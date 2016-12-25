Закон о коллекторах вступит в силу с 1 января 2017 года

Откуда взялись коллекторы

Суть закона



Данный законодательный акт будет распространяться исключительно на денежные обязательства, но никак не на взыскание задолженности по коммунальным платежам и любые другие задолженности, которые определены судебным решением (это право принадлежит судебным приставам).



Способы, используемые для взаимодействия с должником, будут ограничены. К примеру, ночью запрещено отправить неплательщику смс и уж тем более звонить.



Кроме того, существенно урежут и время для личного контакта — не больше одного визита в неделю, не больше двух звонков в месяц, учитывая, что в день количество звонков не должно превышать одного. СМС отправлять можно всего лишь два раза в сутки, не более 4 раз в неделю и 16 раз за месяц. Если подумать, то и такого количества напоминаний хватит для того, чтобы ввести должника в нервное состояние, ведь ему почти каждый раз будет поступать очередной “сигнал” от коллектора.





Отметим, что в законе оговоренные в законе методы касаются одного кредита. Если у должника их несколько, то, соответственно, количество поступивших звонков, СМС и встреч увеличится.



Закон не разрешает коллекторам “давить” на заемщиков, которые признаны банкротами или их дело о банкротстве в данный момент находится на рассмотрении суда, а также инвалидов первой категории, недееспособных лиц, людей, находящихся на лечении в стационаре, а также граждан, не достигших 18-летнего возраста.



Через 4 месяца после того, как коллекторы начали свою работу, неплательщик кредитов имеет право запретить им взаимодействовать с ним каким-либо способом. Но это право вряд ли принесет покой, ведь в таком случае долгами начнет заниматься суд и взыскание сумм ляжет уже на плечи судебных приставов.



Время для контактов с заемщика

Кто он настоящий коллектор?



Коллекторские организации должны быть исключительно юридическими лицами, основной деятельностью которых является возврат задолженности.



Такие фирмы необходимо зарегистрировать в соответствующем государственном реестре.



Чистые активы службы не должны быть меньше 10 миллионов рублей и такую же сумму необходимо потратить на страховку их гражданской ответственности. Регистрация в реестре операторов персональных данных также должна быть проведения в подобных агентствах.



Управленческий персонал без судимостей, а за сотрудниками не должна числиться непогашенная или неснятая судимость по некоторым статьям уголовного кодекса.



Коллекторам разрешено записывать все разговоры с должниками и хранить эту запись как минимум три года.



Если будут выявлены серьезные нарушения, коллекторское агентство обязано прекратить свою деятельность.



Мнения сторон

Видео новость

Проблема, связанная с неправомерными приемами работы коллекторов, которых нанимают для “выбивания” долгов с недобросовестных заемщиков обострилась в последние несколько лет. Но совсем скоро должники будут защищены вступившим в силуПостановление Владимира Путина начнет действовать и большинство противозаконных мероприятий от коллекторских служб прекратится. Данные нововведения коснутся лишь тех физических лиц, которые задолжали, в большей степени, по кредиту, а не тех, кто имеет долги по коммунальным платежам. Коллектор, который начнет нарушать закон, окажется на грани увольнения и обязан будет оплатить установленный размер штрафа.Постепенное ухудшение экономического состояния в стране привело к тому, что люди стали испытывать острую нехватку денег. В тоже время увеличились долги по кредитам, а также валютной ипотеке, возникли большие просрочки, начали “капать” проценты, которые должники просто не в состоянии были оплатить.Конечно, нельзя сказать, что раньше банки не сталкивались со злостными неплательщиками, но если несколько лет назад это была, как правило, неблагополучная категория граждан, то сейчас кредит не могут оплатить большая (работающая) часть населения страны.В связи с ростом процента неуплат активизировались коллекторские службы, выкупившие у банков долги их клиентов. В последнее время некоторые работники данных организаций начали переступать грань между добром и злом: они угрожают, применяют методы психологического давления, портят имущество и т.д.Скажем больше, сейчас в коллекторские службы нанимают не простых граждан, а настоящих уголовников, которые сделают все возможное дабы вернуть долги и не скупятся на жестокое обращение с человеком.Власти обратили внимание на некоторые громкие происшествия, связанные с “выбиванием” долгов и приняли решение утвердить закон о коллекторской деятельности и дать ему ход уже в 2017 году.После долгих обсуждений чиновники сумели все-таки договориться и прописать в законе основные пункты, которые будут касаться коллекторской деятельности на всей территории Российской Федерации. Что же нового в этом законе? Давайте разбираться по порядку:В законе четко прописано время, когда работники коллекторских организаций имеют право общаться со своими “клиентами”. В будни общение возможно с 8 утра и до 10 часов вечера, в выходные — с 9 утра и до 8 часов вечера.Также стоит добавить, что отныне взыскатели не смогут общаться с третьими лицами (родители, соседи, сестры и т.д.) без согласия на то должника.Коллекторские службы — это не простые организации и круг лиц, которые могут работать в таких конторах, значительно сократится сразу после вступления закона в силу.Нововведения в данной сфере оценили многие крупные коллекторские организации. Они уверены, что закон позволит “отсеять” недобросовестных взыскателей, которые порочат деятельность других агентств, а также сократит противозаконные (насильственные) методы взыскания долгов.Но с другой стороны, уровень возвращения кредитных средств значительно снизится, уверены опытные коллекторы. Кроме того, может увеличиться количество жалоб со стороны неплательщиков, а это значит, что службы получат дополнительную бумажную волокиту.Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com

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