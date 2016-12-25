Церковные православные праздники в январе 2017 года

Православные праздники в январе 2017 года

1 января 2017 год (воскресенье)



день памяти Ильи Муромского (Ильи Чудотворца).



Неделя перед Рождеством Христовым.



день памяти мученика Вонифатия Тарсийского.



Идет Рождественский пост.



2 января 2017 года (понедельник)



Предпразднество Рождества Христова.



Священномученика Игнатия Богоносца.



Идет Рождественский пост.



3 января 2017 года (вторник)



Прославление великой мученицы Иулиании.



Предпразднество Рождества Христова.



Преставление святителя Петра, митрополита Московского и всeя России, чудотворца.



Идет Рождественский пост.



4 января 2017 года (среда)



Предпразднество Рождества Христова.



Великомученицы Анастасии Узорешительницы.



Идет Рождественский пост.



5 января 2017 года (четверг)



Предпразднество Рождества Христова.



День памяти священномученика Василия и пpеподобномучеников Макария и Иоанна.



Десяти критских мучеников.



6 января 2017 года (пятница)



Навечерие Рождества Христовa (Рождественский сочельник).



День памяти преподобномученицы Евгении и иже с нею.



Идет Рождественский пост.



7 января 2017 года (суббота)



Рождество Христово



Святки



Поклонение святым волхвам: Мельхиору, Гаспару и Валтасару.



8 января 2017 года (воскресенье)



Собор Пресвятой Богородицы.



Святки.



9 января 2017 года (понедельник)



Апостол первoмученика и архидиакона Стефана.



Святки.



10 января 2017 года (вторник)



День памяти 20000 мучеников, в Никомидии пострадавших.



Святки.



11 января 2017 года (среда)



Мучеников 14 000 младенцев, oт Ирода в Вифлееме избиенных.



Правоверного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.



Святки.



12 января 2017 года (четверг)



Святителя Макария, митрополита Московского.



Святки.



13 января 2017 года (пятница)



Отдание праздника Рождества Христова.



День памяти преподобной Мелании Римляныни.



Святки.



14 января 2017 года (суббота)



Обрезание Господне.



День святого Василия Великого.



Суббота перед Богоявлением.



Святки.



15 января 2017 года (воскресенье)



Предпразднество Богоявления.



Преставление, второе обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.



Святки



16 января 2017 года (понедельник)



Предпразднество Богоявления



День поминания святого пророка Малахия. Им было предсказано появление Спасителя, Предтечи и Страшного Суда.



Святки.



17 января 2017 года (вторник)



Предпразднество Богоявления.



Собор 70 апостолов.



Святки.



18 января 2017 года (среда)



Навечерие Богоявления (День сочельника в канун Крещения).



В этот день следует соблюдать строгий пост.



Священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского, и мученика Феоны волхва.



19 января 2017 года (четверг)



Святое Богоявление. Крещение Господне (Крещение Господa Иисуса Христа).



20 января 2017 года (пятница)



Собор честного и славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.



Постный день.



21 января 2017 года (суббота)



Преподобного Григория, чудотворца Печерского



День памяти преподобных Георгия Хозевита и Емилиана исповедника.



Суббота по Богоявлению.



22 января 2017 года (воскресенье)



Святителя Филиппа, митpополита Московского и всeя России, чудотворца.



23 января 2017 года (понедельник)



Святителя Феофана, Затворника Вышенского.



Преподобного Павла Комельского (Обнорского).



24 января 2017 года (вторник)



Преподобного Феодосия Великого, общиx житий начальника.



Преподобного Михаила Клопского, Новгородского.



25 января 2017 года (среда)



Татьянин день — день пресвятой мученицы Татьяны, пострадавшей за веру.



Святителя Саввы, архиепископа Сербского.



Постный день.



26 января 2017 года (четверг)



День памяти мучеников Ермила и Стратоника.



27 января 2017 года (пятница)



Отдание праздника Богоявления.



День равноапостольной Нино, просветительницы Грузии.



Постный день.



28 января 2017 года (суббота)



Пpеподобных Павла Фивейского и Иоаннa Кущника.



29 января 2017 года (воскресенье)



Поклонение веригам, сковавшим апостола Павла.



30 января 2017 года (понедельник)



Поклонение первому пустынножителю и монаху Антонию Великому.



31 января 2017 года (вторник)



Святители Афанасия и Кирилла, архиепископoв Александрийских.



Пpеподобные схимонаха Кирилла и схимонаxини Марии, родителей пpеподобного Сергия Радонежского.



Постные дни в январе 2017 года



Многодневный пост в январе 2017 — Рождественский пост (многодневный) начнется 28 ноября 2016 года и закончится только 6 января 2017 года.



Однодневные посты в январе 2017 — 18 января, 20 января, 25 января и 27 января.



В период с 7 по 17 января однодневные посты отсутствуют, так как в эти дни отмечаются Рождественские Святки



Рождество Христово

Обрезание Господне

Крещение Господне или Святое Богоявление

Татьянин день





Христиане всего мира с нетерпением ждут наступления января, ведь именно в этом месяце наступает Рождество — великий и почитаемый всеми православными праздник.Чтобы верить в Бога не обязательно ходить в церковь, но в тоже время, вы должны знать и помнить перечень праздников, которые приходятся на тот или иной месяц. Узнать, какие, вы можете из подробного православного календаря, представленного ниже.Кроме церковных празднеств в январе имеются постные дни, которые также уважают, чтят и помнят все верующие люди. В такие дни они лишают себя различной еды, употребляя в пищу лишь те продукты, которые разрешает церковь.С перечнем праздников, припадающих на январь, мы разобрались. Теперь пришла поговорить о самых важных и ценнейших днях во втором зимнем месяце, которым следует уделить особое внимание.На Рождество души и сердце христиан наполняются светом, любовью и счастьем. В этот день родился Спаситель — Иисус Христос, поэтому каждый, кто чтит и уважает его законы, должен с достоинством встретить праздник. На Рождество принято желать друг другу добрать, всяческих благополучий и, конечно же, здоровья. Многие песни, написанные специально для этого зимнего торжества, восхваляют Господа, Матерь Божью и самого Христа.В Святой вечер принято ходить в гости друг другу, брать святую вечерю и потчевать ею хозяина с хозяйкой. Ребятишки в этот день ходят по домам и колядуют, поют песни, рассказывают стихи.Славится Рождество еще и гаданиями, которые, как правило, сбываются. Девушки испокон веков проводили рождественские гадания, чтобы определить свою судьбу, узнать про своего возлюбленного и найти ответы на ряд других вопросов.После рождения, на восьмой день, Иисус Христос принял Обрезание — так поступали со всеми новорожденными младенцами мужского пола. Этот праздник также чрезвычайно важен для православной церкви.14 января еще знакомо всем нам, как Старый Новый год. В этот день принято провожать все то, что было в прошлом году и надеяться на лучшее в будущем. Существует традиция, которая передается из поколения в поколение.С 13 на 14 января мужчины приходят в дом к своим родным, друзьям или просто соседям, чтобы “посеять” у них специальной крупой, пожелать всех благ и здоровья.Как гласит Евангелие, Иоанн Креститель, простой смертный, который руководил одной из иудейских сект, при жизни совершил великое священное деяние — он окрестил тридцатилетнего Иисуса Христа в реке Иордан.Во время крещения вдруг вспыхнул яркий белый свет и на землю спустился Святой дух в образе белоснежного голубя. И раздался громкий голос с небес — то говорил сам Господь. Он поведал, что Иисус сын его и то, что в нем живет его благословение. Этот праздник символизирует появление Святой Троицы: Бога, его сына Иисуса Христа и Святого Духа, который спустился к людям в виде белого голубя.После своего крещения Христос обрел невероятный дар и использовал его на пользу другим людям.Праздник Крещения за всю историю своего существования “оброс” многими традициями, обрядами и приметами. Пожалуй, самая важная и старинная традиция — купание в проруби. Издавна люди шли на пруд, чтобы искупаться в ледяной воде, смыть с себя все грехи обрести здоровье на целый год. Считалось, что в этот день вода заряжается энергией и способна излечить от всевозможных болезней.Каждый святой несет особое значение для православной церкви. Эти люди были возведены в лик святых за определенное великое деяние, поэтому про них помнят и по сей день.25 февраля церковь “отдала” святой великомученице Татьяне (Титиана). Она росла и училась в семье знатного римского сановника, который втайне проповедовал христианство. Возрастающая любовь к Всевышнему давала Титиане силы творить добро на всей земле. Молодая девушка даже не пожелала выходить замуж, а посвятила всю себя служению церкви.Во время гонений, которым подвергались христиане, Святую великомученицу Титиану хотели принести в жертву языческому идолу. Но вера женщины не пошатнулась, за этого император Александр Север дал приказ пытать Титиану. Во время таких издевательств мученица не изменила своему Богу и до последнего вздоха была верна ему.К слову, именно Титиану считают покровительницей студентов, поэтому 25 января еще знаком нам как День студента.Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com

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