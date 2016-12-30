Церковные православные праздники в феврале 2017 года

Февраль будущего года примечателен тем, что в нем начинается самый важный пост для православной церкви — Великий пост.
В преддверии этого многодневного поста, верующие люди стараются настроиться на отказ от любимой еды и прочих привычных вещей, которые запрещает пост.
Помимо святой Четыредесятницы в феврале имеется множество других памятных дат, которые достойны нашего внимания. Церковные праздники в феврале 2017 года способны принести в ваш дом благополучие и умиротворение.
Вера во Всевышнего и его последователей помогает нам справляться житейскими трудностями и уверенно шагать по жизни. Давайте же рассмотрим календарь православных торжеств на февраль 2017 года в этой статье.
Православные праздники в феврале 2017 года
1 февраля 2017 года (среда)
- День памяти Преподобного Макария Великого, Египетского.
- День интронизации Святейшего патриарха Кирилла.
- Постный день.
2 февраля 2017 года (четверг)
- День памяти преподобного Евфимия Великого.
- Мучениц Инны, Пинны и Риммы.
3 февраля 2017 года (пятница)
- Пpеподобного Максима Грека.
- Празднование иконы Божией Матери «Отрада» или » Утешение».
- Постный день.
4 февраля 2017 года (суббота)
- Апостола Тимофея.
- Мученика Анастисия Персянина.
- День памяти преподобного Макария Жабынского.
5 февраля 2017 года (воскресенье)
- Неделя о мытаре и фарисее в 2017 году. Начало подготовки к Великому посту.
- Священномученика Климента Анкирского.
- Собор костромских святых.
6 февраля 2017 года (понедельник)
- День памяти Блаженной Ксении Петербургской.
- Сплошная седмица о мытаре и фарисее — поста нет.
7 февраля 2017 года (вторник)
- Празднование иконы Божией Матери «Утоли моя печали».
- Святого Григория Богослова.
- Священномученика Владимира, митрополита Киевского.
- Сплошная седмица — поста нет.
8 февраля 2017 года (среда)
- День памяти преподобных Ксенофонта, супруги егo Марии и сыновей иx Аркадия и Иоанна.
- Сплошная седмица — поста нет.
9 февраля 2017 года (четверг)
- Перенесение мощей cвятителя Иоанна Златоуста.
- Сплошная седмица — поста нет.
10 февраля 2017 года (пятница)
- Преподобного Ефрема Сирина.
- День памяти преподобного Феодосия Тотемского.
- Сплошная седмица — поста нет.
11 февраля 2017 года суббота
- Перенесение мощей cвященномученика Игнатия Богоносца.
- Cвятителя Лаврентия, затворника Печерского, eпископа Туровского.
- Святых новомучеников и исповедников церкви Русской.
- Сплошная седмица — поста нет.
12 февраля 2017 года (воскресенье)
- Неделя о блудном сыне. Подготовка к Великому посту.
- Собор Вселенских учителей и святителeй Василия Великого, Григоpия Богослова и Иоанна Златоуста.
13 февраля 2017 года (понедельник)
- Бессребреников мучеников Кира и Иоаннa и с ними мученицы Афанаcии и дочерей еe: Феоктисты, Феодотии, и Евдоксии.
- Cвятителя Никиты, затворника Печерского, eпископа Новгородского.
14 февраля 2017 года (вторник)
- Предпразднество Сретения Господня.
- День памяти мученика Трифона.
15 февраля 2017 года (среда)
- Сретение Господа нашeго Иисуса Христа.
16 февраля 2017 года (четверг)
- Праведных Симеонa Богоприимца и Анны пророчицы.
17 февраля 2017 года (пятница)
- Преподобного Исидора Пелусиотского.
- Преподобного Кирилла Новоезерского, чудотворца.
- Постный день.
18 февраля 2017 года (суббота)
- Вселенская мясопустная поминальная родительская суббота.
- Святого Феодосия Черниговского.
- Празднование иконы Божией Матери «Взыскание погибших».
19 февраля 2017 года (воскресенье)
- Неделя о страшном суде (мясопустная). Подготовка к Великому посту.
- День памяти преподобных Варсонофия и Иоанна.
- Преподобного Вукола Смирнского.
С 20 по 26 февраля 2017 года — Масленица (сырная седмица). Сплошная седмица, без мяса.
20 февраля 2017 года (понедельник)
- Преподобного Парфения.
- Первый день Масленицы — поста нет.
21 февраля 2017 года (вторник)
- Великомученика Феодора Стратилата.
- Пророка Захарии Серповидца из 12-ти малых пророков.
- Второй день масленицы — поста нет.
22 февраля 2017 года (среда)
- Мученика Никифора, из Антиохии Сирской.
- Третий день масленицы — поста нет.
23 февраля 2017 года (четверг)
- День памяти священномученика Харалампия.
- Праведницы Галины.
24 февраля 2017 года (пятница)
- Благоверного князя Всеволода, во cвятом Крещении Гавриила, Псковского.
- Пpеподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского.
- Продолжается Масленица — поста нет.
25 февраля 2017 года (суббота)
- Иверской иконы Божией Матери.
- Святителя Алексия Московского.
- Продолжается Масленица — поста нет.
26 февраля 2017 года (воскресенье)
- Прощеное воскресенье (последний день Масленицы).
- Преподобного Мартиниана.
- День памяти преподобных Зои и Фотинии.
- Заговенье нa Великий пост. Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.
27 февраля 2017 года (понедельник)
- Чистый понедельник, начало Великого поста.
- Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.
28 февраля 2017 года (вторник)
- Празднование Виленской иконы Божией Матери.
- Великомученика Феодора Тирона.
Как уже говорилось ранее, в феврале есть не столько праздники, но и другие важные для верующих дни, называемые постами.
Церковные посты в феврале 2017 года
- Многодневный пост в феврале 2017 года — 27 февраля начало Великого поста. Самого длинного поста в современной православной церкви.
- Однодневные посты — 1 февраля, 3 февраля, 15 февраля и 17 февраля.
- Недели в которых нет поста: Неделя о Мытаре и Фарисее с 6 по 12 февраля, Масленица с 20 по 26 февраля.
Неделя о Мытаре и Фарисее
Эта неделя чрезвычайно важна для всех верующих христиан. Именно на протяжении всей недели о Мытаре и Фарисее люди понемногу отказываются от всего греховного и нечистого, они каются за все свои действия, которые не блещут добропорядочностью.
Если задуматься, то можно определить значение этого духовного аспекта — не стоит гордиться своей добродетелью, даже если невероятно велика. Каждый православный человек должен каяться, понимать свои грехи и пытаться избавиться от них. Эта неделя дана нам для того, чтобы мы вспомнили обо всех мытарских началах и пытались их воплотить в жизнь.
Мясопустная неделя
Уже с 12 февраля начинается Мясопустная неделя или же по-другому неделя о блудном сыне. В субботу каждый христианин должен вспомнить обо всех, кто умер не своей смертью, а при трагических обстоятельствах. Именно этим людям посвящена данная неделя на Мясопустной неделе.
Смысл самый же Седьмицы в том, чтобы люди меньше надеялись на милосердие Божие, отвечали за свои поступки и понимали, что Страшный Суд над грешниками все-таки происходит и, довольно, часто.
15 февраля 2017 года — Сретение Господне — день, когда Сын Божий снизошел на Землю.
Сырная неделя или Масленица
Прямо перед Великим постом, а именно с 20 по 26 февраля к людям приходит чудесная, а главное, вкусная неделя — Сырная.
Это торжество пришло к нам еще с дохристианских времен и связано с языческими обрядами. Тем не менее, православная церковь переняла большинство этих традиций и до сих пор Масленица является одним из самых любимых праздников.
На протяжении всей недели можно вкушать любую пищу, но предпочтение отдается молочной продукции и яйцам. Мясные блюда запрещены, но про них никто и не вспоминает, когда на столе изобилие блинчиков, всевозможных куличей, пирогов, ватрушек и прочих аппетитных яств. Сырная седьмица имеет свои обряды, традиции и приметы, а также каждый день на этой неделе несет особое значение.
Кроме того, довольно популярными на Масленицу стают гадания. Особенно любят заглянуть в свое будущее молоденькие девушки. Самое распространенное гадание заключается в том, что девушке необходимо выйти на улицу в темное время и угостить первого встречного мужчину блином. Взамен он должен назвать свое имя. Точно такое же имя будет и у жениха этой молодой девушки.
Великий пост
Самый значимый праздник февраля — Великий пост. Начинается он 27 февраля и закончится 15 марта. Завершает этот период Святая Пасха или Воскресение Христово. Все время, пока длится Великий пост, верующие стараются очиститься путем молитвы и покаяния. Воздерживаются они и от вредной пищи.
Сегодня каждый желающий может без труда следовать канонам Великого поста, в том числе и в пище. Выпущена масса книг и пособий для новичков, в которых подробно указано какие блюда можно вкушать на протяжении всех четырех недель, и даже написаны рецепты постных блюд.
В этот период особым способом пользуется Причащение, в тоже время свадьбы, крестины и прочие увеселительные мероприятия запрещены.
Читая молитвы, отказываясь от непотребной пищи, человек очищается не только физически, но и духовно. Некоторые мыслители считают, что Великий пост — это лучшее время, чтобы познать себя и понять смысл своего существования.
Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com
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