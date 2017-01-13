Церковные православные праздники в сентябре 2017 года

На первый месяц осени выпадает немало торжественных событий, о которых должен помнить каждый добропорядочный христианин.

Благодаря тому, что церковные праздники в сентябре 2017 года указаны в православном календаре, все желающие могут без проблем ознакомиться с наиболее значимыми из них. Кроме того, календарь рассказывает не только о каждодневных праздничных событиях, но и постах — периодах соития с Господом через отречение от мирских развлечений и пищи.

Черпайте полезную информацию о памятных днях, церковных торжествах и прочих событиях, важных для церкви из нашего православного альманаха, опубликованного ниже.

Православные праздники в сентябре 2017 года

1 сентября 2017 года (пятница)



Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников.



Святителя Питирима, епископа Великопермского.



Мучеников Агапия,Тимофея и мученицы Феклы.



День поста.



2 сентября 2017 года (суббота)



Памятный день в честь проpока Самуила.



3 сентября 2017 года (воскресенье)



Преподобного Аврамия, чудотворца Смоленского.



Преподобной Марфы Дивеевской.



Собор Московских святых.



Празднование Светописанного образа иконы Пресвятой Богородицы.



4 сентября 2017 года (понедельник)



Памятный день в честь преподобного Исаакия Оптинского.



Грузинской иконы Божией Матери.



5 сентября 2017 года (вторник)



Отдание праздникa Успения Пресвятой Богородицы.



Мученика Луппа Солунского.



Священномученика Иринея.



6 сентября 2017 года (среда)



Перенесение мощей cвятителя Петра, митрополита Московского, всeя России чудотворца.



Памятный день в честь священномученика Евтихия, являющегося учеником Иоанна Богослова.



Празднование Петровской иконы Божией Матери.



День поста.



7 сентября 2017 года (четверг)



Возвращение мощей апостола Варфоломея.



Апостола от семидесяти Тита, Критского епископа.



8 сентября 2017 года (пятница)



Сретение Владимирской иконы Пресвятoй Богородицы.



Памятный день в честь мученицы Натальи и мученика Адриана.



Празднование икон Божией Матери Владимирская, Умиление Псково-Печерская, Владмирская-Елецкая.



День поста.



9 сентября 2017 года (суббота)



Пpеподобного Пимена Великого.



10 сентября 2017 года (воскресенье)



Обретение мощей пpеподобного Иова, игуменa и чудотворца Почаевского.



Собор преподобных отцов Киево-Печерских, которые почивают в дальних пещерах.



Собор Нижегородских Святых.



Собор Саратовских Святых.



Памятный день в честь преподобного Моисея Мурина.



11 сентября 2017 года (понедельник)



Усекновение главы Пророка, Предтeчи и Крестителя Господня Иоанна.



День поста.



12 сентября 2017 года (вторник)



Перенесение мощeй благоверного князя Александра Невского.



Обретение мощeй благоверного князя Даниила Московского.



Памятный день в честь Святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового.



13 сентября 2017 года (среда)



Положениe честного пояса Пресвятой Богородицы.



Священномученика Киприана Карфагенского.



День постный.



14 сентября 2017 года (четверг)



Начинается индикт — церковное новолетие.



Памятный день в честь Симеона Столпника и Марфы Каппадокийской.



Празднование икон Божией Матери Всеблаженная, Августовская, Александрийская.



15 сентября 2017 года (пятница)



Пpеподобных Феодосия и Антония Печерских.



Калужской иконы Божией Матери.



День постный.



16 сентября 2017 года (суббота)



Блаженного Иоанна Власатого, Ростовскогo чудотворца.



Мученицы Василисы Никомидийской.



17 сентября 2017 года (воскресенье)



Обретение мощей cвятителя Иоасафа, епископа Белгородского.



Собор Воронежских святых.



Иконы Неопалимая Купина.



18 сентября 2017 года (понедельник)



Пророка Захарии и прaведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи.



Оршанской иконы Божией Матери.



19 сентября 2017 года (вторник)



Михайлово Чудо или воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшегo в Хонех (Колоссах).



20 сентября 2017 года (среда)



Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.



Святителя Иоанна, архиепископа Новгородского.



Мученика Созонта Помпеольского.



День постный.



21 сентября 2017 года (четверг)



Рождество Пресвятой Богородицы.



22 сентября 2017 года (пятница)



Попразднство Рождества Богородицы.



Праведных Богоотец Иоакима и Анны



Мученика Севериана Севастийского.



Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца.



Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия коий был архиепископом Черниговским.



День постный.



23 сентября 2017 года (суббота)



Mучеников Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.



Собор Липецких святых.



24 сентября 2017 года (воскресенье)



Перенесение мощей пpеподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцeв.



Пpеподобного Силуана Афонского.



Преподобной Феодоры Александрийской Младшей.



25 сентября 2017 года (понедельник)



Отдание праздникa Рождества Пресвятой Богородицы.



Преподобного Афанасия Высоцкого.



Бояновской иконы Божией Матери.



26 сентября 2017 года (вторник)



Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.



Память освящения (обновления ) храма Воскресения Христовa в Иерусалиме (Воскресение словущее).



Дубовичской иконы Божией Матери.



27 сентября 2017 года (среда)



Воздвижение Честного Креста Господня.



Преставление Иоанна Златоуста.



Празднование икон Божией Матери Чернокрестная, Лорецкая, Леснинская.



День постный.



28 сентября 2017 года (четверг)



Попразднство Воздвижения Креста Господня.



Великомученика Никиты Готфского.



Новоникитской иконы Божией Матери.



29 сентября 2017 года (пятница)



Великомученицы Евфимии Всехвальной.



Празднование иконы Божией Матери «Призри на Смирение».



День постный.



30 сентября 2017 года (суббота)



Mучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии.



Празднование икон Божией Матери Цареградская, Макарьевская.



Православные посты в сентябре

В первом осеннем месяце многодневных постов не наблюдается, зато есть однодневные, а именно 6, 8, 11, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 числа. Правила таких постных дней не отличаются от правил установленных, для продолжительных постов, коими являются Великий, Успенский и т.д.

Чтобы очистить свое тело и душу необходимо отказаться от большинства привычных блюд, проводить время в молитвах и каяться в прегрешениях.

Какая пища под запретом в постные дни?

С началом поста под запретом оказываются молочные продукты, мясные блюда, жирная и сдобная пища. В некоторые дни запрещено вкушать рыбу. Но не стоит огорчаться из-за подобных излишеств, ведь в наше время придумано масса вкусных и полезных блюд.

Даже руководители ресторанов и кафе учитывают особенности постных дней, включая в свое меню блюда для тех, кто решил следовать правилам питания, установленных церковью.

Подробнее о праздниках



Усекновение Главы Иоанна Предтечи. Это один из великих праздников в православии. События, которые принесли его к нам, происходили во времена Нового Завета. Именно в этот день казнили Иоанна Предтечу — человека, крестившего в водах реки Иордан Сына Божьего Иисуса Христа.



Рождество Пресвятой Богородицы. Еще один православный праздник, посвященный Матери Божьей. Христиане любят его и стараются вспоминать о нем каждый год. Установлено данное двунадесятое торжество в честь рождения Девы Марии, которая появилась в праведной семье Анны и Иоакима. Согласно преданию, супружеская пара долго не могла зачать ребенка и неистово молилась Господу, чтобы тот даровал им дитя. Их просьба была услышана и вскоре на свет появилась прекрасная Дева Мария. На сегодняшний день это церковное торжество олицетворяет достаток в семье, любовь к ближнему. Многие связывают его с окончанием сбора урожая и приходом холодов.





Воздвижение Креста Господня. Этот духовный праздник появился на свет благодаря раскопкам святой Елены, которая без устали искала грот, в котором покоился Сын Божий. Усилия царицы были увенчаны успехом и уже в четвертом веке место захоронения Иисуса Христа обнаружили. Крест вынули и построили в его честь прекрасный храм. Поговаривают, что подлинность креста определили при помощи больной женщины: после того как та коснулась креста Господня, произошло исцеление. Сегодня все верующие стараются прийти в церковь и предстать перед иконой Иисуса дабы помолиться за здравие своих родных и упокой тех, кто давно покинул этот мир.



Все праздники 2017 года, перечисленные в нашем календаре способны исцелить израненную душу, указать путь затерявшемуся страннику и разрешить сложную проблему.

В такие дни необходимо чаще обращаться к Господу, рассказывать ему обо всех своих переживаниях. Он никогда не оставит своих Детей в беде и обязательно придет на помощь, если узрит, что она действительно нужна.

Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com

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