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Налоговая и бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2017 года

Уже с нового года предприниматели должны будут подавать измененную отчетность в соответствующие органы. Не мудрено, что уже сейчас многие бизнесмены стараются узнать актуальные сроки и утвержденные формы отчетности за 1 квартал 2017 года, чтобы не подвергать свою фирму ненужным штрафным санкциям. Также стоит заметить, что уже с 2017 года все платежи по страховым взносам будет курировать налоговая служба.

Нововведения, которые касаются отчетности крупных предприятий и ИП вступят в силу уже с 2017 года. Предприниматели должны будут использовать новые бланки отчетности, в частности по страховым взносам.

Еще в октябре 2016 года представители ФНС окончательно утвердили форму документа для отчетности. Скажем больше, отныне все платежи по страховым взносам переходят к органам налоговой инспекции.

Исключением являются платежи по травматизму, которые так и остаются в ФСС в 2017 году. Такое решение было принято для того, чтобы сбор необходимых платежей лучше и серьезнее контролировался.

Налоговая и бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2017 года






В сентябре 2016 года была проведена оптимизация формы отчетности 4-ФСС — ею будут пользоваться уже в 1 квартале 2017 года. Отметим, что такой отчет можно заполнить вручную (если численность работников не превышает 25 человек) и в электронном варианте (если численность работников больше 25 человек). При этом сроки подачи этих документов будут разные.

Ко всему прочему уже в феврале-марте 2017 года все предприниматели должны предоставить отчет в ПФР. Напомним, что с 1 апреля текущего года внедрили отчетность в рамках СЗВ-М, которая будет использоваться и в будущем 2017 году. К слову, эти бланки необходимо сдавать в соответствующие органы ежемесячно.

Не стоит забывать, что по итогам прошлого года бизнесмены должны предоставить отчет по форме РСВ-1. Если представители ПФР сделают запрос, то придется заполнять еще и форму СЗВ-К. В том случае, когда работник уходит на пенсию, организация должна заполнить бланк СПВ-2 и направить его в нужную инстанцию.

Без ошибок: сроки подачи отчетов за 1 квартал 2017 года


Налоговая и бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2017 года


В таблицах, которые вы найдете ниже, показаны актуальные сроки подачи отчетов о деятельности предприятия за 1 квартал 2017 года.

В январе все крупные и малые предприятия должна сдать следующие формы: ССЧ, СЗВ-М (за декабрь), ЕНВД, НДС (октябрь-декабрь), отчет по водному налогу, расчеты 4-ФСС, упрощенную декларацию.

















































Крайний срок в январеТип отчетностиКто предоставляет
10.01.2017СЗВ-М (за декабрь)Страхователи
20.01.2017ССЧПредприятия, ИП, принявшие в штат новых сотрудников
201.01.2017Расчет 4-ФСС (на бумаге)Организации с численностью работников меньше 25 человек
20.01.2017Информация по водному налогу (за октябрь-декабрь)Компании, использующие такие объекты
20.01.2017Упрощенная годовая декларацияЮридические лица, которые не вели деятельность в отчетном периоде
20.01.2017Декларация по ЕНВД (за октябрь-декабрь)Организации, которые используют ЕНВД
25.01.2017Расчет 4-ФСС (электронный вариант)Организации с численностью работников больше 25 человек
25.01.2017Декларация НДС (за октябрь-декабрь)Налоговые агенты и плательщики НДС

С приходом февраля, все компании должны подавать следующий пакет отчетности: РСВ-1, данные по налогу на прибыль, сведения персонифицированного учета, СЗВ-М за январь. Ко всему прочему придется сдать отчеты по земельному налогу и налогу на транспорт.

Налоговая и бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2017 года











































Крайний срок в февралеТип отчетностиКто предоставляет
01.02.2017Данные по земельному налогуЮридические лица, во владении которых находятся земельные участки
01.02.2017Декларация по транспортному налогуЮридические лица, во владении которых находятся транспортные средства.
15.02.2017СЗВ-М (за январь)Страхователи
15.02.2017Сведения в рамках РСВ-1 ПФР (бумажная форма); годовой отчет в случае индивидуального учета (бумажный бланк)Страхователи с численностью меньше 25 работников
20.02.2017Сведения в рамках РСВ-1 ПФР (электронный вариант); сведения индивидуального учета (электронный бланк)Страхователи с численностью работников больше 25 человек
28.02.2017Данные по налогу на прибыль (за январь)Юридические лица с общей суммой дохода за январь больше 15 млн. рублей.

В марте 2017 года завершается отчетность за 1 квартал и предприниматели должны предоставить следующие отчеты: СЗВ-М (февраль), расчет налога на прибыль, налог на имущество организаций, годовую отчетность в рамках бухгалтерского учета, данные о невозможности осуществить удержание НДФЛ.

Налоговая и бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2017 года








































Крайний срок в мартеТип отчетностиКто предоставляет
01.03.2017Сведения о невозможности осуществить удержание НДФЛВсе организации, которые являются налоговыми агентами
15.03.2017СЗВ-М (за февраль)Страхователи
28.03.2017Расчет налога на прибыль (декларация за предыдущий год)Юридические лица с квартальным доходом меньше 15 млн. рублей
28.03.2017Расчет налога на прибыльЮридические лица с квартальным доходом больше 15 млн. рублей
30.03.2017Годовая декларация с данными имущественного налога.Фирмы, во владении которых находится различное имущество
31.03.2017Годовая бухгалтерская отчетностьТе организации, которые в условиях действующего законодательства должны вести бухгалтерский учет.

Отметим, что предприниматели, которые используют упрощенную систему налогообложения, также должны подавать за 1 квартал 2017 года. Основные документы для компаний, это:


  • годовая декларация по УСН (для организаций до 31 марта, для ИП — до 3 мая);

  • уплата налога за 2016 год (до 31 марта).


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Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163418-news.html
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