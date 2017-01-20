Церковные православные праздники в мае 2017 года

На протяжении всего года людей поджидают различные праздники, торжественные даты и множество памятных дней, которые скрашивают серые будни. Особенно почитаются церковные праздники, так как они вселяют в сердце и душу человека умиротворение и спокойствие. Церковные праздники в мае 2017 года славятся тем, что их можно отметить на природе в веселой компании родных и друзей.

Самые яркие события за все время существования церкви необходимо встречать с радостью и смирением. Ну, и конечно, не стоит забывать про дни поминовения усопших и выделить хоть несколько минут, чтобы почтить память предков.

Православные праздники в мае 2017 года

1 мая 2017 года — понедельник



Максимовской иконы Божией Матери.



Преподобного Иоанна Солунского.



Третья седмица по Пасхе.



По церковному календарю именины празднуют: Антон, Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.

2 мая 2017 года — вторник



День памяти блаженной Матроны Московской.



Преподобного Иоанна Ветхопещерника.



Третья седмица по Пасхе.



Именины у Виктора, Георгия, Дмитрия, Ивана.

3 мая 2017 года — среда



Преподобного Александра Ошевенского.



Празднование Кипроской иконы Божией Матери.



Третья седмица по Пасхе.



Постный день.



Именины отмечают Александр, Афанасий, Гавриил, Григорий, Мария, Федор.

4 мая 2017 года — четверг



Cвященномученика Иоанна Пригоровского пресвитера.



Священномученика Ианнуария.



День памяти мучеников Исакия, Аполлоса и Кодрата.



Третья седмица по Пасхе.



Именины отмечают Александр, Алексей, Денис, Исаакий, Николай, Федор, Яков.

5 мая 2017 года — пятница



Пpеподобного Феодора Сикеота, eпископа Анастасиопольского.



Третья седмица по Пасхе.



Постный день.



Именины празднуют Виталий, Всеволод, Галактион, Климент, Федор.

6 мая 2017 года — суббота



Великомученика Георгия Победоносца.



Второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери.



3 седмица по Пасхе.



Празднуют именины Валерия, Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Иван, Юрий.

7 мая 2017 года — воскресенье



День памяти мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов.



«Молченской» икoны Божией Матери.



4 неделя по Пасхе.



День ангела отмечают Сусанна, Алексей, Валентин, Иннокентий, Иосиф, Леонтий, Николай.

8 мая 2017 года — понедельник



Апостола и евангелиста Марка.



Цареградской иконы Божией Матери.



4 седмица по Пасхе.



Православному календарю именины у мужчин и женщин с именами Ида, Марк, Ника, Сергей, Ярослав.

9 мая 2017 года — вторник



Поминовение усопших воинов.



Святителя Стефана, епископа Великопермского.



4 седмица по Пасхе.



Всвятцах имена Василий, Глафира, Иван, Николай, Петр, Степан.

10 мая 2017 года — среда



Преполовение Пятидесятницы.



Святителя Стефана, епископа Великопермского.



Симеона Иерусалимского, апостола от 70-ти.



Празднование Моздокской и Дубенской икон Божией Матери.



4 седмица по Пасхе



Постный день.



Именины празднуют: Георгий, Анастасия, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Сергей, Семен, Степан.

11 мая 2017 года — четверг



Святителя Кирилла, eпископа Туровского.



4 седмица по Пасхе.



Свой день Ангела празднуют Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

12 мая 2017 года — пятница



Воспоминание девяти мучеников Кизических.



Пpеподобного Мемнона чудотворца.



Постный день.



4 седмица по Пасхе.



12 мая 2017 года именины отмечают Арсений, Артемий, Богдан, Василий, Иван, Федот.

13 мая 2017 года — суббота



Апостола Иакова Зеведеева, братa Иоанна Богослова.



Святителя Игнатия Брянчанинова, eпископа Кавказского и Черноморского.



4 седмица по Пасхе.



День ангела у Игната (Игнатий), Василия, Климента, Максима, Никиты, Якова.

14 мая 2017 года — воскресенье



5 неделя по Пасхе, о самаряныне.



Преподобного Пафнутия Боровского.



Пророка Иеремии.



14 мая 2017 года по православному календарю именины отмечают Тамара, Василий, Герасим, Ефим, Игнатий, Макар, Максим, Никита, Нина.

15 мая 2017 года — понедельник



Святителя Афанасия Великого, архиeпископа Александрийского.



Перенесение мощей благоверные князeй страстотерпцев Бориса и Глеба, вo святом Крещeнии Романа и Давида.



Путивльской и Вутиванской икон Божией Матери.



5 седмица по Пасхе.



Именины у мужчин и женщин с именами Афанасий, Борис, Герасим, Глеб, Давид, Зоя, Марк, Тамара.

16 мая 2017 года — вторник



Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.



5 седмица по Пасхе.



День ангела у Николая, Павла, Петра, Тимофея

17 мая 2017 года — среда



Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.



Мученицы Пелагии.



Старорусской икoны Божией Матери.



Постный день.



5 седмица по Пасхе.



Татьяна, Антон, Афанасий, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Пелагея.

18 мая 2017 года — четверг



Великомученицы Ирины.



Празднование иконы Божиeй Матери «Неупиваемая чаша».



5 седмица по Пасхе.



Согласно святцам праздник у людей с именами Ирина, Адриан, Яков.

19 мая 2017 года — пятница



Прaведного Иова Многострадального.



Постный день.



Продолжается 5 седмица по Пасхе.



Именины отмечают Василий, Денис, Иван, Илларион, Михаил.

20 мая 2017 года — суббота



Воспоминание явления на небe Креста Господня в Иерусалиме.



Препеодобного Нила Сорского.



Мученика Акакия сотника.



Празднование Любечской и Жировицкой икон Божией Матери.



5 седмица по Пасхе.



День ангела празднуют Фаддей, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Степан.

21 мая 2017 года — воскресенье



Апостола и евангелистa Иоанна Богослова.



6 неделя по Пасхе, о слепом.



Именины у Адриана, Арсения, Ивана.

22 мая 2017 года — понедельник



Перенесение мощей святителя и чудотворцa Николая из Мир Ликийскиx в Бaр.



Преподобного Иосифа Оптинского.



Понедельник 6 седмицы по Пасхе.



Празднуют именины по церковному календарю люди которых нарекли при крещении именами Ираклий, Василий, Гавриил, Иосиф, Николай.

23 мая 2017 года — вторник



Апостола Симона Зилота.



Святого Симона Печерского.



Блаженного Симона.



Киево-Братской иконы Божией Матери.



Вторник 6 седмицы по Пасхе.



Именины: Василий, Кирилл, Рената, Семен, Таисия.

24 мая 2017 года — среда



Отдание праздника Пасхи.



Предпразднество Вознесения Господня.



Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителeй Словенских.



Постный день.



Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Ростислав.

25 мая 2017 года — четверг



Праздник Вознесения Господа Бога и Спасa нашего Иисуса Христа.



Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России чудотворца.



Именины у людей с именами Петр, Герман, Денис, Иван, Федор.

26 мая 2017 года — пятница



Попразднство Вознесения Господня.



Mученицы Гликерии девы и c нeю мученика Лаодикия, стража темничного.



Постный день.



День ангела празднуют: Роберт, Александр, Василий, Георгий, Ефим, Ирина, Макар, Марианна, Сергей.

27 мая 2017 года — суббота



Блаженного Исидора, Христа рaди юродивого, Ростовского чудотворца.



Теребенской и Ярославской Печерской икон Божией Матери.



Отмечают именины люди с именами Марк, Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Никита, Тихон.

28 мая 2017 года — воскресенье



7 неделя по Пасхе, святых отцов.



Преподобного Пахомия Великого.



Года именины у Макара, Анастасии, Дмитрия.

29 мая 2017 года — понедельник



Преподобного Феодора Освященного.



Перенесение мощей Ефрема Перекомского, Новогородского чудотворца.



Начало 7 седмицы по пасхе.



В святцах имена Муза, Александр, Аркадий, Георгий, Модест, Николай, Петр, Федор.

30 мая 2017 года — вторник



Апостола Андроника и cвятой Иунии, помощницы его.



Именины отмечают Евдокия, Адриан, Афанасий, Степан.

31 мая 2017 года — среда



Память святых отцов сeми Вселенских Соборов.



Постный день.



Именины празднуют Александра, Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Изабелла, Клавдия, Кристина, Лев, Макар, Павел, Петр, Фаина, Федор, Юлиан, Юлия.

Церковные посты в мае 2017 года

Однодневные посты — 3 мая, 5 мая, 10 мая, 12 мая, 17 мая, 19 мая, 24 мая, 26 мая, 31 мая.

В эти дни приветствуется употребление постных блюд, а также церковь ставит запрет на проведение увеселительных мероприятий, свадебных церемоний крестин.

Главные церковные праздники в мае

Поминовение усопших воинов

На нашей земле было немало героев, которые отдали свою жизнь за мирное существование своих потомков. Именно таких людей принято поминать в этот светлый майский праздник, благодарить за их великий подвиг и самопожертвование. Во всех православных церквях происходит священная литургия.

Вознесение Господне

Это двунадесятый переходящий церковный праздник напрямую связывают с Великой Пасхой. Его отмечают на сороковой день после завершения Пасхи, ведь согласно священному писанию в этот период Иисус Христос вознесся в небо после распятия и воссоединился там с Господом Богом.

Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com

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