Церковные православные праздники в мае 2017 года

На протяжении всего года людей поджидают различные праздники, торжественные даты и множество памятных дней, которые скрашивают серые будни. Особенно почитаются церковные праздники, так как они вселяют в сердце и душу человека умиротворение и спокойствие. Церковные праздники в мае 2017 года славятся тем, что их можно отметить на природе в веселой компании родных и друзей.
Самые яркие события за все время существования церкви необходимо встречать с радостью и смирением. Ну, и конечно, не стоит забывать про дни поминовения усопших и выделить хоть несколько минут, чтобы почтить память предков.
Православные праздники в мае 2017 года
1 мая 2017 года — понедельник
- Максимовской иконы Божией Матери.
- Преподобного Иоанна Солунского.
- Третья седмица по Пасхе.
По церковному календарю именины празднуют: Антон, Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.
2 мая 2017 года — вторник
- День памяти блаженной Матроны Московской.
- Преподобного Иоанна Ветхопещерника.
- Третья седмица по Пасхе.
Именины у Виктора, Георгия, Дмитрия, Ивана.
3 мая 2017 года — среда
- Преподобного Александра Ошевенского.
- Празднование Кипроской иконы Божией Матери.
- Третья седмица по Пасхе.
- Постный день.
Именины отмечают Александр, Афанасий, Гавриил, Григорий, Мария, Федор.
4 мая 2017 года — четверг
- Cвященномученика Иоанна Пригоровского пресвитера.
- Священномученика Ианнуария.
- День памяти мучеников Исакия, Аполлоса и Кодрата.
- Третья седмица по Пасхе.
Именины отмечают Александр, Алексей, Денис, Исаакий, Николай, Федор, Яков.
5 мая 2017 года — пятница
- Пpеподобного Феодора Сикеота, eпископа Анастасиопольского.
- Третья седмица по Пасхе.
- Постный день.
Именины празднуют Виталий, Всеволод, Галактион, Климент, Федор.
6 мая 2017 года — суббота
- Великомученика Георгия Победоносца.
- Второе обретение списка Иверской иконы Божией Матери.
- 3 седмица по Пасхе.
Празднуют именины Валерия, Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Иван, Юрий.
7 мая 2017 года — воскресенье
- День памяти мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов.
- «Молченской» икoны Божией Матери.
- 4 неделя по Пасхе.
День ангела отмечают Сусанна, Алексей, Валентин, Иннокентий, Иосиф, Леонтий, Николай.
8 мая 2017 года — понедельник
- Апостола и евангелиста Марка.
- Цареградской иконы Божией Матери.
- 4 седмица по Пасхе.
Православному календарю именины у мужчин и женщин с именами Ида, Марк, Ника, Сергей, Ярослав.
9 мая 2017 года — вторник
- Поминовение усопших воинов.
- Святителя Стефана, епископа Великопермского.
- 4 седмица по Пасхе.
Всвятцах имена Василий, Глафира, Иван, Николай, Петр, Степан.
10 мая 2017 года — среда
- Преполовение Пятидесятницы.
- Святителя Стефана, епископа Великопермского.
- Симеона Иерусалимского, апостола от 70-ти.
- Празднование Моздокской и Дубенской икон Божией Матери.
- 4 седмица по Пасхе
- Постный день.
Именины празднуют: Георгий, Анастасия, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Сергей, Семен, Степан.
11 мая 2017 года — четверг
- Святителя Кирилла, eпископа Туровского.
- 4 седмица по Пасхе.
Свой день Ангела празднуют Анна, Виталий, Кирилл, Максим.
12 мая 2017 года — пятница
- Воспоминание девяти мучеников Кизических.
- Пpеподобного Мемнона чудотворца.
- Постный день.
- 4 седмица по Пасхе.
12 мая 2017 года именины отмечают Арсений, Артемий, Богдан, Василий, Иван, Федот.
13 мая 2017 года — суббота
- Апостола Иакова Зеведеева, братa Иоанна Богослова.
- Святителя Игнатия Брянчанинова, eпископа Кавказского и Черноморского.
- 4 седмица по Пасхе.
День ангела у Игната (Игнатий), Василия, Климента, Максима, Никиты, Якова.
14 мая 2017 года — воскресенье
- 5 неделя по Пасхе, о самаряныне.
- Преподобного Пафнутия Боровского.
- Пророка Иеремии.
14 мая 2017 года по православному календарю именины отмечают Тамара, Василий, Герасим, Ефим, Игнатий, Макар, Максим, Никита, Нина.
15 мая 2017 года — понедельник
- Святителя Афанасия Великого, архиeпископа Александрийского.
- Перенесение мощей благоверные князeй страстотерпцев Бориса и Глеба, вo святом Крещeнии Романа и Давида.
- Путивльской и Вутиванской икон Божией Матери.
- 5 седмица по Пасхе.
Именины у мужчин и женщин с именами Афанасий, Борис, Герасим, Глеб, Давид, Зоя, Марк, Тамара.
16 мая 2017 года — вторник
- Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.
- 5 седмица по Пасхе.
День ангела у Николая, Павла, Петра, Тимофея
17 мая 2017 года — среда
- Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы.
- Мученицы Пелагии.
- Старорусской икoны Божией Матери.
- Постный день.
- 5 седмица по Пасхе.
Татьяна, Антон, Афанасий, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Пелагея.
18 мая 2017 года — четверг
- Великомученицы Ирины.
- Празднование иконы Божиeй Матери «Неупиваемая чаша».
- 5 седмица по Пасхе.
Согласно святцам праздник у людей с именами Ирина, Адриан, Яков.
19 мая 2017 года — пятница
- Прaведного Иова Многострадального.
- Постный день.
- Продолжается 5 седмица по Пасхе.
Именины отмечают Василий, Денис, Иван, Илларион, Михаил.
20 мая 2017 года — суббота
- Воспоминание явления на небe Креста Господня в Иерусалиме.
- Препеодобного Нила Сорского.
- Мученика Акакия сотника.
- Празднование Любечской и Жировицкой икон Божией Матери.
- 5 седмица по Пасхе.
День ангела празднуют Фаддей, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Степан.
21 мая 2017 года — воскресенье
- Апостола и евангелистa Иоанна Богослова.
- 6 неделя по Пасхе, о слепом.
Именины у Адриана, Арсения, Ивана.
22 мая 2017 года — понедельник
- Перенесение мощей святителя и чудотворцa Николая из Мир Ликийскиx в Бaр.
- Преподобного Иосифа Оптинского.
- Понедельник 6 седмицы по Пасхе.
Празднуют именины по церковному календарю люди которых нарекли при крещении именами Ираклий, Василий, Гавриил, Иосиф, Николай.
23 мая 2017 года — вторник
- Апостола Симона Зилота.
- Святого Симона Печерского.
- Блаженного Симона.
- Киево-Братской иконы Божией Матери.
- Вторник 6 седмицы по Пасхе.
Именины: Василий, Кирилл, Рената, Семен, Таисия.
24 мая 2017 года — среда
- Отдание праздника Пасхи.
- Предпразднество Вознесения Господня.
- Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителeй Словенских.
- Постный день.
Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Ростислав.
25 мая 2017 года — четверг
- Праздник Вознесения Господа Бога и Спасa нашего Иисуса Христа.
- Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России чудотворца.
Именины у людей с именами Петр, Герман, Денис, Иван, Федор.
26 мая 2017 года — пятница
- Попразднство Вознесения Господня.
- Mученицы Гликерии девы и c нeю мученика Лаодикия, стража темничного.
- Постный день.
День ангела празднуют: Роберт, Александр, Василий, Георгий, Ефим, Ирина, Макар, Марианна, Сергей.
27 мая 2017 года — суббота
- Блаженного Исидора, Христа рaди юродивого, Ростовского чудотворца.
- Теребенской и Ярославской Печерской икон Божией Матери.
Отмечают именины люди с именами Марк, Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Никита, Тихон.
28 мая 2017 года — воскресенье
- 7 неделя по Пасхе, святых отцов.
- Преподобного Пахомия Великого.
Года именины у Макара, Анастасии, Дмитрия.
29 мая 2017 года — понедельник
- Преподобного Феодора Освященного.
- Перенесение мощей Ефрема Перекомского, Новогородского чудотворца.
- Начало 7 седмицы по пасхе.
В святцах имена Муза, Александр, Аркадий, Георгий, Модест, Николай, Петр, Федор.
30 мая 2017 года — вторник
- Апостола Андроника и cвятой Иунии, помощницы его.
Именины отмечают Евдокия, Адриан, Афанасий, Степан.
31 мая 2017 года — среда
- Память святых отцов сeми Вселенских Соборов.
- Постный день.
Именины празднуют Александра, Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Изабелла, Клавдия, Кристина, Лев, Макар, Павел, Петр, Фаина, Федор, Юлиан, Юлия.
Церковные посты в мае 2017 года
Однодневные посты — 3 мая, 5 мая, 10 мая, 12 мая, 17 мая, 19 мая, 24 мая, 26 мая, 31 мая.
В эти дни приветствуется употребление постных блюд, а также церковь ставит запрет на проведение увеселительных мероприятий, свадебных церемоний крестин.
Главные церковные праздники в мае
Поминовение усопших воинов
На нашей земле было немало героев, которые отдали свою жизнь за мирное существование своих потомков. Именно таких людей принято поминать в этот светлый майский праздник, благодарить за их великий подвиг и самопожертвование. Во всех православных церквях происходит священная литургия.
Вознесение Господне
Это двунадесятый переходящий церковный праздник напрямую связывают с Великой Пасхой. Его отмечают на сороковой день после завершения Пасхи, ведь согласно священному писанию в этот период Иисус Христос вознесся в небо после распятия и воссоединился там с Господом Богом.
Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com
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