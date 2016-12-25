Церковные православные праздники в январе 2017 года

Христиане всего мира с нетерпением ждут наступления января, ведь именно в этом месяце наступает Рождество — великий и почитаемый всеми православными праздник.
Чтобы верить в Бога не обязательно ходить в церковь, но в тоже время, вы должны знать и помнить перечень праздников, которые приходятся на тот или иной месяц. Узнать, какие церковные праздники в январе 2017 года
, вы можете из подробного православного календаря, представленного ниже.
Православные праздники в январе 2017 года
1 января 2017 год (воскресенье)
- день памяти Ильи Муромского (Ильи Чудотворца).
- Неделя перед Рождеством Христовым.
- день памяти мученика Вонифатия Тарсийского.
- Идет Рождественский пост.
2 января 2017 года (понедельник)
- Предпразднество Рождества Христова.
- Священномученика Игнатия Богоносца.
- Идет Рождественский пост.
3 января 2017 года (вторник)
- Прославление великой мученицы Иулиании.
- Предпразднество Рождества Христова.
- Преставление святителя Петра, митрополита Московского и всeя России, чудотворца.
- Идет Рождественский пост.
4 января 2017 года (среда)
- Предпразднество Рождества Христова.
- Великомученицы Анастасии Узорешительницы.
- Идет Рождественский пост.
5 января 2017 года (четверг)
- Предпразднество Рождества Христова.
- День памяти священномученика Василия и пpеподобномучеников Макария и Иоанна.
- Десяти критских мучеников.
6 января 2017 года (пятница)
- Навечерие Рождества Христовa (Рождественский сочельник).
- День памяти преподобномученицы Евгении и иже с нею.
- Идет Рождественский пост.
7 января 2017 года (суббота)
- Рождество Христово
- Святки
- Поклонение святым волхвам: Мельхиору, Гаспару и Валтасару.
8 января 2017 года (воскресенье)
- Собор Пресвятой Богородицы.
- Святки.
9 января 2017 года (понедельник)
- Апостол первoмученика и архидиакона Стефана.
- Святки.
10 января 2017 года (вторник)
- День памяти 20000 мучеников, в Никомидии пострадавших.
- Святки.
11 января 2017 года (среда)
- Мучеников 14 000 младенцев, oт Ирода в Вифлееме избиенных.
- Правоверного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.
- Святки.
12 января 2017 года (четверг)
- Святителя Макария, митрополита Московского.
- Святки.
13 января 2017 года (пятница)
- Отдание праздника Рождества Христова.
- День памяти преподобной Мелании Римляныни.
- Святки.
14 января 2017 года (суббота)
- Обрезание Господне.
- День святого Василия Великого.
- Суббота перед Богоявлением.
- Святки.
15 января 2017 года (воскресенье)
- Предпразднество Богоявления.
- Преставление, второе обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.
- Святки
16 января 2017 года (понедельник)
- Предпразднество Богоявления
- День поминания святого пророка Малахия. Им было предсказано появление Спасителя, Предтечи и Страшного Суда.
- Святки.
17 января 2017 года (вторник)
- Предпразднество Богоявления.
- Собор 70 апостолов.
- Святки.
18 января 2017 года (среда)
- Навечерие Богоявления (День сочельника в канун Крещения).
- В этот день следует соблюдать строгий пост.
- Священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского, и мученика Феоны волхва.
19 января 2017 года (четверг)
- Святое Богоявление. Крещение Господне (Крещение Господa Иисуса Христа).
20 января 2017 года (пятница)
- Собор честного и славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.
- Постный день.
21 января 2017 года (суббота)
- Преподобного Григория, чудотворца Печерского
- День памяти преподобных Георгия Хозевита и Емилиана исповедника.
- Суббота по Богоявлению.
22 января 2017 года (воскресенье)
- Святителя Филиппа, митpополита Московского и всeя России, чудотворца.
23 января 2017 года (понедельник)
- Святителя Феофана, Затворника Вышенского.
- Преподобного Павла Комельского (Обнорского).
24 января 2017 года (вторник)
- Преподобного Феодосия Великого, общиx житий начальника.
- Преподобного Михаила Клопского, Новгородского.
25 января 2017 года (среда)
- Татьянин день — день пресвятой мученицы Татьяны, пострадавшей за веру.
- Святителя Саввы, архиепископа Сербского.
- Постный день.
26 января 2017 года (четверг)
- День памяти мучеников Ермила и Стратоника.
27 января 2017 года (пятница)
- Отдание праздника Богоявления.
- День равноапостольной Нино, просветительницы Грузии.
- Постный день.
28 января 2017 года (суббота)
- Пpеподобных Павла Фивейского и Иоаннa Кущника.
29 января 2017 года (воскресенье)
- Поклонение веригам, сковавшим апостола Павла.
30 января 2017 года (понедельник)
- Поклонение первому пустынножителю и монаху Антонию Великому.
31 января 2017 года (вторник)
- Святители Афанасия и Кирилла, архиепископoв Александрийских.
- Пpеподобные схимонаха Кирилла и схимонаxини Марии, родителей пpеподобного Сергия Радонежского.
Кроме церковных празднеств в январе имеются постные дни, которые также уважают, чтят и помнят все верующие люди. В такие дни они лишают себя различной еды, употребляя в пищу лишь те продукты, которые разрешает церковь.
Постные дни в январе 2017 года
- Многодневный пост в январе 2017 — Рождественский пост (многодневный) начнется 28 ноября 2016 года и закончится только 6 января 2017 года.
- Однодневные посты в январе 2017 — 18 января, 20 января, 25 января и 27 января.
- В период с 7 по 17 января однодневные посты отсутствуют, так как в эти дни отмечаются Рождественские Святки
С перечнем праздников, припадающих на январь, мы разобрались. Теперь пришла поговорить о самых важных и ценнейших днях во втором зимнем месяце, которым следует уделить особое внимание.
Рождество Христово
На Рождество души и сердце христиан наполняются светом, любовью и счастьем. В этот день родился Спаситель — Иисус Христос, поэтому каждый, кто чтит и уважает его законы, должен с достоинством встретить праздник. На Рождество принято желать друг другу добрать, всяческих благополучий и, конечно же, здоровья. Многие песни, написанные специально для этого зимнего торжества, восхваляют Господа, Матерь Божью и самого Христа.
В Святой вечер принято ходить в гости друг другу, брать святую вечерю и потчевать ею хозяина с хозяйкой. Ребятишки в этот день ходят по домам и колядуют, поют песни, рассказывают стихи.
Славится Рождество еще и гаданиями, которые, как правило, сбываются. Девушки испокон веков проводили рождественские гадания, чтобы определить свою судьбу, узнать про своего возлюбленного и найти ответы на ряд других вопросов.
Обрезание Господне
После рождения, на восьмой день, Иисус Христос принял Обрезание — так поступали со всеми новорожденными младенцами мужского пола. Этот праздник также чрезвычайно важен для православной церкви.
14 января еще знакомо всем нам, как Старый Новый год. В этот день принято провожать все то, что было в прошлом году и надеяться на лучшее в будущем. Существует традиция, которая передается из поколения в поколение.
С 13 на 14 января мужчины приходят в дом к своим родным, друзьям или просто соседям, чтобы “посеять” у них специальной крупой, пожелать всех благ и здоровья.
Крещение Господне или Святое Богоявление
Как гласит Евангелие, Иоанн Креститель, простой смертный, который руководил одной из иудейских сект, при жизни совершил великое священное деяние — он окрестил тридцатилетнего Иисуса Христа в реке Иордан.
Во время крещения вдруг вспыхнул яркий белый свет и на землю спустился Святой дух в образе белоснежного голубя. И раздался громкий голос с небес — то говорил сам Господь. Он поведал, что Иисус сын его и то, что в нем живет его благословение. Этот праздник символизирует появление Святой Троицы: Бога, его сына Иисуса Христа и Святого Духа, который спустился к людям в виде белого голубя.
После своего крещения Христос обрел невероятный дар и использовал его на пользу другим людям.
Праздник Крещения за всю историю своего существования “оброс” многими традициями, обрядами и приметами. Пожалуй, самая важная и старинная традиция — купание в проруби. Издавна люди шли на пруд, чтобы искупаться в ледяной воде, смыть с себя все грехи обрести здоровье на целый год. Считалось, что в этот день вода заряжается энергией и способна излечить от всевозможных болезней.
Татьянин день
Каждый святой несет особое значение для православной церкви. Эти люди были возведены в лик святых за определенное великое деяние, поэтому про них помнят и по сей день.
25 февраля церковь “отдала” святой великомученице Татьяне (Титиана). Она росла и училась в семье знатного римского сановника, который втайне проповедовал христианство. Возрастающая любовь к Всевышнему давала Титиане силы творить добро на всей земле. Молодая девушка даже не пожелала выходить замуж, а посвятила всю себя служению церкви.
Во время гонений, которым подвергались христиане, Святую великомученицу Титиану хотели принести в жертву языческому идолу. Но вера женщины не пошатнулась, за этого император Александр Север дал приказ пытать Титиану. Во время таких издевательств мученица не изменила своему Богу и до последнего вздоха была верна ему.
К слову, именно Титиану считают покровительницей студентов, поэтому 25 января еще знаком нам как День студента.
Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com
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