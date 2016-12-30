Выходные и праздничные дни в мае 2017 года

Долгожданный месяц май — воспетый в стихах и песнях, преисполненный любви и романтики, цветущий и благоухающий.

Любят его и ждут еще потому, что праздничные и выходные дни в май 2017 года дают вволю насладиться весной. Маевка — отличная возможность собрать друзей или родственников и отдохнуть на природе в самое прекрасное весеннее время.

Для того чтобы правильно спланировать свой отдых нужно ознакомиться с календарем на май и знать сколько выходных, и какие праздники ожидают россиян в мае 2017 года?

Календарь на май



Общее количество календарных дней: 31



Общее количество рабочих дней: 20



Общее количество выходных дней: 11



Перенос выходных дней: с 7 января на 8 мая



Нормы рабочего времени

В мае действуют следующие нормы рабочего времени:



для 40-часовой рабочей недели: 160



для 36-часовой рабочей недели: 144



для 24-часовой рабочей недели: 96



Профессиональные и международные праздники мая в 2017 году

1 мая. Праздник Весны и Труда. Раньше в этот день мы ежегодно праздновали Международный день солидарности трудящихся. С 1992 года изменилось не только название, но и содержание. Выходные на майские праздники сопровождаются народным гуляниям с концертами и развлечениями, общению с друзьями и близкими, весне и природе, началу дачного сезона.

3 мая. Всемирный день свободы печати. Для общества выбравшего демократический путь развития важно, чтобы пресса была свободна и независима. В связи с этим Генеральная Ассамблея ООН объявила 3 мая Днем свободной печати. А с 1997 года было введено ежегодное вручение Всемирной премии ЮНЕСКО имени Гельермо Кано. Премией награждают журналистов за вклад в дело свободной прессы.

Всемирный день солнца. В этот день во многих странах проходят мероприятия, демонстрирующие способы использования солнечной энергии, которые не наносят вред энергетическому балансу Земли.

5 мая. Международный день акушерки. Рождение в этот мир — самое важное событие для каждого человека. Здоровье и даже жизнь младенца, его мамы находиться в руках людей, выбравших эту ответственную профессию. Празднование Дня акушерки направлено на популяризацию, повышение уровня, обмен опытом и чествование представителей этой нелегкой и необходимой профессии.

День водолаза. Этот праздник был учрежден Правительством России в 2002 году. Водолаз — редкая профессия, требующая смелости, большой выносливости и крепкого здоровья. 5 мая проходят интересные мероприятия с соревнованиями, конкурсами, и, конечно же, чествованием лучших представителей водолазного дела.

6 мая. Праздник тех, кто занимается изучением просторов Вселенной. День астрономии отмечают с 1973 года. Причем, таких праздников в году два, весенний и осенний.

Весной отмечается, в апреле-мае, перед первой четвертью Луны. Именно в этот период все желающие могут наблюдать прекрасного спутника Земли, манящую планету Марс, а если очень повезет, то и комету Хейла-Боппа в одном ночном небе. День праздника переходящий. В календаре праздников на 2017 год, он приходиться на 6 мая.

7 мая. День радио. В этот день в 1895 году, физик А.С. Попов провел, впервые в мире, сеанс радиосвязи. Через пятьдесят лет, в 1945 году, в честь этого события, Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР был утвержден профессиональный праздник — День радио, который с тех пор ежегодно отмечается в России 7 мая.

8 мая. Всемирный день Красного креста и Красного Полумесяца. Организованные в девятнадцатом веке отряды добровольцев, которые помогали раненым, сегодня, переросли во всемирное движение, в рядах которого теперь 400 миллионов человек. Основной функцией общества Красного Креста и Красного Полумесяца является медицинская и гуманитарная помощь людям.

9 мая. Великий и значимый день для России, стран СНГ и Европы — День Победы. Этот праздник преисполнен радостью, восхищением и бесконечной благодарностью героям войны и всему советскому народу за великий подвиг, за победу над фашистами, за мирную жизнь, которую они отвоевали для будущих поколений.

12 мая. Труд медсестры достоин самых теплых и добрых слов благодарности. Люди этой профессии спасли не одну жизнь, подержали, словом и делом миллионы людей в трудную минуту. Всемирная организация Красного Креста в 1971 году учредила официальный праздник — Всемирный день медицинской сестры, который ежегодно отмечается и в России.

13 мая. В этот день отмечают праздник военнослужащие Черноморской флотилии. Главные мероприятия в День Черноморского флота проходят в Севастополе и Новороссийске. Со всей России сюда съезжаются люди, чтобы увидеть незабываемое зрелище — яркие и впечатляющие парады и салюты в честь доблестного Черноморского флота.

15 мая. Для каждого человека самое важное и дорогое в жизни — это семья. В Международный день семьи у нас есть возможность еще раз подчеркнуть значимость и необходимость сохранения добрых отношений в семье, сказать слова благодарности людям, с которыми каждый из нас связан всю жизнь.

18 мая. Моряки-балтийцы отмечают свой праздник — День Балтийского флота. В 1703 году, 18 мая, русская флотилия отвоевала у шведов выход в Финский залив. Флот, созданный самим Петром I, одержал множество побед за свою историю. Он заслуженно считается гордостью и надежным защитником России.

21 мая. День полярника празднуют исследователи северного и южного полюсов Земли. В 1937 году на северном полюсе была открыта станция «Северный полюс-1» — первая дрейфующая станция в мире. Произошло это событие 21 мая. Именно поэтому этот день стал праздником ученых-полярников.

28 мая. День пограничных войск. По всей России 28 мая торжественно и масштабно отмечают свой праздник люди, защищающие границы нашей страны — пограничники. В этот день проходит большое количество мероприятий с чествованиями и награждениями представителей этой сложной, ответственной и почетной службы.

31 мая. День адвоката последние годы широко отмечается в России. Адвокаты стоят на защите прав человека, своей работой способствуют соблюдению законов и справедливому разрешению судебных дел.

Выходные дни в мае 2017 года

В этом месяце обычных выходных дней (суббота-воскресенье) — 8. Еще один выходной добавился за счет переноса выходного дня 7 января 2017 года, который совпал с праздничным днем, на 8 мая 2017 года.

Церковные праздники в мае 2017 года

9 мая. День поминовения усопших. День, когда во всех Православных церквях проходят поминальные службы о погибших в страшные годы Великой Отечественной Войны.

23 мая. Почитание апостола Симона Зилота. Одним из двенадцати апостолов Христа был Симон Зилот, сын Иосифа и сводный брат Иисуса. Симон глубоко уверовал в Господа Иисуса и следовал за Ним. Всю свою жизнь Святой апостол Симон проповедовал веру и учение Христово.

В народных традициях в этот день празднуют Именины Матери Сырой Земли. 23 мая нельзя копать и пахать землю. Земля-именинница отдыхает. Следует, выйдя из дома, в пояс поклониться нашей матушке и поблагодарить за все те богатства и силы, которые кормилица дает человеку.

25 мая. Вознесение Господне. Сороковой день после Христова Воскресения почитаемый и важный для христианской Церкви. Иисус Христос, закончив служение людям на земле, возноситься во плоти на небо, к Своему Отцу. Это великий праздник и радостное событие для христиан — Вознесение Господне. Спаситель указал нам путь и дал учение, чтобы мы, следуя, достигли Царства Божьего.

У славянских народов считалось, что к этому дню весна полностью набрала силу и готова переродиться в лето. После заката солнца разжигали костер — символ расцвета природы.

Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com

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