Песенный конкурс Детское Евровидение в 2017 году

Немного истории

Место и дата проведения



город должен иметь несколько первоклассных отелей, с хорошим расположением, приятными ценами, профессиональным сервисом и включать в себя не менее 100 номеров;



функционирование развлекательных заведений для гостей и участников конкурса на протяжении целой недели;



городские власти должны обеспечить безопасность всем, кто каким-то образом причастен к конкурсу (участники, гости, организаторы, жюри и т.д.).



Правила конкурса



Страна-участница Евровидения имеет право выбирать песню, с которой ее представитель будет выступать не сцене



Страна-участница сама решает, кто из юных исполнителей будет бороться за победу



В песенном состязании могут участвовать дети от 10 до 15 лет. Заметим, что в 2007 году этот порог был несколько ниже. Так в детском Евровидении выступали ребята 8-летнего возраста. Несмотря на установленные рамки, конкурс все-таки принимает детей, обладающих невероятным талантом, а также являются любимцами публики



На конкурсе обязательно живое исполнение



Выбранная песня может быть представлена всего один раз и лишь одним певцом



Победителя выбирают путем голосования жюри и телезрителей



В финале конкурса подсчитываются голоса, а именно суммируются предпочтения жюри и зрителей



Победа достается тому конкурсанту, который набрал наибольшее количество баллов



Возможные страны-участницы



Австралия



Албания



Армения



Белоруссия



Болгария



Израиль



Ирландия



Италия



Македония



Мальта



Нидерланды



Польша



Россия



Сербия



Украина



Видео новость

Детское Евровидение пользуется такой же популярностью, как и взрослый песенный конкурс. Миллионы телезрителей увлеченно следят за ходом соревнования, а страны-участницы переживают за своих представителей.На детях, которые получили шанс выступать перед профессиональными жюри, лежит большая ответственность: они должны достойно выступить, ни разу не оступиться и завоевать признание многомиллионной аудитории. Но стоит заметить, что на конкурс посылают лучших из лучших, поэтому борьба за титул победителя ведется серьезная.не будет уступать по своему размаху и великолепию прошлым годам, а это значит, что уже сейчас можно с энтузиазмом готовиться к просмотру и определять для себя конкурсанта, заслуживающего победу!Старт детского Евровидения приходится на 2003 год, когда представители Европейского вещательного союза решили определить обладателя самого шикарного голоса среди детей Европы.Правда, это мероприятие не вызвало бурной реакции среди населения и на несколько лет лишилось своей популярности. Уже в 2010 году песенный конкурс вновь завоевал признание среди любителей данного творчества. Вся общественность была в восторге от того, что происходит на сцене и как дети, по-взрослому, борются за победу.Кроме того, на детском Евровидении в ход пошли не только музыкальные таланты, но и умение вести себя перед публикой, а также уникальные хореографические способности. Именно совокупность этих данных приносит участнику долгожданную победу и всеобщее признание.Финал пятнадцатого ежегодного детского песенного конкурса Евровидение 2017 года запланирован на ноябрь. Дату полуфиналов пока узнать не удалось, потому что главы Европейского вещательного союза до сих пор не огласили страну-хозяйку.Отметим, что до 2017 года правом принимать у себя столь грандиозное событие наделялась страна-победительница. Но уже в 2016 году генеральный супервайзер конкурса Йон Ула Санн сообщил, что правила будут изменены.22 ноября этого же года Грузия подала заявку как претендент на право проведения Евровидения, но она до сих пор находится на рассмотрении. Кроме того, странам, которые предложат себя в качестве стороны, принимающей песенное мероприятие, необходимо соответствовать следующим критериям:На данный момент многие страны еще не подтвердили свое участие в этом грандиозном песенном конкурсе. Лишь два государства (Грузия и Кипр) уже подали заявки и обязательно отправят своего представителя выступать на сцене перед многочисленной аудиторией.Кроме того, на участвовать в соревновании намерены:Несмотря на то, что эти страны еще не подали заявки, они не упустят свой шанс показать, что их юные представители обладают уникальными голосовыми данными, которые непременно должны оценить жюри и зрители всей Европы.Напомним, что детское Евровидение 2016 проходило на Мальте в городе Валлетта. В конкурсе принимали участие 17 стран. Победительницей этого масштабного песенного мероприятия стала десятилетняя исполнительница из Грузии Мириам Мамадашвили. Она спела чудесную песню под названием “Мзео”, что в переводе с грузинского означает “Солнце”. Девочка набрала целых 239 баллов, которые поставили ей слушатели со всего мира. На втором месте оказалась Армения — ее представители получили 232 балла. Почетное третье место досталось Италии — 209 очков.К слову, Россия оказалась на пятом месте, что весьма радует и вселяет нашим молодым исполнителям веру в то, что победа все еще может оказаться в их руках.Что касается имен, то нельзя сказать окончательно, кто поедет от той или иной страны. На данный момент ведутся жесткие кастинги, которые определят достойного певца или певицу. Участие в детском Евровидении — это замечательный старт для тех, кто желает свою жизнь посвятить сцене. Этот конкурс раскрывает перед молодыми исполнителями двери в мир шоу-бизнеса, делает их знаменитыми и популярными.Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com

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