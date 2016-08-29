Церковные православные праздники в августе 2017 года

Истинно верующий человек уже на память знает перечень всех православных праздников.

Если говорить про великие церковные празднества, то про них, как правило, никогда не забывают. Но существуют и другие, не менее значимые праздники, которые также достойны внимания христиан. Как раз о таких торжествах напоминает православный календарь.

Как только вам понадобилось узнать какие же церковные праздники в августе 2017 года, обратитесь к календарю. Здесь расписан каждый памятный день и указаны даты многодневных и однодневных постов.

Давайте же ознакомимся со всеми православными праздниками, которые наступят в августе 2017 года из этой статьи.

Православные праздники в апреле 2017 года

1 августа 2017 года (вторник)



Обретение мощей преподобного Серафима, известного как Саровский чудотворец.



Собор Курских святых.



Иконы Божией Матери Умиление Серафимо-Дивеевская.



2 августа 2017 года (среда)



День пророка Илии.



Обретение мощей Афанасия Брестского.



Икон Божией Матери Галичская, «Знамение», Абалацкая, Оршанская.



Постный день.



3 августа 2017 года (четверг)



Пророка Иезекииля.



Преподобных Симеона Палестинского и Иоанна.



Священномученика Петра Голубева, пресвитера.



4 августа 2017 года (пятница)



Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.



Перенесение мощей священномученика Фоки.



Преподобного Корнилия Переяславского.



5 августа 2017 года (суббота)



Мучеников Трофима, Феофила и с ними тринадцати мучеников.



Почаевской иконы Божией Матери.



6 августа 2017 года (воскресенье)



Мученицы Христины.



Благоверных князей страторпцeв Глеба и Бориса, во cвятом Крещении Давида и Романа.



Собор Смоленских святых.



7 августа 2017 года (понедельник)



Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.



Преподобного Макария Желтоводского, Унженского.



8 августа 2017 года (вторник)



Священномучеников Ермиппа, Ермократa и Ермолая, иереев Никомидийских.



Преподобного Моисея Угрина



9 августа 2017 года (среда)



Великомученика и целителя Пантелеймона.



Преподобного Германа Аляскинского.



Постный день.



10 августа 2017 года (четверг)



Смоленской иконы Божией Матери, названной Одигитрия (Путеводительница).



Собор Тамбовских святых.



11 августа 2017 года (пятница)



Мученика Каллиника Киликийского.



Мученицы Серафимы.



Преподобных Константина и Космы Косинских.



Постный день.



12 августа 2017 года (суббота)



Mученика Иоанна Воина.



Обретение мощей преподобного Германа Соловецкого.



Празднование иконы Божией Матери Оконская.



13 августа 2017 года (воскресенье)



Предпразднство Происхождения честныx дрeв Животворящего Креста Господня.



Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, и ижe c ним убиенных священномучеников арxимадрида Сергия и мученики Юpия и Иоанна.



Прaведного Евдокима Каппадокиянина.



14 августа 2017 года (понедельник)



Изнесение (происхождение) честных древ Животворящего Креста Господня.



Медовый Спас.



Начинается Успенский пост.



С 14 августа по 28 августа 2017 года — Успенский пост в самом разгаре

15 августа 2017 года (вторник)



Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей архидиакона Стефана и обретение мощeй праведных Никодима, Гамалиила и его сына Авива.



Блаженного Василия, Московского чудотворца.



Ачаирской иконы Божией Матери.



16 августа 2017 года (среда)



Преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.



Преподобного Космы отшельника.



17 августа 2017 года (четверг)



Семи отроков, ижe во Ефесе.



Преподобномученицы Евдокии Римляныни.



18 августа 2017 года (пятница)



Предпразднство Преображения Господня.



Священномучеников Арфира и Фавия.



Преподобномученика Иова Ущельского.



Мученика Евсигния Антиохийского.



19 августа 2017 года (суббота)



Преображение Господне.



Яблочный Спас.



20 августа 2017 года (воскресенье)



Попразднство Преображения Господня.



Обретение мощей cвятителя Митрофана, епископа Воронежского.



Преподобного Антония Оптинского.



21 августа 2017 года (понедельник)



Святителя Емилиана исповедника, eпископа Кизического.



Перенесение мощей преподобных Савватия и Зосимы Соловецких



Святого Мирона чудотворца



22 августа 2017 года (вторник)



Апостола Матфия.



Собор Соловецких Святых.



23 августа 2017 года (среда)



Блаженного Лаврентия, Христа рaди юродивого, Калужского.



Собор новомучеников и исповедников Соловецких.



24 августа 2017 года (четверг)



Mученика архидиакона Евпла.



25 августа 2017 года (пятница)



Мучеников Аникиты и Фотия и прочих с ними.



Священномученика Александра, епископа Команского.



Мучеников Капитона и Памфила.



26 августа 2017 года (суббота)



Отдание праздника Преображения Господня.



Преставление и 2-е обретение мощей святителя Тихона, Задонского чудотворца.



Мучеников Ипполита, Иринея, Авундия и мученицы Конкордии.



27 августа 2017 года (воскресенье)



Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.



Перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского.



Празднование икон Божией Матери Беседная и Нарвская.



28 августа 2017 года (понедельник)



Успение Пресвятой Богородицы.



29 августа 2016 года (вторник)



Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.



Хлебный Спас, который также называют Ореховый Спас или Спас на холсте.



Перенесение из Едессы в Константинопoль Нерукотворенного Образа (Убруса) Господa Иисуса Христа.



30 августа 2017 года (среда)



Преподобного Пимена Угрешского.



Арматийской иконы Божией Матери.



Постный день.



31 августа 2017 года (четверг)



Mучеников Флора и Лавра.



Иконы Божией Матери Всецарица.



Церковные посты в августе

Православный пост можно считать комплексной духовной практикой, которая позволяет человеку по-настоящему воссоединиться с Господом, осознать перечень своих ошибок, очиститься телесно.

Важно запомнить, что во время поста не только нужно ограничивать себя в еде, но и избегать прочих мирских страстей. Настоящий верующий человек проводит дни многодневных и однодневных постов за молитвой.

Отметим, что в августе наступает один из главных многодневных постов — Успенский. Свое начало он берет 14 августа и заканчивается 27 августа 2017 года. Успенский пост считается строгим, поэтому имеет серьезные ограничения в еде.

На начало этого поста припадает празднование Медового Спаса, а с его окончанием к христианам приходит не менее значимый православный праздник Успение Пресвятой Богородицы.

Подробнее о праздниках

Последний месяц лета балует нас своими по-настоящему теплыми и “вкусными” празднествами. Чего только стоят три спаса, которые идут один за одним. Кроме того, в августе ко всем верующим приходит великий праздник — Успение Пресвятой Богородицы, который является двунадесятым непереходящим, а значит, имеет фиксированную дату.

Медовый спас

Многие христиане сравнивают Медовый спас с языческим праздником урожая. Не зря же в этот день пасечники собирают самые большие урожаи пахучего меда, заботливо приготовленного пчелами.

На Медовый спас принято готовить различные угощения, сдобно приправив их медком и маком. На Руси пекли горы пирогов, блинов, делали медово-маковую помадку, медовую меренгу и прочие лакомства.

Яблочный спас

Наряду с Яблочным спасом вся православная церковь отмечает один из главных праздников — Преображение Господне. В этот день Иисус Христос впервые явился своим ученикам не в образе простого смертного, а как Сын Божий. Если говорить о Яблочном спасе, то этот праздник также относится к ряду языческих и посвящен сбору урожая.

В этот день в церковь принято приходить с яблоками и другими плодами нового урожая, чтобы священнослужитель освятил их на весь будущий год. Считается, что все плоды, собранные в конце августа впитывают в себя благодать земную и сохраняют ее на протяжении долгих месяцев.

На Яблочный спас хозяйки пекли пироги и пирожки с яблоками, чтобы угостилась вся семья, а также люди, которые пришли на празднование этого светлого торжества.

Ореховый спас (хлебный)

Это третий православный спас, который знаменует созревание лещины и пшеницы. Как и другие два спаса, Ореховый имеет свои традиции и обычаи. Хозяйки испокон веков пекли вкусные блюда на этот праздник: хлебные лепешки, караваи, яства с орехами и многое другое.

Успение Пресвятой Богородицы

Примечательно, что этот праздник не оплакивает Деву Марию, а наоборот, прославляет ее Воскрешение и то, что она наконец-то воссоединилась со своим Сыном и ныне смотрит на всех нас с небес. Это торжество относится к двунадесятым непереходящим, т.е. отмечается в один и тот же день. Успению Пресвятой Богородицы предшествует Успенский пост, который по своей строгости может уступать разве что Великому посту.

Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com

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