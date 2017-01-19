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Что ждёт российский рынок труда в 2017 году?

По традиции в начале каждого года принято подводить итоги и строить прогнозы на будущее. Каждый пытается понять, каким путём пойдёт развитие нашей страны в этот раз. Откровенно говоря, подобным занимаются не только профессионалы экономическо-финансовой сферы, но и обычные граждане. Сегодня Рунет «ломится» от выводов и предсказаний таких вот «кухонных» политиков. Тем не менее, эксперты признаются, что с каждым годом становится всё сложнее составить правильный прогноз и это касается не только России.


И всё-таки, специалисты крупнейшего сервиса по поиску работы GorodRabot.ru решились на прогноз развития рынка занятости нашей страны в 2017 году. Все выводы и предположения сделаны на основе анализа статистики российского рынка труда за последние несколько лет. Кроме того, были учтены предположения  и догадки ведущих российских и западных аналитиков.


Согласно информации портала, сумма средней предлагаемой заработной платы в России выросла на 13% за 2016 год и достигла показателя 33 160 рублей. Подобный рост наблюдался и в предыдущие пару лет, даже несмотря на крах рубля в ноябре 2014 года. Согласно официальному мнению Министерства экономики РФ, в ближайшие 20 лет (!) развитие страны будет находится в стагнации. Однако ГородРабот.ру полагает, что уровень средней предлагаемой зарплаты имеет все шансы подрасти к декабрю 2017 года.


Отмечают и тот факт, что затяжной кризис подхлестнул рост количества ИП. Хотя ,казалось бы, сейчас не самое подходящее время, из-за распространения силового вмешательства в ведение бизнеса и ужесточения  законов о свободе торговли. Но именно малый бизнес является главным поставщиком рабочих мест на современном российском рынке.


Что ждёт российский рынок труда в 2017 году?


Говоря об источниках рабочих мест, можно выделить 5 наиболее популярных отраслей на рынке трудоустройства России:



  • рабочий персонал;

  • продажи;

  • производство;

  • транспорт и логистика;

  • информационные технологии, интернет, телеком.


Здесь не приходится ждать революционных изменений в обозримом будущем. Скорее, наоборот, учитывая опыт предыдущих лет и общие тенденции, первые 3 места наиболее активных источников работы только закрепят за собой лидирующие позиции на рынке труда.


Некоторые перестановки всё же могут произойти: так, например, уже несколько лет подряд ожидается укрепление сферы информационных технологий на позициях одного из главных работодателей России. В 2016 году наблюдалась тенденция роста популярности ИТ сферы во многих городах, что  может привести к увеличению общероссийской значимости данной индустрии в 2017.


Что касается списка самых высокооплачиваемых профессий, то айтишники уже заняли верхние строчки рейтинга и пока не собираются их покидать. По данным сервиса «Город Работ», заработная плата представителей сферы информационных технологий в России доходит до 500 000 рублей.


В действительности, мнения о будущем экономическом развитии России разошлись даже у представителей популярнейшего журнала Forbes. По мнению одних, нашу страну не ждёт ничего хорошего, ибо российская экономика отказывается расти даже при благоприятных внешних условиях. Другие утверждают, что «тёмные времена» прошли и в 2017 году Россия вернётся к более-менее стабильной экономике.


Как бы то ни было, всегда хочется верить в лучшее. В любом случае, Вы всегда сможете найти работу среди миллионной базы вакансий на GorodRabot.ru.


Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com


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