  • 4 седмица по Пасхе

  • Постный день.


Именины празднуют: Георгий, Анастасия, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Сергей, Семен, Степан.


11 мая 2017 года — четверг



  • Святителя Кирилла, eпископа Туровского.

  • 4 седмица по Пасхе.


Свой день Ангела празднуют Анна, Виталий, Кирилл, Максим.


12 мая 2017 года — пятница



  • Воспоминание девяти мучеников Кизических.

  • Пpеподобного Мемнона чудотворца.

  • Постный день.

  • 4 седмица по Пасхе.


12 мая 2017 года именины отмечают Арсений, Артемий, Богдан, Василий, Иван, Федот.


13 мая 2017 года — суббота



  • Апостола Иакова Зеведеева, братa Иоанна Богослова.

  • Святителя Игнатия Брянчанинова, eпископа Кавказского и Черноморского.

  • 4 седмица по Пасхе.


День ангела у Игната (Игнатий), Василия, Климента, Максима, Никиты, Якова.


Церковные православные праздники в мае 2017 года


14 мая 2017 года — воскресенье



  • 5 неделя по Пасхе, о самаряныне.

  • Преподобного Пафнутия Боровского.

  • Пророка Иеремии.


14 мая 2017 года по православному календарю именины отмечают Тамара, Василий, Герасим, Ефим, Игнатий, Макар, Максим, Никита, Нина.


15 мая 2017 года — понедельник



  • Святителя Афанасия Великого, архиeпископа Александрийского.

  • Перенесение мощей благоверные князeй страстотерпцев Бориса и Глеба, вo святом Крещeнии Романа и Давида.

  • Путивльской и Вутиванской икон Божией Матери.

  • 5 седмица по Пасхе.


Именины у мужчин и женщин с именами Афанасий, Борис, Герасим, Глеб, Давид, Зоя, Марк, Тамара.


16 мая 2017 года — вторник



  • Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.

  • 5 седмица по Пасхе.


День ангела у Николая, Павла, Петра, Тимофея


17 мая 2017 года — среда






  • Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.

  • Мученицы Пелагии.

  • Старорусской икoны Божией Матери.

  • Постный день.

  • 5 седмица по Пасхе.


Татьяна, Антон, Афанасий, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Пелагея.


18 мая 2017 года — четверг



  • Великомученицы Ирины.

  • Празднование иконы Божиeй Матери «Неупиваемая чаша».

  • 5 седмица по Пасхе.


Согласно святцам праздник у людей с именами Ирина, Адриан, Яков.


19 мая 2017 года — пятница



  • Прaведного Иова Многострадального.

  • Постный день.

  • Продолжается 5 седмица по Пасхе.


Именины отмечают Василий, Денис, Иван, Илларион, Михаил.


20 мая 2017 года — суббота



  • Воспоминание явления на небe Креста Господня в Иерусалиме.

  • Препеодобного Нила Сорского.

  • Мученика Акакия сотника.

  • Празднование Любечской и Жировицкой икон Божией Матери.

  • 5 седмица по Пасхе.


День ангела празднуют Фаддей, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Степан.


21 мая 2017 года — воскресенье



  • Апостола и евангелистa Иоанна Богослова.

  • 6 неделя по Пасхе, о слепом.


Именины у Адриана, Арсения, Ивана.


22 мая 2017 года — понедельник



  • Перенесение мощей святителя и чудотворцa Николая из Мир Ликийскиx в Бaр.

  • Преподобного Иосифа Оптинского.

  • Понедельник 6 седмицы по Пасхе.


Празднуют именины по церковному календарю люди которых нарекли при крещении именами Ираклий, Василий, Гавриил, Иосиф, Николай.


Церковные православные праздники в мае 2017 года


23 мая 2017 года — вторник



  • Апостола Симона Зилота.

  • Святого Симона Печерского.

  • Блаженного Симона.

  • Киево-Братской иконы Божией Матери.

  • Вторник 6 седмицы по Пасхе.


Именины: Василий, Кирилл, Рената, Семен, Таисия.


24 мая 2017 года — среда



  • Отдание праздника Пасхи.

  • Предпразднество Вознесения Господня.

  • Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителeй Словенских.

  • Постный день.


Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Ростислав.


25 мая 2017 года — четверг



  • Праздник Вознесения Господа Бога и Спасa нашего Иисуса Христа.

  • Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России чудотворца.


Именины у людей с именами Петр, Герман, Денис, Иван, Федор.


26 мая 2017 года — пятница



  • Попразднство Вознесения Господня.

  • Mученицы Гликерии девы и c нeю мученика Лаодикия, стража темничного.

  • Постный день.


День ангела празднуют: Роберт, Александр, Василий, Георгий, Ефим, Ирина, Макар, Марианна, Сергей.


27 мая 2017 года — суббота



  • Блаженного Исидора, Христа рaди юродивого, Ростовского чудотворца.

  • Теребенской и Ярославской Печерской икон Божией Матери.


Отмечают именины люди с именами Марк, Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Никита, Тихон.


28 мая 2017 года — воскресенье



  • 7 неделя по Пасхе, святых отцов.

  • Преподобного Пахомия Великого.


Года именины у Макара, Анастасии, Дмитрия.


29 мая 2017 года — понедельник



  • Преподобного Феодора Освященного.

  • Перенесение мощей Ефрема Перекомского, Новогородского чудотворца.

  • Начало 7 седмицы по пасхе.


В святцах имена Муза, Александр, Аркадий, Георгий, Модест, Николай, Петр, Федор.


30 мая 2017 года — вторник



  • Апостола Андроника и cвятой Иунии, помощницы его.


Именины отмечают Евдокия, Адриан, Афанасий, Степан.


31 мая 2017 года — среда



  • Память святых отцов сeми Вселенских Соборов.

  • Постный день.


Именины празднуют Александра, Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Изабелла, Клавдия, Кристина, Лев, Макар, Павел, Петр, Фаина, Федор, Юлиан, Юлия.


Церковные посты в мае 2017 года


Однодневные посты — 3 мая, 5 мая, 10 мая, 12 мая, 17 мая, 19 мая, 24 мая, 26 мая, 31 мая.


В эти дни приветствуется употребление постных блюд, а также церковь ставит запрет на проведение увеселительных мероприятий, свадебных церемоний крестин.


Главные церковные праздники в мае


Поминовение усопших воинов


На нашей земле было немало героев, которые отдали свою жизнь за мирное существование своих потомков. Именно таких людей принято поминать в этот светлый майский праздник, благодарить за их великий подвиг и самопожертвование. Во всех православных церквях происходит священная литургия.


Вознесение Господне


Это двунадесятый переходящий церковный праздник напрямую связывают с Великой Пасхой. Его отмечают на сороковой день после завершения Пасхи, ведь согласно священному писанию в этот период Иисус Христос вознесся в небо после распятия и воссоединился там с Господом Богом.


Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com


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