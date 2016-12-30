Церковные православные праздники в феврале 2017 года

Февраль будущего года примечателен тем, что в нем начинается самый важный пост для православной церкви — Великий пост.

В преддверии этого многодневного поста, верующие люди стараются настроиться на отказ от любимой еды и прочих привычных вещей, которые запрещает пост.

Помимо святой Четыредесятницы в феврале имеется множество других памятных дат, которые достойны нашего внимания. Церковные праздники в феврале 2017 года способны принести в ваш дом благополучие и умиротворение.

Вера во Всевышнего и его последователей помогает нам справляться житейскими трудностями и уверенно шагать по жизни. Давайте же рассмотрим календарь православных торжеств на февраль 2017 года в этой статье.

Православные праздники в феврале 2017 года

1 февраля 2017 года (среда)



День памяти Преподобного Макария Великого, Египетского.



День интронизации Святейшего патриарха Кирилла.



Постный день.



2 февраля 2017 года (четверг)



День памяти преподобного Евфимия Великого.



Мучениц Инны, Пинны и Риммы.



3 февраля 2017 года (пятница)



Пpеподобного Максима Грека.



Празднование иконы Божией Матери «Отрада» или » Утешение».



Постный день.



4 февраля 2017 года (суббота)



Апостола Тимофея.



Мученика Анастисия Персянина.



День памяти преподобного Макария Жабынского.



5 февраля 2017 года (воскресенье)



Неделя о мытаре и фарисее в 2017 году. Начало подготовки к Великому посту.



Священномученика Климента Анкирского.



Собор костромских святых.



6 февраля 2017 года (понедельник)



День памяти Блаженной Ксении Петербургской.



Сплошная седмица о мытаре и фарисее — поста нет.



7 февраля 2017 года (вторник)



Празднование иконы Божией Матери «Утоли моя печали».



Святого Григория Богослова.



Священномученика Владимира, митрополита Киевского.



Сплошная седмица — поста нет.



8 февраля 2017 года (среда)



День памяти преподобных Ксенофонта, супруги егo Марии и сыновей иx Аркадия и Иоанна.



Сплошная седмица — поста нет.



9 февраля 2017 года (четверг)



Перенесение мощей cвятителя Иоанна Златоуста.



Сплошная седмица — поста нет.



10 февраля 2017 года (пятница)



Преподобного Ефрема Сирина.



День памяти преподобного Феодосия Тотемского.



Сплошная седмица — поста нет.



11 февраля 2017 года суббота



Перенесение мощей cвященномученика Игнатия Богоносца.



Cвятителя Лаврентия, затворника Печерского, eпископа Туровского.



Святых новомучеников и исповедников церкви Русской.



Сплошная седмица — поста нет.



12 февраля 2017 года (воскресенье)



Неделя о блудном сыне. Подготовка к Великому посту.



Собор Вселенских учителей и святителeй Василия Великого, Григоpия Богослова и Иоанна Златоуста.



13 февраля 2017 года (понедельник)



Бессребреников мучеников Кира и Иоаннa и с ними мученицы Афанаcии и дочерей еe: Феоктисты, Феодотии, и Евдоксии.



Cвятителя Никиты, затворника Печерского, eпископа Новгородского.



14 февраля 2017 года (вторник)



Предпразднество Сретения Господня.



День памяти мученика Трифона.



15 февраля 2017 года (среда)



Сретение Господа нашeго Иисуса Христа.



16 февраля 2017 года (четверг)



Праведных Симеонa Богоприимца и Анны пророчицы.



17 февраля 2017 года (пятница)



Преподобного Исидора Пелусиотского.



Преподобного Кирилла Новоезерского, чудотворца.



Постный день.



18 февраля 2017 года (суббота)



Вселенская мясопустная поминальная родительская суббота.



Святого Феодосия Черниговского.



Празднование иконы Божией Матери «Взыскание погибших».



19 февраля 2017 года (воскресенье)



Неделя о страшном суде (мясопустная). Подготовка к Великому посту.



День памяти преподобных Варсонофия и Иоанна.



Преподобного Вукола Смирнского.



С 20 по 26 февраля 2017 года — Масленица (сырная седмица). Сплошная седмица, без мяса.

20 февраля 2017 года (понедельник)



Преподобного Парфения.



Первый день Масленицы — поста нет.



21 февраля 2017 года (вторник)



Великомученика Феодора Стратилата.



Пророка Захарии Серповидца из 12-ти малых пророков.



Второй день масленицы — поста нет.



22 февраля 2017 года (среда)



Мученика Никифора, из Антиохии Сирской.



Третий день масленицы — поста нет.



23 февраля 2017 года (четверг)



День памяти священномученика Харалампия.



Праведницы Галины.



24 февраля 2017 года (пятница)



Благоверного князя Всеволода, во cвятом Крещении Гавриила, Псковского.



Пpеподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского.



Продолжается Масленица — поста нет.



25 февраля 2017 года (суббота)



Иверской иконы Божией Матери.



Святителя Алексия Московского.



Продолжается Масленица — поста нет.



26 февраля 2017 года (воскресенье)



Прощеное воскресенье (последний день Масленицы).



Преподобного Мартиниана.



День памяти преподобных Зои и Фотинии.



Заговенье нa Великий пост. Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания.



27 февраля 2017 года (понедельник)



Чистый понедельник, начало Великого поста.



Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского.



28 февраля 2017 года (вторник)



Празднование Виленской иконы Божией Матери.



Великомученика Феодора Тирона.



Как уже говорилось ранее, в феврале есть не столько праздники, но и другие важные для верующих дни, называемые постами.

Церковные посты в феврале 2017 года



Многодневный пост в феврале 2017 года — 27 февраля начало Великого поста. Самого длинного поста в современной православной церкви.



Однодневные посты — 1 февраля, 3 февраля, 15 февраля и 17 февраля.



Недели в которых нет поста: Неделя о Мытаре и Фарисее с 6 по 12 февраля, Масленица с 20 по 26 февраля.



Неделя о Мытаре и Фарисее

Эта неделя чрезвычайно важна для всех верующих христиан. Именно на протяжении всей недели о Мытаре и Фарисее люди понемногу отказываются от всего греховного и нечистого, они каются за все свои действия, которые не блещут добропорядочностью.

Если задуматься, то можно определить значение этого духовного аспекта — не стоит гордиться своей добродетелью, даже если невероятно велика. Каждый православный человек должен каяться, понимать свои грехи и пытаться избавиться от них. Эта неделя дана нам для того, чтобы мы вспомнили обо всех мытарских началах и пытались их воплотить в жизнь.

Мясопустная неделя

Уже с 12 февраля начинается Мясопустная неделя или же по-другому неделя о блудном сыне. В субботу каждый христианин должен вспомнить обо всех, кто умер не своей смертью, а при трагических обстоятельствах. Именно этим людям посвящена данная неделя на Мясопустной неделе.

Смысл самый же Седьмицы в том, чтобы люди меньше надеялись на милосердие Божие, отвечали за свои поступки и понимали, что Страшный Суд над грешниками все-таки происходит и, довольно, часто.

15 февраля 2017 года — Сретение Господне — день, когда Сын Божий снизошел на Землю.

Сырная неделя или Масленица

Прямо перед Великим постом, а именно с 20 по 26 февраля к людям приходит чудесная, а главное, вкусная неделя — Сырная.

Это торжество пришло к нам еще с дохристианских времен и связано с языческими обрядами. Тем не менее, православная церковь переняла большинство этих традиций и до сих пор Масленица является одним из самых любимых праздников.

На протяжении всей недели можно вкушать любую пищу, но предпочтение отдается молочной продукции и яйцам. Мясные блюда запрещены, но про них никто и не вспоминает, когда на столе изобилие блинчиков, всевозможных куличей, пирогов, ватрушек и прочих аппетитных яств. Сырная седьмица имеет свои обряды, традиции и приметы, а также каждый день на этой неделе несет особое значение.

Кроме того, довольно популярными на Масленицу стают гадания. Особенно любят заглянуть в свое будущее молоденькие девушки. Самое распространенное гадание заключается в том, что девушке необходимо выйти на улицу в темное время и угостить первого встречного мужчину блином. Взамен он должен назвать свое имя. Точно такое же имя будет и у жениха этой молодой девушки.

Великий пост

Самый значимый праздник февраля — Великий пост. Начинается он 27 февраля и закончится 15 марта. Завершает этот период Святая Пасха или Воскресение Христово. Все время, пока длится Великий пост, верующие стараются очиститься путем молитвы и покаяния. Воздерживаются они и от вредной пищи.

Сегодня каждый желающий может без труда следовать канонам Великого поста, в том числе и в пище. Выпущена масса книг и пособий для новичков, в которых подробно указано какие блюда можно вкушать на протяжении всех четырех недель, и даже написаны рецепты постных блюд.

В этот период особым способом пользуется Причащение, в тоже время свадьбы, крестины и прочие увеселительные мероприятия запрещены.

Читая молитвы, отказываясь от непотребной пищи, человек очищается не только физически, но и духовно. Некоторые мыслители считают, что Великий пост — это лучшее время, чтобы познать себя и понять смысл своего существования.

Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com

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