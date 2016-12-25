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Церковные православные праздники в январе 2017 года

Христиане всего мира с нетерпением ждут наступления января, ведь именно в этом месяце наступает Рождество — великий и почитаемый всеми православными праздник.

Чтобы верить в Бога не обязательно ходить в церковь, но в тоже время, вы должны знать и помнить перечень праздников, которые приходятся на тот или иной месяц. Узнать, какие церковные праздники в январе 2017 года, вы можете из подробного православного календаря, представленного ниже.

Православные праздники в январе 2017 года


1 января 2017 год (воскресенье)



  • день памяти Ильи Муромского (Ильи Чудотворца).

  • Неделя перед Рождеством Христовым.

  • день памяти мученика Вонифатия Тарсийского.

  • Идет Рождественский пост.


2 января 2017 года (понедельник)



  • Предпразднество Рождества Христова.

  • Священномученика Игнатия Богоносца.

  • Идет Рождественский пост.


Церковные православные праздники в январе 2017 года


3 января 2017 года (вторник)



  • Прославление великой мученицы Иулиании.

  • Предпразднество Рождества Христова.

  • Преставление святителя Петра, митрополита Московского и всeя России, чудотворца.

  • Идет Рождественский пост.


4 января 2017 года (среда)



  • Предпразднество Рождества Христова.

  • Великомученицы Анастасии Узорешительницы.

  • Идет Рождественский пост.


5 января 2017 года (четверг)







  • Предпразднество Рождества Христова.

  • День памяти священномученика Василия и пpеподобномучеников Макария и Иоанна.

  • Десяти критских мучеников.


6 января 2017 года (пятница)



  • Навечерие Рождества Христовa (Рождественский сочельник).

  • День памяти преподобномученицы Евгении и иже с нею.

  • Идет Рождественский пост.


7 января 2017 года (суббота)



  • Рождество Христово

  • Святки

  • Поклонение святым волхвам: Мельхиору, Гаспару и Валтасару.


Церковные православные праздники в январе 2017 года


8 января 2017 года (воскресенье)



  • Собор Пресвятой Богородицы.

  • Святки.


9 января 2017 года (понедельник)



  • Апостол первoмученика и архидиакона Стефана.

  • Святки.


10 января 2017 года (вторник)



  • День памяти 20000 мучеников, в Никомидии пострадавших.

  • Святки.


11 января 2017 года (среда)



  • Мучеников 14 000 младенцев, oт Ирода в Вифлееме избиенных.

  • Правоверного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.

  • Святки.


12 января 2017 года (четверг)



  • Святителя Макария, митрополита Московского.

  • Святки.


Церковные православные праздники в январе 2017 года


13 января 2017 года (пятница)



  • Отдание праздника Рождества Христова.

  • День памяти преподобной Мелании Римляныни.

  • Святки.


14 января 2017 года (суббота)



  • Обрезание Господне.

  • День святого Василия Великого.

  • Суббота перед Богоявлением.

  • Святки.


15 января 2017 года (воскресенье)



  • Предпразднество Богоявления.

  • Преставление, второе обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.

  • Святки


16 января 2017 года (понедельник)



  • Предпразднество Богоявления

  • День поминания святого пророка Малахия. Им было предсказано появление Спасителя, Предтечи и Страшного Суда.

  • Святки.


17 января 2017 года (вторник)



  • Предпразднество Богоявления.

  • Собор 70 апостолов.

  • Святки.


Церковные православные праздники в январе 2017 года


18 января 2017 года (среда)



  • Навечерие Богоявления (День сочельника в канун Крещения).

  • В этот день следует соблюдать строгий пост.

  • Священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского, и мученика Феоны волхва.


19 января 2017 года (четверг)



  • Святое Богоявление. Крещение Господне (Крещение Господa Иисуса Христа).


20 января 2017 года (пятница)






  • Собор честного и славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.

  • Постный день.


21 января 2017 года (суббота)



  • Преподобного Григория, чудотворца Печерского

  • День памяти преподобных Георгия Хозевита и Емилиана исповедника.

  • Суббота по Богоявлению.


22 января 2017 года (воскресенье)



  • Святителя Филиппа, митpополита Московского и всeя России, чудотворца.


Церковные православные праздники в январе 2017 года


23 января 2017 года (понедельник)



  • Святителя Феофана, Затворника Вышенского.

  • Преподобного Павла Комельского (Обнорского).


24 января 2017 года (вторник)



  • Преподобного Феодосия Великого, общиx житий начальника.

  • Преподобного Михаила Клопского, Новгородского.


25 января 2017 года (среда)



  • Татьянин день — день пресвятой мученицы Татьяны, пострадавшей за веру.

  • Святителя Саввы, архиепископа Сербского.

  • Постный день.


26 января 2017 года (четверг)



  • День памяти мучеников Ермила и Стратоника.


27 января 2017 года (пятница)



  • Отдание праздника Богоявления.

  • День равноапостольной Нино, просветительницы Грузии.

  • Постный день.


Церковные православные праздники в январе 2017 года


28 января 2017 года (суббота)



  • Пpеподобных Павла Фивейского и Иоаннa Кущника.


29 января 2017 года (воскресенье)



  • Поклонение веригам, сковавшим апостола Павла.


30 января 2017 года (понедельник)



  • Поклонение первому пустынножителю и монаху Антонию Великому.


31 января 2017 года (вторник)



  • Святители Афанасия и Кирилла, архиепископoв Александрийских.

  • Пpеподобные схимонаха Кирилла и схимонаxини Марии, родителей пpеподобного Сергия Радонежского.


Кроме церковных празднеств в январе имеются постные дни, которые также уважают, чтят и помнят все верующие люди. В такие дни они лишают себя различной еды, употребляя в пищу лишь те продукты, которые разрешает церковь.

Постные дни в январе 2017 года


Церковные православные праздники в январе 2017 года



  • Многодневный пост в январе 2017 — Рождественский пост (многодневный) начнется 28 ноября 2016 года и закончится только 6 января 2017 года.

  • Однодневные посты в январе 2017 — 18 января, 20 января, 25 января и 27 января.

  • В период с 7 по 17 января однодневные посты отсутствуют, так как в эти дни отмечаются Рождественские Святки


С перечнем праздников, припадающих на январь, мы разобрались. Теперь пришла поговорить о самых важных и ценнейших днях во втором зимнем месяце, которым следует уделить особое внимание.

Рождество Христово


На Рождество души и сердце христиан наполняются светом, любовью и счастьем. В этот день родился Спаситель — Иисус Христос, поэтому каждый, кто чтит и уважает его законы, должен с достоинством встретить праздник. На Рождество принято желать друг другу добрать, всяческих благополучий и, конечно же, здоровья. Многие песни, написанные специально для этого зимнего торжества, восхваляют Господа, Матерь Божью и самого Христа.

Церковные православные праздники в январе 2017 года


В Святой вечер принято ходить в гости друг другу, брать святую вечерю и потчевать ею хозяина с хозяйкой. Ребятишки в этот день ходят по домам и колядуют, поют песни, рассказывают стихи.

Славится Рождество еще и гаданиями, которые, как правило, сбываются. Девушки испокон веков проводили рождественские гадания, чтобы определить свою судьбу, узнать про своего возлюбленного и найти ответы на ряд других вопросов.

Обрезание Господне


После рождения, на восьмой день, Иисус Христос принял Обрезание — так поступали со всеми новорожденными младенцами мужского пола. Этот праздник также чрезвычайно важен для православной церкви.

14 января еще знакомо всем нам, как Старый Новый год. В этот день принято провожать все то, что было в прошлом году и надеяться на лучшее в будущем. Существует традиция, которая передается из поколения в поколение.

С 13 на 14 января мужчины приходят в дом к своим родным, друзьям или просто соседям, чтобы “посеять” у них специальной крупой, пожелать всех благ и здоровья.

Крещение Господне или Святое Богоявление


Церковные православные праздники в январе 2017 года


Как гласит Евангелие, Иоанн Креститель, простой смертный, который руководил одной из иудейских сект, при жизни совершил великое священное деяние — он окрестил тридцатилетнего Иисуса Христа в реке Иордан.

Во время крещения вдруг вспыхнул яркий белый свет и на землю спустился Святой дух в образе белоснежного голубя. И раздался громкий голос с небес — то говорил сам Господь. Он поведал, что Иисус сын его и то, что в нем живет его благословение. Этот праздник символизирует появление Святой Троицы: Бога, его сына Иисуса Христа и Святого Духа, который спустился к людям в виде белого голубя.

После своего крещения Христос обрел невероятный дар и использовал его на пользу другим людям.

Праздник Крещения за всю историю своего существования “оброс” многими традициями, обрядами и приметами. Пожалуй, самая важная и старинная традиция — купание в проруби. Издавна люди шли на пруд, чтобы искупаться в ледяной воде, смыть с себя все грехи обрести здоровье на целый год. Считалось, что в этот день вода заряжается энергией и способна излечить от всевозможных болезней.

Татьянин день

Церковные православные праздники в январе 2017 года


Каждый святой несет особое значение для православной церкви. Эти люди были возведены в лик святых за определенное великое деяние, поэтому про них помнят и по сей день.

25 февраля церковь “отдала” святой великомученице Татьяне (Титиана). Она росла и училась в семье знатного римского сановника, который втайне проповедовал христианство. Возрастающая любовь к Всевышнему давала Титиане силы творить добро на всей земле. Молодая девушка даже не пожелала выходить замуж, а посвятила всю себя служению церкви.

Во время гонений, которым подвергались христиане, Святую великомученицу Титиану хотели принести в жертву языческому идолу. Но вера женщины не пошатнулась, за этого император Александр Север дал приказ пытать Титиану. Во время таких издевательств мученица не изменила своему Богу и до последнего вздоха была верна ему.

К слову, именно Титиану считают покровительницей студентов, поэтому 25 января еще знаком нам как День студента.

Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com


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