Первый рабочий день в январе 2017 года



1 января 2017 года (воскресенье). Этот праздничный выходной день перенесли на 24 февраля 2017 года



7 января 2017 года — Рождество (суббота). Праздник перенесен на 8 мая



Особенности рабочего графика в январе

Преимущества долгих выходных



Организм восстанавливается, пополняется новыми силами, появляются новые рациональные идеи



Предупреждение массовых заболеваний, в первую очередь гриппа



Хороший заработок у таксистов, рестораторов, туристических агентств, культурных учреждений



Возможность посетить далекие страны.



Сокращенные рабочие дни в январе

Продолжительные каникулы из-за погодных условий

Покой им только снится!

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Новогодние праздники для россиян одно из самых долгожданных событий. Ведь, правда, среди года можно спокойно отдохнуть несколько дней, слетать в теплые края, насладиться временем, проведенным с родными и, конечно же, получить массу подарков.В Новый год не принято работать: отдых и веселье — вот, что ценится. Но в тоже время, те организации, где выручка в эти дни может достигать своего пика, не упускают шанс лишний час поработать и получить хорошую прибыль за все время новогодних каникул.для большинства населения наступит 9 января. Это значит, то праздники продлятся целых 9 дней: с 31 декабря по 8 января. Запасайтесь продуктами, подарками, хорошим настроением и наслаждайтесь каждым днем зимнего отдыха, не думая о проблемах!Это далеко не все сюрпризы от правительства для работающих граждан. Так, совсем недавно был утвержден список выходных и праздничных дней в январе, которые подлежат переносу.В 2017 году они установлены в такой последовательности:Как видим, благодаря тому, что праздничные выходные были перенаправлены на другую дату, дополнительные законные выходные сохраняются, только появятся они в других месяцах.Утвержденный график чрезвычайно удобен и практичен, ведь позволяет рационально использовать рабочее время во время новогодних праздников, чтобы люди хорошенько отдохнули, набрались сил и с готовностью приступили к выполнению своих должностных обязанностей.К слову, уже сейчас вы можете начинать продумывать свои новогодние каникулы, обсуждать праздничную программу с родными и друзьями. Быть может, кто-то из вас решит отправиться в длительную поездку в жаркие страны — на зимних каникулах можно делать все, что угодно, благо, количество выходных это позволяет.Несмотря на то, что январские выходные утверждены законодательством, для некоторых работников, чья рабочая деятельность несколько отличается от общепринятой (посменная), первый рабочий день может наступить на несколько дней раньше или позже.В трудовом законодательстве предусмотрено такое положение вещей при условии, что рабочий график согласован с самим сотрудником, и он согласен выполнять свои должностные обязанности именно в новогоднюю пору.Стоит отметить, что такие рабочие дни должны оплачиваться по повышенному тарифу и сотрудник имеет право на дополнительный выходной день в любое удобное для него время. Данное решение также необходимо согласовывать с администрацией.Многие из вас наверняка и так знают главное преимущество долгих выходных — полноценный отдых. Но помимо него существуют еще некоторые факторы, которые делают длительный отдых ценным и, порою, необходимым:Выход из праздничного марафона становится сложным испытанием. Чтобы организм настроился на работу и вошел в прежнее трудовое русло, должно пройти несколько дней. Поэтому 9 января нельзя считать полноценным рабочим днем. Как правило, этот день проходит за разговорами о том, кто как провел каникулы, люди обмениваются эмоциями и фотографиями.К слову, большинство работодателей тоже не сразу включаются в работу, поэтому они понимают, что в первый день после новогодних праздников добиться крупных производственных результатов нереально. 13 января наступает Старый Новый год — этот день будет сокращенным на многих предприятиях страны.19 января (четверг) — один из самых значимых для православной церкви дней. Наступает Крещение 2017 года. В этот праздник люди привыкли следовать старинному обычаю — купаться в проруби. Какая уж тут работа, когда все мысли витают вокруг ледяной купели…Как правило, в России уже давно не было низких температур в зимние периоды, но погода непредсказуема в этом плане. Нельзя утверждать, что в 2017 году не наступят “крещенские морозы”.Если температурный режим опускается ниже 20-25 градусов, многие учреждения закрываются. Тогда у работников, детей и студентов появляется дополнительное время для отдыха. Кроме того, некоторые работы нельзя проводить при низких температурах (строительство, ремонтные мероприятия), поэтому сотрудники вынуждены оставаться дома и ждать потепления.Есть особая категория трудящихся, кому отдых на новогодние праздники может привидеться лишь в сладком сне. Скорая помощь, полиция, пожарная служба, военные и транспортники — вот основной пласт специалистов, которые не дремлют даже тогда, когда на дворе Новый год. Но их трудоспособность компенсируется денежными премиями и внеочередными выходными в более спокойное время.Какими бы ни были ваши новогодние каникулы — длительными или короткими, — постарайтесь их провести с пользой не только для себя, но и для окружающих. Вы можете в это время посетить своих родных, которые живут в другом городе; можно помочь жене по хозяйству или, наконец, закончить ремонт. Существует море интересных и полезных занятий, позволяющих не только отдыхать, но и творить добро!Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com

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