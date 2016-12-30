Красивые новогодние рисунки 2017 простым карандашом

Тихо и бесшумно подкрадывается к нам самый чудесный, самый восхитительный и самый долгожданный праздник в году — Новый 2017 год.

Этот день, а если быть точнее, ночь, пробуждает во всех людях счастье, нежность и веселье. Каждый из нас, проникшись атмосферой праздника, начинает верить в чудо, в то, что все хорошее обязательно произойдет и именно с нами.

В преддверии новогодних праздников люди спешат купить или сделать украшения для дома, приобрести милые подарки, купить красавицу елку. В этих хлопотах время проходит незаметно, а главное, быстро.

Если вы уже определились с подарками, выбором костюма и составили праздничное меню, а вот над декором до сих пор ломаете голову, нарисуйте собственноручно новогодние рисунки 2017 карандашом, используя их в дальнейшем, как эксклюзивное украшение квартиры, рабочего места и других помещений. Благо, даже те, кто не обладает талантом художника в состоянии нарисовать прекрасные рисунки на новогоднюю тематику.

Заметим, что рисунки созданные карандашом можно не только использовать как декор, но и как дополнения к подарку или лично для себя, так сказать, для коллекции. Удивительно, но вооружившись всего одним карандашом, теркой и примером можно создать поистине чудесный новогодний рисунок.

Красивые новогодние рисунки карандашом

Дед Мороз

Веселый и добродушный дедушка Мороз обязательно должен появиться на вашем празднике. Даже если настоящий не решится заглянуть на огонь, его всегда можно заменить нарисованным. Такого дедушку можно разрисовать и повесить на елку, чтоб он радовал гостей на протяжении всех праздничных дней.

[img]http://god2017.com/wp-content/uploads/2016/12/ded-moroz-3.gif'>[img]http://god2017.com/wp-content/uploads/2016/12/ded-moroz-3.jpg[/img]

Шаг 1. Для начала возьмите чистый лист бумаги, на котором вы будете рисовать елку. На том месте, где она непосредственно “вырастет” начертите треугольник.

Шаг 2. Разделите прямоугольник на две части и проведите вертикальную линию посередине, как это показано на образце. От вершины этой линии проведите две линии (очертание елочки). На примере хорошо видно, как это можно сделать.

Шаг 3. Разделите треугольник на несколько ярусов полукруглыми горизонтальными линиями.

Шаг 4. Каждому ярусу следует “приделать” треугольники с округлыми углами.

Шаг 5. Аккуратно сотрите резинкой очертания треугольника и у вас должна получиться симпатичная елочка.

Шаг 6. На каждом ярусе “повесьте” гирлянды.

Шаг 7. Верхушку украсьте звездой. Не обязательно водружать на верх елки звездочку, вы можете выбрать конус или любую фигуру, которая вам по душе.

Шаг 8. “Развесьте” на остальных веточках дерева разные игрушки (шишки, шары, сосульки). Наша елочка готова! Теперь у вас есть прекрасная бесплатная раскраска, которая несомненно обрадует детвору.

Петух

Все вы давно знаете, что 2017 год будет годом Огненного Петуха. Нельзя упускать из виду этот факт и обязательно, рисуя праздничные картины, нужно изобразить петушка на бумаге. Он может как один, так и в компании своего верного семейства — курочек и цыплят.

Ниже мы показали основные этапы рисования этой прекрасной птицы, поэтому если вы решитесь перед Новым годом испытать свои силы художника, милости просим к нашему мастер-классу.

Шаг 1. Для начала нарисуйте простой круг — голову будущей птицы. Затем необходимо изобразить глаза, небольшой клюв и провести плавные линии от головы — это будет шея.

Шаг 2. Легкими прерывистыми движениями начертите две линии, которые в дальнейшем станут туловищем петуха.

Шаг 3. Дорисуйте птице крыло и округлите туловище. Если у вас есть лишние линии, то уберите их теркой.

Шаг 4. Сделайте петушку гребешок и сережки под клювом, как это показано на образце.

Шаг 5. Прорисуйте крылья, перья и сделайте набросок ног.

Шаг 6. На следующем рисунке видно, что у петуха уже “появился” пышный хвост, поэтому постарайтесь его сделать таким же на своей бумаге.

Шаг 7. Каждое перо на теле птицы следует прорисовать более детально, чтобы они выглядели как настоящие.

Шаг 8. Вот и все! Новогодний рисунок петуха готов. Раскрасьте его по своему усмотрению.

Видео, мастер-класс

Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165154-news.html