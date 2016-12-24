Погода в Москве и области в январе 2017 года

Каким будет январь в России

Особенности климата в Москве и Подмосковье

Собственно о погоде

Погода в Москве и области по приметам



Нужно обращать внимание лето, в частности, на июль — он способен показать каким будет второй месяц зимы. Если в июле стоит теплая и солнечная погода, то зимний месяц будет погожий и приветливый. В тоже время, когда в июле погода обозначится дождями и прохладой, январь ответит тем же — жители столицы будут наблюдать снегопады, вьюги и перепады температуры.



Январь каждый год разный — повторений никогда не было.



Заметили, что первые дни пролетает снежок и повеяло зимним теплом, настраивайтесь на то, что весь январь будет теплым и погожим.



Прогнозируемая погода на январь 2017 года в Москве



1 января: от — 4 ° до -7°



2 января: от -5° до -7°



3 января: от -6° до -9°



4 января: от -7° до -10°



5 января: от -8° до -11°



6 января: от -9° до -12°



7 января: от -8° до -10°



8 января: от -6° до -11°



9 января: от -6° до -8°



10 января: от -6° до -9°



11 января: от -5° до -10°



12 января: от -2° до -11°



13 января: от -2° до -9°



14 января: от -4° до -8°



15 января: от -6° до -9°



16 января: от -7° до -13°



17 января: от -8° до -11°



18 января: от -9 до -12°



19 января: от -9° до -13°



20 января: от -9° до -13°



21 января: от -10° до -14°



22 января: от -10° до -14°



23 января: от -10° до -14°



24 января: от -10° до -14°



25 января: от -10° до -15°



26 января: от -11° до -15°



27 января: от -12° до -15°



28 января: от -11° до -16°



29 января: от -6° до -11°



30 января: от -7° до -10°



31 января: от -8° до -11°



Погода на новогодние праздники интересует всех россиян, а не только москвичей. Конечно, всем нам хочется, чтобы земля была устлана красивым пушистым снежком, чтобы сразу после боя курантов можно было выйти на улицу, поиграть с родными в снежки, слепить снеговика или просто прогуляться к новогодней елочке.непредсказуема и часто преподносит сюрпризы, которым вряд ли хочется радоваться. Речь идет о дождях. Несмотря на то, что январь зимний месяц дожди в последние годы в нем случаются все чаще и чаще. Но, что же говорит Гидрометцентр на этот счет и какие он строит прогнозы на январь, давайте узнаем из этой статьи.С приходом нового года, погода в Российской Федерации, в частности в европейской области, будет умеренной. Нельзя сказать, что к людям придут лютые морозы, ведь за последние 8 лет отметка термометра не опускалась ниже 15 градусов.Наоборот, именно на Новый год снег лежал разве что в Сибири. Такое положение вещей нельзя назвать аномальным, хотя и привычным его тоже считать не получится. Однако, даже учитывая небольшое потепление, январь все-таки считается зимним месяцем и иногда радует нас обильными снегопадами.Говоря о погоде в столице и ее области нельзя забывать, что она находится в особом микроклимате, который присущ многим мегаполисам. Даже недалеко от Москвы температура воздуха зимой может опускаться до -15 градусов по Цельсию, тогда как в самой Белокаменной она намного выше.Это явление связано с тем, что дома отдают часть своего тепла, машины постоянно выбрасывают выхлопные газы в воздух и происходят другие городские явления. Сегодня с уверенностью можно сказать, что три зимних месяца в Москве имеют умеренный климат, к которому уже давно привыкли жители. Сильные морозы москвичи встречают не радостно и ждут их скорейшего завершения.В 2017 году январский месяц принесет обильные снегопады и небольшое понижение температуры. Нельзя сказать окончательно, когда наступят морозы, ведь в январе сегодня может пойти снег, а завтра начнется оттепель. Однако даже такие непредсказуемые погодные условия не отпугивают туристов, желающих оценить все столичные достопримечательности в полной красе.Днем в столице и области будет относительно небольшая температура, а вот вечером градусник может показать -15 °С. Солнца в этот зимний месяц будет не так много, как бы этого хотелось, но все же москвичи смогут изредка им наслаждаться. Второй зимний месяц относительно сухой. В среднем в январе выпадет всего 42 мм осадков.Начало месяца может принести с собою сильные морозы, которые хорошенько поморозят носы москвичей. Но это явление будет продолжаться недолго и через несколько дней в столицу вернется погожий температурный режим.Синоптики предостерегают жителей Москвы и Подмосковья о том, что в январе возможны сильные порывы ветра, что приведет к быстрому распространению вирусных и респираторных заболеваний. Ввиду этого, в январе необходимо быть предельно осторожными и в пик эпидемий не посещать общественные места, чтобы ненароком не заболеть.Некоторые старожилы столицы привыкли узнавать про особенности климата в тот или иной месяц по приметам, которые, практически, никогда не подводят. Среди наиболее запоминающихся народных примет можно выделить:Кроме примет про январь придумали множество пословиц и поговорок. Конечно, большая их часть канула в лету, но все-таки крупицы народной мудрости дошли до наших дней. Быть может, вы не знаете, но в январе помимо Нового года и Рождества Христового есть и другие не менее интересные торжества. К примеру, 1 января это еще и День Рождения Ильи Муромца, а 6 числа к россиянам приходит Сочельник.Сразу за Рождеством идет День Повитух, а Крещение приходит к нам аккурат 19 января. Наличие таких веселых, торжественных, семейных и великих праздников делает январь одним из самых счастливых месяцев в году. И совсем не важно, какая за окном погода, главное, чтобы в доме и сердцах его жителей всегда светило солнце благополучия, радости и любви.В столице России ожидается следующий температурный режим:Строить точные прогнозы относительно того, какая будет погода в январе 2017 года тяжело даже в век технологического прогресса. Самая мощная метеорологическая станция не может дать стопроцентной гарантии, что все ее прогнозы верны.Погода — явление непредсказуемое, поэтому не стоит излишне доверять синоптикам. Но все же прислушаться к ним стоит, ведь нередко Гидрометцентр действительно давал точную информацию, которая помогала москвичам планировать свои новогодние каникулы и не зависеть от причуд природы.Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com

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