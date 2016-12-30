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Церковные православные праздники в феврале 2017 года

Февраль будущего года примечателен тем, что в нем начинается самый важный пост для православной церкви — Великий пост.


В преддверии этого многодневного поста, верующие люди стараются настроиться на отказ от любимой еды и прочих привычных вещей, которые запрещает пост.


Помимо святой Четыредесятницы в феврале имеется множество других памятных дат, которые достойны нашего внимания. Церковные праздники в феврале 2017 года способны принести в ваш дом благополучие и умиротворение.


Вера во Всевышнего и его последователей помогает нам справляться житейскими трудностями и уверенно шагать по жизни. Давайте же рассмотрим календарь православных торжеств на февраль 2017 года в этой статье.


Православные праздники в феврале 2017 года


1 февраля 2017 года (среда)



  • День памяти Преподобного Макария Великого, Египетского.

  • День интронизации Святейшего патриарха Кирилла.

  • Постный день.


Церковные православные праздники в феврале 2017 года


2 февраля 2017 года (четверг)



  • День памяти преподобного Евфимия Великого.

  • Мучениц Инны, Пинны и Риммы.


3 февраля 2017 года (пятница)



  • Пpеподобного Максима Грека.

  • Празднование иконы Божией Матери «Отрада» или » Утешение».

  • Постный день.


4 февраля 2017 года (суббота)



  • Апостола Тимофея.

  • Мученика Анастисия Персянина.

  • День памяти преподобного Макария Жабынского.


5 февраля 2017 года (воскресенье)







  • Неделя о мытаре и фарисее в 2017 году. Начало подготовки к Великому посту.

  • Священномученика Климента Анкирского.

  • Собор костромских святых.


6 февраля 2017 года (понедельник)



  • День памяти Блаженной Ксении Петербургской.

  • Сплошная седмица о мытаре и фарисее — поста нет.


7 февраля 2017 года (вторник)



  • Празднование иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

  • Святого Григория Богослова.

  • Священномученика Владимира, митрополита Киевского.

  • Сплошная седмица — поста нет.


Церковные православные праздники в феврале 2017 года


8 февраля 2017 года (среда)



  • День памяти преподобных Ксенофонта, супруги егo Марии и сыновей иx Аркадия и Иоанна.

  • Сплошная седмица — поста нет.


9 февраля 2017 года (четверг)



  • Перенесение мощей cвятителя Иоанна Златоуста.

  • Сплошная седмица — поста нет.


10 февраля 2017 года (пятница)



  • Преподобного Ефрема Сирина.

  • День памяти преподобного Феодосия Тотемского.

  • Сплошная седмица — поста нет.


11 февраля 2017 года суббота



  • Перенесение мощей cвященномученика Игнатия Богоносца.

  • Cвятителя Лаврентия, затворника Печерского, eпископа Туровского.

  • Святых новомучеников и исповедников церкви Русской.

  • Сплошная седмица — поста нет.


12 февраля 2017 года (воскресенье)



  • Неделя о блудном сыне. Подготовка к Великому посту.

  • Собор Вселенских учителей и святителeй Василия Великого, Григоpия Богослова и Иоанна Златоуста.


Церковные православные праздники в феврале 2017 года


13 февраля 2017 года (понедельник)



  • Бессребреников мучеников Кира и Иоаннa и с ними мученицы Афанаcии и дочерей еe: Феоктисты, Феодотии, и Евдоксии.

  • Cвятителя Никиты, затворника Печерского, eпископа Новгородского.


14 февраля 2017 года (вторник)



  • Предпразднество Сретения Господня.

  • День памяти мученика Трифона.


15 февраля 2017 года (среда)






  • Сретение Господа нашeго Иисуса Христа.


16 февраля 2017 года (четверг)



  • Праведных Симеонa Богоприимца и Анны пророчицы.


17 февраля 2017 года (пятница)



  • Преподобного Исидора Пелусиотского.

  • Преподобного Кирилла Новоезерского, чудотворца.

  • Постный день.


18 февраля 2017 года (суббота)



  • Вселенская мясопустная поминальная родительская суббота.

  • Святого Феодосия Черниговского.

  • Празднование иконы Божией Матери «Взыскание погибших».


Церковные православные праздники в феврале 2017 года


19 февраля 2017 года (воскресенье)



  • Неделя о страшном суде (мясопустная). Подготовка к Великому посту.

  • День памяти преподобных Варсонофия и Иоанна.

  • Преподобного Вукола Смирнского.


С 20 по 26 февраля 2017 года  — Масленица (сырная седмица). Сплошная седмица, без мяса.


20 февраля 2017 года (понедельник)



  • Преподобного Парфения.

  • Первый день Масленицы — поста нет.


21 февраля 2017 года (вторник)



  • Великомученика Феодора Стратилата.

  • Пророка Захарии Серповидца из 12-ти малых пророков.

  • Второй день масленицы — поста нет.


22 февраля 2017 года (среда)



  • Мученика Никифора, из Антиохии Сирской.

  • Третий день масленицы — поста нет.


Церковные православные праздники в феврале 2017 года


23 февраля 2017 года (четверг)



  • День памяти священномученика Харалампия.

  • Праведницы Галины.


24 февраля 2017 года (пятница)



  • Благоверного князя Всеволода, во cвятом Крещении Гавриила, Псковского.

  • Пpеподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского.

  • Продолжается Масленица — поста нет.


25 февраля 2017 года (суббота)



  • Иверской иконы Божией Матери.

  • Святителя Алексия Московского.

  • Продолжается Масленица — поста нет.


26 февраля 2017 года (воскресенье)



  • Прощеное воскресенье (последний день Масленицы).

  • Преподобного Мартиниана.

  • День памяти преподобных Зои и Фотинии.

  • Заговенье нa Великий пост. Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.


27 февраля 2017 года (понедельник)



  • Чистый понедельник, начало Великого поста.

  • Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.


Церковные православные праздники в феврале 2017 года


28 февраля 2017 года (вторник)



  • Празднование Виленской иконы Божией Матери.

  • Великомученика Феодора Тирона.


Как уже говорилось ранее, в феврале есть не столько праздники, но и другие важные для верующих дни, называемые постами.


Церковные посты в феврале 2017 года






  • Многодневный пост в феврале 2017 года — 27 февраля начало Великого поста. Самого длинного поста в современной православной церкви.

  • Однодневные посты — 1 февраля, 3 февраля, 15 февраля и 17 февраля.

  • Недели в которых нет поста: Неделя о Мытаре и Фарисее с 6 по 12 февраля, Масленица с 20 по 26 февраля.


Неделя о Мытаре и Фарисее


Эта неделя чрезвычайно важна для всех верующих христиан. Именно на протяжении всей недели о Мытаре и Фарисее люди понемногу отказываются от всего греховного и нечистого, они каются за все свои действия, которые не блещут добропорядочностью.


Церковные православные праздники в феврале 2017 года


Если задуматься, то можно определить значение этого духовного аспекта — не стоит гордиться своей добродетелью, даже если невероятно велика. Каждый православный человек должен каяться, понимать свои грехи и пытаться избавиться от них. Эта неделя дана нам для того, чтобы мы вспомнили обо всех мытарских началах и пытались их воплотить в жизнь.


Мясопустная неделя


Уже с 12 февраля начинается Мясопустная неделя или же по-другому неделя о блудном сыне. В субботу каждый христианин должен вспомнить обо всех, кто умер не своей смертью, а при трагических обстоятельствах. Именно этим людям посвящена данная неделя на Мясопустной неделе.


Смысл самый же Седьмицы в том, чтобы люди меньше надеялись на милосердие Божие, отвечали за свои поступки и понимали, что Страшный Суд над грешниками все-таки происходит и, довольно, часто.


15 февраля 2017 года — Сретение Господне — день, когда Сын Божий снизошел на Землю.


Сырная неделя или Масленица


Церковные православные праздники в феврале 2017 года


Прямо перед Великим постом, а именно с 20 по 26 февраля к людям приходит чудесная, а главное, вкусная неделя — Сырная.


Это торжество пришло к нам еще с дохристианских времен и связано с языческими обрядами. Тем не менее, православная церковь переняла большинство этих традиций и до сих пор Масленица является одним из самых любимых праздников.


На протяжении всей недели можно вкушать любую пищу, но предпочтение отдается молочной продукции и яйцам. Мясные блюда запрещены, но про них никто и не вспоминает, когда на столе изобилие блинчиков, всевозможных куличей, пирогов, ватрушек и прочих аппетитных яств. Сырная седьмица имеет свои обряды, традиции и приметы, а также каждый день на этой неделе несет особое значение.


Кроме того, довольно популярными на Масленицу стают гадания. Особенно любят заглянуть в свое будущее молоденькие девушки. Самое распространенное гадание заключается в том, что девушке необходимо выйти на улицу в темное время и угостить первого встречного мужчину блином. Взамен он должен назвать свое имя. Точно такое же имя будет и у жениха этой молодой девушки.


Великий пост


Церковные православные праздники в феврале 2017 года


Самый значимый праздник февраля — Великий пост. Начинается он 27 февраля и закончится 15 марта. Завершает этот период Святая Пасха или Воскресение Христово. Все время, пока длится Великий пост, верующие стараются очиститься путем молитвы и покаяния. Воздерживаются они и от вредной пищи.


Сегодня каждый желающий может без труда следовать канонам Великого поста, в том числе и в пище. Выпущена масса книг и пособий для новичков, в которых подробно указано какие блюда можно вкушать на протяжении всех четырех недель, и даже написаны рецепты постных блюд.


В этот период особым способом пользуется Причащение, в тоже время свадьбы, крестины и прочие увеселительные мероприятия запрещены.


Читая молитвы, отказываясь от непотребной пищи, человек очищается не только физически, но и духовно. Некоторые мыслители считают, что Великий пост — это лучшее время, чтобы познать себя и понять смысл своего существования.


Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com


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