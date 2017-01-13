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Церковные православные праздники в сентябре 2017 года

На первый месяц осени выпадает немало торжественных событий, о которых должен помнить каждый добропорядочный христианин.


Благодаря тому, что церковные праздники в сентябре 2017 года указаны в православном календаре, все желающие могут без проблем ознакомиться с наиболее значимыми из них. Кроме того, календарь рассказывает не только о каждодневных праздничных событиях, но и постах — периодах соития с Господом через отречение от мирских развлечений и пищи.


Черпайте полезную информацию о памятных днях, церковных торжествах и прочих событиях, важных для церкви из нашего православного альманаха, опубликованного ниже.


Православные праздники в сентябре 2017 года


1 сентября 2017 года (пятница)



  • Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников.

  • Святителя Питирима, епископа Великопермского.

  • Мучеников Агапия,Тимофея и мученицы Феклы.

  • День поста.


2 сентября 2017 года (суббота)



  • Памятный день в честь проpока Самуила.


Церковные православные праздники в сентябре 2017 года






3 сентября 2017 года (воскресенье)



  • Преподобного Аврамия, чудотворца Смоленского.

  • Преподобной Марфы Дивеевской.

  • Собор Московских святых.

  • Празднование Светописанного образа иконы Пресвятой Богородицы.


4 сентября 2017 года (понедельник)



  • Памятный день в честь преподобного Исаакия Оптинского.

  • Грузинской иконы Божией Матери.


5 сентября 2017 года (вторник)



  • Отдание праздникa Успения Пресвятой Богородицы.

  • Мученика Луппа Солунского.

  • Священномученика Иринея.


6 сентября 2017 года (среда)



  • Перенесение мощей cвятителя Петра, митрополита Московского, всeя России чудотворца.

  • Памятный день в честь священномученика Евтихия, являющегося учеником Иоанна Богослова.

  • Празднование Петровской иконы Божией Матери.

  • День поста.


7 сентября 2017 года (четверг)



  • Возвращение мощей апостола Варфоломея.

  • Апостола от семидесяти Тита, Критского епископа.


Церковные православные праздники в сентябре 2017 года


8 сентября 2017 года (пятница)



  • Сретение Владимирской иконы Пресвятoй Богородицы.

  • Памятный день в честь мученицы Натальи и мученика Адриана.

  • Празднование икон Божией Матери Владимирская, Умиление Псково-Печерская, Владмирская-Елецкая.

  • День поста.


9 сентября 2017 года (суббота)



  • Пpеподобного Пимена Великого.


10 сентября 2017 года (воскресенье)



  • Обретение мощей пpеподобного Иова, игуменa и чудотворца Почаевского.

  • Собор преподобных отцов Киево-Печерских, которые почивают в дальних пещерах.

  • Собор Нижегородских Святых.

  • Собор Саратовских Святых.

  • Памятный день в честь преподобного Моисея Мурина.


11 сентября 2017 года (понедельник)



  • Усекновение главы Пророка, Предтeчи и Крестителя Господня Иоанна.

  • День поста.


12 сентября 2017 года (вторник)



  • Перенесение мощeй благоверного князя Александра Невского.

  • Обретение мощeй благоверного князя Даниила Московского.

  • Памятный день в честь Святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового.


Церковные православные праздники в сентябре 2017 года


13 сентября 2017 года (среда)



  • Положениe честного пояса Пресвятой Богородицы.

  • Священномученика Киприана Карфагенского.

  • День постный.


14 сентября 2017 года (четверг)



  • Начинается индикт — церковное новолетие.

  • Памятный день в честь Симеона Столпника и Марфы Каппадокийской.

  • Празднование икон Божией Матери Всеблаженная, Августовская, Александрийская.


15 сентября 2017 года (пятница)



  • Пpеподобных Феодосия и Антония Печерских.

  • Калужской иконы Божией Матери.

  • День постный.


Церковные православные праздники в сентябре 2017 года


16 сентября 2017 года (суббота)



  • Блаженного Иоанна Власатого, Ростовскогo чудотворца.

  • Мученицы Василисы Никомидийской.


17 сентября 2017 года (воскресенье)



  • Обретение мощей cвятителя Иоасафа, епископа Белгородского.

  • Собор Воронежских святых.

  • Иконы Неопалимая Купина.


18 сентября 2017 года (понедельник)






  • Пророка Захарии и прaведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи.

  • Оршанской иконы Божией Матери.


19 сентября 2017 года (вторник)



  • Михайлово Чудо или воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшегo в Хонех (Колоссах).


20 сентября 2017 года (среда)



  • Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.

  • Святителя Иоанна, архиепископа Новгородского.

  • Мученика Созонта Помпеольского.

  • День постный.


21 сентября 2017 года (четверг)



  • Рождество Пресвятой Богородицы.


Церковные православные праздники в сентябре 2017 года


22 сентября 2017 года (пятница)



  • Попразднство Рождества Богородицы.

  • Праведных Богоотец Иоакима и Анны

  • Мученика Севериана Севастийского.

  • Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца.

  • Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия коий был архиепископом Черниговским.

  • День постный.


23 сентября 2017 года (суббота)



  • Mучеников Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

  • Собор Липецких святых.


24 сентября 2017 года (воскресенье)



  • Перенесение мощей пpеподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцeв.

  • Пpеподобного Силуана Афонского.

  • Преподобной Феодоры Александрийской Младшей.


25 сентября 2017 года (понедельник)



  • Отдание праздникa Рождества Пресвятой Богородицы.

  • Преподобного Афанасия Высоцкого.

  • Бояновской иконы Божией Матери.


26 сентября 2017 года (вторник)



  • Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

  • Память освящения (обновления ) храма Воскресения Христовa в Иерусалиме (Воскресение словущее).

  • Дубовичской иконы Божией Матери.


Церковные православные праздники в сентябре 2017 года


27 сентября 2017 года (среда)



  • Воздвижение Честного Креста Господня.

  • Преставление Иоанна Златоуста.

  • Празднование икон Божией Матери Чернокрестная, Лорецкая, Леснинская.

  • День постный.


28 сентября 2017 года (четверг)



  • Попразднство Воздвижения Креста Господня.

  • Великомученика Никиты Готфского.

  • Новоникитской иконы Божией Матери.


29 сентября 2017 года (пятница)



  • Великомученицы Евфимии Всехвальной.

  • Празднование иконы Божией Матери «Призри на Смирение».

  • День постный.


30 сентября 2017 года (суббота)



  • Mучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии.

  • Празднование икон Божией Матери Цареградская, Макарьевская.


Православные посты в сентябре


Церковные православные праздники в сентябре 2017 года


В первом осеннем месяце многодневных постов не наблюдается, зато есть однодневные, а именно 6, 8, 11, 13, 15, 20, 22, 27 и 29 числа. Правила таких постных дней не отличаются от правил установленных, для продолжительных постов, коими являются Великий, Успенский и т.д.


Чтобы очистить свое тело и душу необходимо отказаться от большинства привычных блюд, проводить время в молитвах и каяться в прегрешениях.


Какая пища под запретом в постные дни?


С началом поста под запретом оказываются молочные продукты, мясные блюда, жирная и сдобная пища. В некоторые дни запрещено вкушать рыбу. Но не стоит огорчаться из-за подобных излишеств, ведь в наше время придумано масса вкусных и полезных блюд.


Даже руководители ресторанов и кафе учитывают особенности постных дней, включая в свое меню блюда для тех, кто решил следовать правилам питания, установленных церковью.


Подробнее о праздниках



  • Усекновение Главы Иоанна Предтечи. Это один из великих праздников в православии. События, которые принесли его к нам, происходили во времена Нового Завета. Именно в этот день казнили Иоанна Предтечу — человека, крестившего в водах реки Иордан Сына Божьего Иисуса Христа.

  • Рождество Пресвятой Богородицы. Еще один православный праздник, посвященный Матери Божьей. Христиане любят его и стараются вспоминать о нем каждый год. Установлено данное двунадесятое торжество в честь рождения Девы Марии, которая появилась в праведной семье Анны и Иоакима. Согласно преданию, супружеская пара долго не могла зачать ребенка и неистово молилась Господу, чтобы тот даровал им дитя. Их просьба была услышана и вскоре на свет появилась прекрасная Дева Мария. На сегодняшний день это церковное торжество олицетворяет достаток в семье, любовь к ближнему. Многие связывают его с окончанием сбора урожая и приходом холодов.


Церковные православные праздники в сентябре 2017 года



  • Воздвижение Креста Господня. Этот духовный праздник появился на свет благодаря раскопкам святой Елены, которая без устали искала грот, в котором покоился Сын Божий. Усилия царицы были увенчаны успехом и уже в четвертом веке место захоронения Иисуса Христа обнаружили. Крест вынули и построили в его честь прекрасный храм. Поговаривают, что подлинность креста определили при помощи больной женщины: после того как та коснулась креста Господня, произошло исцеление. Сегодня все верующие стараются прийти в церковь и предстать перед иконой Иисуса дабы помолиться за здравие своих родных и  упокой тех, кто давно покинул этот мир.


Все праздники 2017 года, перечисленные в нашем календаре способны исцелить израненную душу, указать путь затерявшемуся страннику и разрешить сложную проблему.


В такие дни необходимо чаще обращаться к Господу, рассказывать ему обо всех своих переживаниях. Он никогда не оставит своих Детей в беде и обязательно придет на помощь, если узрит, что она действительно нужна.


Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/169751-news.html
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