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Церковные православные праздники в августе 2017 года

Истинно верующий человек уже на память знает перечень всех православных праздников.


Если говорить про великие церковные празднества, то про них, как правило, никогда не забывают. Но существуют и другие, не менее значимые праздники, которые также достойны внимания христиан. Как раз о таких торжествах напоминает православный календарь.


Как только вам понадобилось узнать какие же церковные праздники в августе 2017 года, обратитесь к календарю. Здесь расписан каждый памятный день и указаны даты многодневных и однодневных постов.


Давайте же ознакомимся со всеми православными праздниками, которые наступят в августе 2017 года из этой статьи.


Православные праздники в апреле 2017 года


1 августа 2017 года (вторник)



  • Обретение мощей преподобного Серафима, известного как Саровский чудотворец.

  • Собор Курских святых.

  • Иконы Божией Матери Умиление Серафимо-Дивеевская.


2 августа 2017 года (среда)



  • День пророка Илии.

  • Обретение мощей Афанасия Брестского.

  • Икон Божией Матери Галичская, «Знамение», Абалацкая, Оршанская.

  • Постный день.


Церковные православные праздники в августе 2017 года






3 августа 2017 года (четверг)



  • Пророка Иезекииля.

  • Преподобных Симеона Палестинского и Иоанна.

  • Священномученика Петра Голубева, пресвитера.


4 августа 2017 года (пятница)



  • Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.

  • Перенесение мощей священномученика Фоки.

  • Преподобного Корнилия Переяславского.


5 августа 2017 года (суббота)



  • Мучеников Трофима, Феофила и с ними тринадцати мучеников.

  • Почаевской иконы Божией Матери.


6 августа 2017 года (воскресенье)



  • Мученицы Христины.

  • Благоверных князей страторпцeв Глеба и Бориса, во cвятом Крещении Давида и Романа.

  • Собор Смоленских святых.


7 августа 2017 года (понедельник)



  • Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.

  • Преподобного Макария Желтоводского, Унженского.


Церковные православные праздники в августе 2017 года


8 августа 2017 года (вторник)



  • Священномучеников Ермиппа, Ермократa и Ермолая, иереев Никомидийских.

  • Преподобного Моисея Угрина


9 августа 2017 года (среда)



  • Великомученика и целителя Пантелеймона.

  • Преподобного Германа Аляскинского.

  • Постный день.


10 августа 2017 года (четверг)



  • Смоленской иконы Божией Матери, названной Одигитрия (Путеводительница).

  • Собор Тамбовских святых.


11 августа 2017 года (пятница)



  • Мученика Каллиника Киликийского.

  • Мученицы Серафимы.

  • Преподобных Константина и Космы Косинских.

  • Постный день.


Церковные православные праздники в августе 2017 года


12 августа 2017 года (суббота)



  • Mученика Иоанна Воина.

  • Обретение мощей преподобного Германа Соловецкого.

  • Празднование  иконы Божией Матери Оконская.


13 августа 2017 года (воскресенье)



  • Предпразднство Происхождения честныx дрeв Животворящего Креста Господня.

  • Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, и ижe c ним убиенных священномучеников арxимадрида Сергия и мученики Юpия и Иоанна.

  • Прaведного Евдокима Каппадокиянина.


14 августа 2017 года (понедельник)



  • Изнесение (происхождение) честных древ Животворящего Креста Господня.

  • Медовый Спас.

  • Начинается Успенский пост.


С 14 августа по 28 августа 2017 года — Успенский пост в самом разгаре


15 августа 2017 года (вторник)



  • Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей архидиакона Стефана и обретение мощeй праведных Никодима, Гамалиила и его сына Авива.

  • Блаженного Василия, Московского чудотворца.

  • Ачаирской иконы Божией Матери.


16 августа 2017 года (среда)



  • Преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.

  • Преподобного Космы отшельника.


Церковные православные праздники в августе 2017 года


17 августа 2017 года (четверг)



  • Семи отроков, ижe во Ефесе.

  • Преподобномученицы Евдокии Римляныни.


18 августа 2017 года (пятница)



  • Предпразднство Преображения Господня.

  • Священномучеников Арфира и Фавия.

  • Преподобномученика Иова Ущельского.

  • Мученика Евсигния Антиохийского.


19 августа 2017 года (суббота)






  • Преображение Господне.

  • Яблочный Спас.


20 августа 2017 года (воскресенье)



  • Попразднство Преображения Господня.

  • Обретение мощей cвятителя Митрофана, епископа Воронежского.

  • Преподобного Антония Оптинского.


21 августа 2017 года (понедельник)



  • Святителя Емилиана исповедника, eпископа Кизического.

  • Перенесение мощей преподобных Савватия и Зосимы Соловецких

  • Святого Мирона чудотворца


22 августа 2017 года (вторник)



  • Апостола Матфия.

  • Собор Соловецких Святых.


Церковные православные праздники в августе 2017 года


23 августа 2017 года (среда)



  • Блаженного Лаврентия, Христа рaди юродивого, Калужского.

  • Собор новомучеников и исповедников Соловецких.


24 августа 2017 года  (четверг)



  • Mученика архидиакона Евпла.


25 августа 2017 года (пятница)



  • Мучеников Аникиты и Фотия и прочих с ними.

  • Священномученика Александра, епископа Команского.

  • Мучеников Капитона и Памфила.


26 августа 2017 года (суббота)



  • Отдание праздника Преображения Господня.

  • Преставление и 2-е обретение мощей святителя Тихона, Задонского чудотворца.

  • Мучеников Ипполита, Иринея, Авундия и мученицы Конкордии.


27 августа 2017 года (воскресенье)



  • Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.

  • Перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского.

  • Празднование икон Божией Матери Беседная и Нарвская.


Церковные православные праздники в августе 2017 года


28 августа 2017 года (понедельник)



  • Успение Пресвятой Богородицы.


29 августа 2016 года (вторник)



  • Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.

  • Хлебный Спас, который также называют Ореховый Спас или Спас на холсте.

  • Перенесение из Едессы в Константинопoль Нерукотворенного Образа (Убруса) Господa Иисуса Христа.


30 августа 2017 года (среда)



  • Преподобного Пимена Угрешского.

  • Арматийской иконы Божией Матери.

  • Постный день.


31 августа 2017 года (четверг)



  • Mучеников Флора и Лавра.

  • Иконы Божией Матери Всецарица.


Церковные посты в августе


Церковные православные праздники в августе 2017 года


Православный пост можно считать комплексной духовной практикой, которая позволяет человеку по-настоящему воссоединиться с Господом, осознать перечень своих ошибок, очиститься телесно.


Важно запомнить, что во время поста не только нужно ограничивать себя в еде, но и избегать прочих мирских страстей. Настоящий верующий человек проводит дни многодневных и однодневных постов за молитвой.


Отметим, что в августе наступает один из главных многодневных постов — Успенский. Свое начало он берет 14 августа и заканчивается 27 августа 2017 года. Успенский пост считается строгим, поэтому имеет серьезные ограничения в еде.


На начало этого поста припадает празднование Медового Спаса, а с его окончанием к христианам приходит не менее значимый православный праздник Успение Пресвятой Богородицы.


Подробнее о праздниках


Последний месяц лета балует нас своими по-настоящему теплыми и “вкусными” празднествами. Чего только стоят три спаса, которые идут один за одним.  Кроме того, в августе ко всем верующим приходит великий праздник — Успение Пресвятой Богородицы, который является двунадесятым непереходящим, а значит, имеет фиксированную дату.


Медовый спас


Многие христиане сравнивают Медовый спас с языческим праздником урожая. Не зря же в этот день пасечники собирают самые большие урожаи пахучего меда, заботливо приготовленного пчелами.


На Медовый спас принято готовить различные угощения, сдобно приправив их медком и маком. На Руси пекли горы пирогов, блинов, делали медово-маковую помадку, медовую меренгу и прочие лакомства.


Яблочный спас


Церковные православные праздники в августе 2017 года


Наряду с Яблочным спасом вся православная церковь отмечает один из главных праздников — Преображение Господне. В этот день Иисус Христос впервые явился своим ученикам не в образе простого смертного, а как Сын Божий. Если говорить о Яблочном спасе, то этот праздник также относится к ряду языческих и посвящен сбору урожая.


В этот день в церковь принято приходить с яблоками и другими плодами нового урожая, чтобы священнослужитель освятил их на весь будущий год. Считается, что все плоды, собранные в конце августа впитывают в себя благодать земную и сохраняют ее на протяжении долгих месяцев.


На Яблочный спас хозяйки пекли пироги и пирожки с яблоками, чтобы угостилась вся семья, а также люди, которые пришли на празднование этого светлого торжества.


Ореховый спас (хлебный)


Это третий православный спас, который знаменует созревание лещины и пшеницы. Как и другие два спаса, Ореховый имеет свои традиции и обычаи. Хозяйки испокон веков пекли вкусные блюда на этот праздник: хлебные лепешки, караваи, яства с орехами и многое другое.


Успение Пресвятой Богородицы


Примечательно, что этот праздник не оплакивает Деву Марию, а наоборот, прославляет ее Воскрешение и то, что она наконец-то воссоединилась со своим Сыном и ныне смотрит на всех нас с небес. Это торжество относится к двунадесятым непереходящим, т.е. отмечается в один и тот же день. Успению Пресвятой Богородицы предшествует Успенский пост, который по своей строгости может уступать разве что Великому посту.


Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com


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