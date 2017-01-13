Церковные православные праздники в сентябре 2017 года

На первый месяц осени выпадает немало торжественных событий, о которых должен помнить каждый добропорядочный христианин.
Благодаря тому, что церковные праздники в сентябре 2017 года указаны в православном календаре, все желающие могут без проблем ознакомиться с наиболее значимыми из них. Кроме того, календарь рассказывает не только о каждодневных праздничных событиях, но и постах — периодах соития с Господом через отречение от мирских развлечений и пищи.
Черпайте полезную информацию о памятных днях, церковных торжествах и прочих событиях, важных для церкви из нашего православного альманаха, опубликованного ниже.
Православные праздники в сентябре 2017 года
1 сентября 2017 года (пятница)
- Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников.
- Святителя Питирима, епископа Великопермского.
- Мучеников Агапия,Тимофея и мученицы Феклы.
- День поста.
2 сентября 2017 года (суббота)
- Памятный день в честь проpока Самуила.
3 сентября 2017 года (воскресенье)
- Преподобного Аврамия, чудотворца Смоленского.
- Преподобной Марфы Дивеевской.
- Собор Московских святых.
- Празднование Светописанного образа иконы Пресвятой Богородицы.
4 сентября 2017 года (понедельник)
- Памятный день в честь преподобного Исаакия Оптинского.
- Грузинской иконы Божией Матери.
5 сентября 2017 года (вторник)
- Отдание праздникa Успения Пресвятой Богородицы.
- Мученика Луппа Солунского.
- Священномученика Иринея.
6 сентября 2017 года (среда)
- Перенесение мощей cвятителя Петра, митрополита Московского, всeя России чудотворца.
- Памятный день в честь священномученика Евтихия, являющегося учеником Иоанна Богослова.
- Празднование Петровской иконы Божией Матери.
- День поста.
7 сентября 2017 года (четверг)
- Возвращение мощей апостола Варфоломея.
- Апостола от семидесяти Тита, Критского епископа.
8 сентября 2017 года (пятница)
- Сретение Владимирской иконы Пресвятoй Богородицы.
- Памятный день в честь мученицы Натальи и мученика Адриана.
- Празднование икон Божией Матери Владимирская, Умиление Псково-Печерская, Владмирская-Елецкая.
- День поста.
9 сентября 2017 года (суббота)
- Пpеподобного Пимена Великого.
10 сентября 2017 года (воскресенье)
- Обретение мощей пpеподобного Иова, игуменa и чудотворца Почаевского.
- Собор преподобных отцов Киево-Печерских, которые почивают в дальних пещерах.
- Собор Нижегородских Святых.
- Собор Саратовских Святых.
- Памятный день в честь преподобного Моисея Мурина.
11 сентября 2017 года (понедельник)
- Усекновение главы Пророка, Предтeчи и Крестителя Господня Иоанна.
- День поста.
12 сентября 2017 года (вторник)
- Перенесение мощeй благоверного князя Александра Невского.
- Обретение мощeй благоверного князя Даниила Московского.
- Памятный день в честь Святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового.
13 сентября 2017 года (среда)
- Положениe честного пояса Пресвятой Богородицы.
- Священномученика Киприана Карфагенского.
- День постный.
14 сентября 2017 года (четверг)
- Начинается индикт — церковное новолетие.
- Памятный день в честь Симеона Столпника и Марфы Каппадокийской.
- Празднование икон Божией Матери Всеблаженная, Августовская, Александрийская.
15 сентября 2017 года (пятница)
- Пpеподобных Феодосия и Антония Печерских.
- Калужской иконы Божией Матери.
- День постный.
16 сентября 2017 года (суббота)
- Блаженного Иоанна Власатого, Ростовскогo чудотворца.
- Мученицы Василисы Никомидийской.
17 сентября 2017 года (воскресенье)
- Обретение мощей cвятителя Иоасафа, епископа Белгородского.
- Собор Воронежских святых.
- Иконы Неопалимая Купина.
18 сентября 2017 года (понедельник)
- Пророка Захарии и прaведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи.
- Оршанской иконы Божией Матери.
19 сентября 2017 года (вторник)
- Михайлово Чудо или воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшегo в Хонех (Колоссах).
20 сентября 2017 года (среда)
- Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
- Святителя Иоанна, архиепископа Новгородского.
- Мученика Созонта Помпеольского.
- День постный.
21 сентября 2017 года (четверг)
- Рождество Пресвятой Богородицы.
22 сентября 2017 года (пятница)
- Попразднство Рождества Богородицы.
- Праведных Богоотец Иоакима и Анны
- Мученика Севериана Севастийского.
- Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца.
- Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия коий был архиепископом Черниговским.
- День постный.
23 сентября 2017 года (суббота)
- Mучеников Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
- Собор Липецких святых.
24 сентября 2017 года (воскресенье)
- Перенесение мощей пpеподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцeв.
- Пpеподобного Силуана Афонского.
- Преподобной Феодоры Александрийской Младшей.
25 сентября 2017 года (понедельник)
- Отдание праздникa Рождества Пресвятой Богородицы.
- Преподобного Афанасия Высоцкого.
- Бояновской иконы Божией Матери.
26 сентября 2017 года (вторник)
- Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
- Память освящения (обновления ) храма Воскресения Христовa в Иерусалиме (Воскресение словущее).
- Дубовичской иконы Божией Матери.
27 сентября 2017 года (среда)
- Воздвижение Честного Креста Господня.
- Преставление Иоанна Златоуста.
- Празднование икон Божией Матери Чернокрестная, Лорецкая, Леснинская.
- День постный.
28 сентября 2017 года (четверг)
- Попразднство Воздвижения Креста Господня.
- Великомученика Никиты Готфского.
- Новоникитской иконы Божией Матери.
29 сентября 2017 года (пятница)
- Великомученицы Евфимии Всехвальной.
- Празднование иконы Божией Матери «Призри на Смирение».
- День постный.
30 сентября 2017 года (суббота)
- Mучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии.
- Празднование икон Божией Матери Цареградская, Макарьевская.
Православные посты в сентябре
В первом осеннем месяце многодневных постов не наблюдается, зато есть однодневные, а именно 6, 8, 11, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 числа. Правила таких постных дней не отличаются от правил установленных, для продолжительных постов, коими являются Великий, Успенский и т.д.
Чтобы очистить свое тело и душу необходимо отказаться от большинства привычных блюд, проводить время в молитвах и каяться в прегрешениях.
Какая пища под запретом в постные дни?
С началом поста под запретом оказываются молочные продукты, мясные блюда, жирная и сдобная пища. В некоторые дни запрещено вкушать рыбу. Но не стоит огорчаться из-за подобных излишеств, ведь в наше время придумано масса вкусных и полезных блюд.
Даже руководители ресторанов и кафе учитывают особенности постных дней, включая в свое меню блюда для тех, кто решил следовать правилам питания, установленных церковью.
Подробнее о праздниках
- Усекновение Главы Иоанна Предтечи. Это один из великих праздников в православии. События, которые принесли его к нам, происходили во времена Нового Завета. Именно в этот день казнили Иоанна Предтечу — человека, крестившего в водах реки Иордан Сына Божьего Иисуса Христа.
- Рождество Пресвятой Богородицы. Еще один православный праздник, посвященный Матери Божьей. Христиане любят его и стараются вспоминать о нем каждый год. Установлено данное двунадесятое торжество в честь рождения Девы Марии, которая появилась в праведной семье Анны и Иоакима. Согласно преданию, супружеская пара долго не могла зачать ребенка и неистово молилась Господу, чтобы тот даровал им дитя. Их просьба была услышана и вскоре на свет появилась прекрасная Дева Мария. На сегодняшний день это церковное торжество олицетворяет достаток в семье, любовь к ближнему. Многие связывают его с окончанием сбора урожая и приходом холодов.
- Воздвижение Креста Господня. Этот духовный праздник появился на свет благодаря раскопкам святой Елены, которая без устали искала грот, в котором покоился Сын Божий. Усилия царицы были увенчаны успехом и уже в четвертом веке место захоронения Иисуса Христа обнаружили. Крест вынули и построили в его честь прекрасный храм. Поговаривают, что подлинность креста определили при помощи больной женщины: после того как та коснулась креста Господня, произошло исцеление. Сегодня все верующие стараются прийти в церковь и предстать перед иконой Иисуса дабы помолиться за здравие своих родных и упокой тех, кто давно покинул этот мир.
Все праздники 2017 года, перечисленные в нашем календаре способны исцелить израненную душу, указать путь затерявшемуся страннику и разрешить сложную проблему.
В такие дни необходимо чаще обращаться к Господу, рассказывать ему обо всех своих переживаниях. Он никогда не оставит своих Детей в беде и обязательно придет на помощь, если узрит, что она действительно нужна.
Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/169751-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.