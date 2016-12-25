Налоговая и бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2017 года

Без ошибок: сроки подачи отчетов за 1 квартал 2017 года







Крайний срок в январе

Тип отчетности

Кто предоставляет





10.01.2017

СЗВ-М (за декабрь)

Страхователи





20.01.2017

ССЧ

Предприятия, ИП, принявшие в штат новых сотрудников





201.01.2017

Расчет 4-ФСС (на бумаге)

Организации с численностью работников меньше 25 человек





20.01.2017

Информация по водному налогу (за октябрь-декабрь)

Компании, использующие такие объекты





20.01.2017

Упрощенная годовая декларация

Юридические лица, которые не вели деятельность в отчетном периоде





20.01.2017

Декларация по ЕНВД (за октябрь-декабрь)

Организации, которые используют ЕНВД





25.01.2017

Расчет 4-ФСС (электронный вариант)

Организации с численностью работников больше 25 человек





25.01.2017

Декларация НДС (за октябрь-декабрь)

Налоговые агенты и плательщики НДС













Крайний срок в феврале

Тип отчетности

Кто предоставляет





01.02.2017

Данные по земельному налогу

Юридические лица, во владении которых находятся земельные участки





01.02.2017

Декларация по транспортному налогу

Юридические лица, во владении которых находятся транспортные средства.





15.02.2017

СЗВ-М (за январь)

Страхователи





15.02.2017

Сведения в рамках РСВ-1 ПФР (бумажная форма); годовой отчет в случае индивидуального учета (бумажный бланк)

Страхователи с численностью меньше 25 работников





20.02.2017

Сведения в рамках РСВ-1 ПФР (электронный вариант); сведения индивидуального учета (электронный бланк)

Страхователи с численностью работников больше 25 человек





28.02.2017

Данные по налогу на прибыль (за январь)

Юридические лица с общей суммой дохода за январь больше 15 млн. рублей.













Крайний срок в марте

Тип отчетности

Кто предоставляет





01.03.2017

Сведения о невозможности осуществить удержание НДФЛ

Все организации, которые являются налоговыми агентами





15.03.2017

СЗВ-М (за февраль)

Страхователи





28.03.2017

Расчет налога на прибыль (декларация за предыдущий год)

Юридические лица с квартальным доходом меньше 15 млн. рублей





28.03.2017

Расчет налога на прибыль

Юридические лица с квартальным доходом больше 15 млн. рублей





30.03.2017

Годовая декларация с данными имущественного налога.

Фирмы, во владении которых находится различное имущество





31.03.2017

Годовая бухгалтерская отчетность

Те организации, которые в условиях действующего законодательства должны вести бухгалтерский учет.









годовая декларация по УСН (для организаций до 31 марта, для ИП — до 3 мая);



уплата налога за 2016 год (до 31 марта).



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Уже с нового года предприниматели должны будут подавать измененную отчетность в соответствующие органы. Не мудрено, что уже сейчас многие бизнесмены стараются узнать актуальные сроки и утвержденные формы, чтобы не подвергать свою фирму ненужным штрафным санкциям. Также стоит заметить, что уже с 2017 года все платежи по страховым взносам будет курировать налоговая служба.Нововведения, которые касаются отчетности крупных предприятий и ИП вступят в силу уже с 2017 года. Предприниматели должны будут использовать новые бланки отчетности, в частности по страховым взносам.Еще в октябре 2016 года представители ФНС окончательно утвердили форму документа для отчетности. Скажем больше, отныне все платежи по страховым взносам переходят к органам налоговой инспекции.Исключением являются платежи по травматизму, которые так и остаются в ФСС в 2017 году. Такое решение было принято для того, чтобы сбор необходимых платежей лучше и серьезнее контролировался.В сентябре 2016 года была проведена оптимизация формы отчетности 4-ФСС — ею будут пользоваться уже в 1 квартале 2017 года. Отметим, что такой отчет можно заполнить вручную (если численность работников не превышает 25 человек) и в электронном варианте (если численность работников больше 25 человек). При этом сроки подачи этих документов будут разные.Ко всему прочему уже в феврале-марте 2017 года все предприниматели должны предоставить отчет в ПФР. Напомним, что с 1 апреля текущего года внедрили отчетность в рамках СЗВ-М, которая будет использоваться и в будущем 2017 году. К слову, эти бланки необходимо сдавать в соответствующие органы ежемесячно.Не стоит забывать, что по итогам прошлого года бизнесмены должны предоставить отчет по форме РСВ-1. Если представители ПФР сделают запрос, то придется заполнять еще и форму СЗВ-К. В том случае, когда работник уходит на пенсию, организация должна заполнить бланк СПВ-2 и направить его в нужную инстанцию.В таблицах, которые вы найдете ниже, показаны актуальные сроки подачи отчетов о деятельности предприятия за 1 квартал 2017 года.В январе все крупные и малые предприятия должна сдать следующие формы: ССЧ, СЗВ-М (за декабрь), ЕНВД, НДС (октябрь-декабрь), отчет по водному налогу, расчеты 4-ФСС, упрощенную декларацию.С приходом февраля, все компании должны подавать следующий пакет отчетности: РСВ-1, данные по налогу на прибыль, сведения персонифицированного учета, СЗВ-М за январь. Ко всему прочему придется сдать отчеты по земельному налогу и налогу на транспорт.В марте 2017 года завершается отчетность за 1 квартал и предприниматели должны предоставить следующие отчеты: СЗВ-М (февраль), расчет налога на прибыль, налог на имущество организаций, годовую отчетность в рамках бухгалтерского учета, данные о невозможности осуществить удержание НДФЛ.Отметим, что предприниматели, которые используют упрощенную систему налогообложения, также должны подавать за 1 квартал 2017 года. Основные документы для компаний, это:Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com

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