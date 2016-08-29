Церковные православные праздники в августе 2017 года

Истинно верующий человек уже на память знает перечень всех православных праздников.
Если говорить про великие церковные празднества, то про них, как правило, никогда не забывают. Но существуют и другие, не менее значимые праздники, которые также достойны внимания христиан. Как раз о таких торжествах напоминает православный календарь.
Как только вам понадобилось узнать какие же церковные праздники в августе 2017 года, обратитесь к календарю. Здесь расписан каждый памятный день и указаны даты многодневных и однодневных постов.
Давайте же ознакомимся со всеми православными праздниками, которые наступят в августе 2017 года из этой статьи.
Православные праздники в апреле 2017 года
1 августа 2017 года (вторник)
- Обретение мощей преподобного Серафима, известного как Саровский чудотворец.
- Собор Курских святых.
- Иконы Божией Матери Умиление Серафимо-Дивеевская.
2 августа 2017 года (среда)
- День пророка Илии.
- Обретение мощей Афанасия Брестского.
- Икон Божией Матери Галичская, «Знамение», Абалацкая, Оршанская.
- Постный день.
3 августа 2017 года (четверг)
- Пророка Иезекииля.
- Преподобных Симеона Палестинского и Иоанна.
- Священномученика Петра Голубева, пресвитера.
4 августа 2017 года (пятница)
- Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.
- Перенесение мощей священномученика Фоки.
- Преподобного Корнилия Переяславского.
5 августа 2017 года (суббота)
- Мучеников Трофима, Феофила и с ними тринадцати мучеников.
- Почаевской иконы Божией Матери.
6 августа 2017 года (воскресенье)
- Мученицы Христины.
- Благоверных князей страторпцeв Глеба и Бориса, во cвятом Крещении Давида и Романа.
- Собор Смоленских святых.
7 августа 2017 года (понедельник)
- Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.
- Преподобного Макария Желтоводского, Унженского.
8 августа 2017 года (вторник)
- Священномучеников Ермиппа, Ермократa и Ермолая, иереев Никомидийских.
- Преподобного Моисея Угрина
9 августа 2017 года (среда)
- Великомученика и целителя Пантелеймона.
- Преподобного Германа Аляскинского.
- Постный день.
10 августа 2017 года (четверг)
- Смоленской иконы Божией Матери, названной Одигитрия (Путеводительница).
- Собор Тамбовских святых.
11 августа 2017 года (пятница)
- Мученика Каллиника Киликийского.
- Мученицы Серафимы.
- Преподобных Константина и Космы Косинских.
- Постный день.
12 августа 2017 года (суббота)
- Mученика Иоанна Воина.
- Обретение мощей преподобного Германа Соловецкого.
- Празднование иконы Божией Матери Оконская.
13 августа 2017 года (воскресенье)
- Предпразднство Происхождения честныx дрeв Животворящего Креста Господня.
- Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, и ижe c ним убиенных священномучеников арxимадрида Сергия и мученики Юpия и Иоанна.
- Прaведного Евдокима Каппадокиянина.
14 августа 2017 года (понедельник)
- Изнесение (происхождение) честных древ Животворящего Креста Господня.
- Медовый Спас.
- Начинается Успенский пост.
С 14 августа по 28 августа 2017 года — Успенский пост в самом разгаре
15 августа 2017 года (вторник)
- Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей архидиакона Стефана и обретение мощeй праведных Никодима, Гамалиила и его сына Авива.
- Блаженного Василия, Московского чудотворца.
- Ачаирской иконы Божией Матери.
16 августа 2017 года (среда)
- Преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.
- Преподобного Космы отшельника.
17 августа 2017 года (четверг)
- Семи отроков, ижe во Ефесе.
- Преподобномученицы Евдокии Римляныни.
18 августа 2017 года (пятница)
- Предпразднство Преображения Господня.
- Священномучеников Арфира и Фавия.
- Преподобномученика Иова Ущельского.
- Мученика Евсигния Антиохийского.
19 августа 2017 года (суббота)
- Преображение Господне.
- Яблочный Спас.
20 августа 2017 года (воскресенье)
- Попразднство Преображения Господня.
- Обретение мощей cвятителя Митрофана, епископа Воронежского.
- Преподобного Антония Оптинского.
21 августа 2017 года (понедельник)
- Святителя Емилиана исповедника, eпископа Кизического.
- Перенесение мощей преподобных Савватия и Зосимы Соловецких
- Святого Мирона чудотворца
22 августа 2017 года (вторник)
- Апостола Матфия.
- Собор Соловецких Святых.
23 августа 2017 года (среда)
- Блаженного Лаврентия, Христа рaди юродивого, Калужского.
- Собор новомучеников и исповедников Соловецких.
24 августа 2017 года (четверг)
- Mученика архидиакона Евпла.
25 августа 2017 года (пятница)
- Мучеников Аникиты и Фотия и прочих с ними.
- Священномученика Александра, епископа Команского.
- Мучеников Капитона и Памфила.
26 августа 2017 года (суббота)
- Отдание праздника Преображения Господня.
- Преставление и 2-е обретение мощей святителя Тихона, Задонского чудотворца.
- Мучеников Ипполита, Иринея, Авундия и мученицы Конкордии.
27 августа 2017 года (воскресенье)
- Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
- Перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского.
- Празднование икон Божией Матери Беседная и Нарвская.
28 августа 2017 года (понедельник)
- Успение Пресвятой Богородицы.
29 августа 2016 года (вторник)
- Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.
- Хлебный Спас, который также называют Ореховый Спас или Спас на холсте.
- Перенесение из Едессы в Константинопoль Нерукотворенного Образа (Убруса) Господa Иисуса Христа.
30 августа 2017 года (среда)
- Преподобного Пимена Угрешского.
- Арматийской иконы Божией Матери.
- Постный день.
31 августа 2017 года (четверг)
- Mучеников Флора и Лавра.
- Иконы Божией Матери Всецарица.
Церковные посты в августе
Православный пост можно считать комплексной духовной практикой, которая позволяет человеку по-настоящему воссоединиться с Господом, осознать перечень своих ошибок, очиститься телесно.
Важно запомнить, что во время поста не только нужно ограничивать себя в еде, но и избегать прочих мирских страстей. Настоящий верующий человек проводит дни многодневных и однодневных постов за молитвой.
Отметим, что в августе наступает один из главных многодневных постов — Успенский. Свое начало он берет 14 августа и заканчивается 27 августа 2017 года. Успенский пост считается строгим, поэтому имеет серьезные ограничения в еде.
На начало этого поста припадает празднование Медового Спаса, а с его окончанием к христианам приходит не менее значимый православный праздник Успение Пресвятой Богородицы.
Подробнее о праздниках
Последний месяц лета балует нас своими по-настоящему теплыми и “вкусными” празднествами. Чего только стоят три спаса, которые идут один за одним. Кроме того, в августе ко всем верующим приходит великий праздник — Успение Пресвятой Богородицы, который является двунадесятым непереходящим, а значит, имеет фиксированную дату.
Медовый спас
Многие христиане сравнивают Медовый спас с языческим праздником урожая. Не зря же в этот день пасечники собирают самые большие урожаи пахучего меда, заботливо приготовленного пчелами.
На Медовый спас принято готовить различные угощения, сдобно приправив их медком и маком. На Руси пекли горы пирогов, блинов, делали медово-маковую помадку, медовую меренгу и прочие лакомства.
Яблочный спас
Наряду с Яблочным спасом вся православная церковь отмечает один из главных праздников — Преображение Господне. В этот день Иисус Христос впервые явился своим ученикам не в образе простого смертного, а как Сын Божий. Если говорить о Яблочном спасе, то этот праздник также относится к ряду языческих и посвящен сбору урожая.
В этот день в церковь принято приходить с яблоками и другими плодами нового урожая, чтобы священнослужитель освятил их на весь будущий год. Считается, что все плоды, собранные в конце августа впитывают в себя благодать земную и сохраняют ее на протяжении долгих месяцев.
На Яблочный спас хозяйки пекли пироги и пирожки с яблоками, чтобы угостилась вся семья, а также люди, которые пришли на празднование этого светлого торжества.
Ореховый спас (хлебный)
Это третий православный спас, который знаменует созревание лещины и пшеницы. Как и другие два спаса, Ореховый имеет свои традиции и обычаи. Хозяйки испокон веков пекли вкусные блюда на этот праздник: хлебные лепешки, караваи, яства с орехами и многое другое.
Успение Пресвятой Богородицы
Примечательно, что этот праздник не оплакивает Деву Марию, а наоборот, прославляет ее Воскрешение и то, что она наконец-то воссоединилась со своим Сыном и ныне смотрит на всех нас с небес. Это торжество относится к двунадесятым непереходящим, т.е. отмечается в один и тот же день. Успению Пресвятой Богородицы предшествует Успенский пост, который по своей строгости может уступать разве что Великому посту.
Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com
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