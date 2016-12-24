Авторизация
 
  • 20:54 – «Интехбанк» планирует выплату вкладчикам: возмещение средств начнется в январе 2017 года 
  • 20:54 – Новости «Татфондбанка»: 26 декабря клиентам банка будут выплачивать страховые возмещения 
  • 20:34 – «Азия Микс» стала чемпионом КВН 
  • 20:25 – Юлия Ковальчук не догадывается об изменах мужа 


Погода в Москве и области в январе 2017 года

Погода на новогодние праздники интересует всех россиян, а не только москвичей. Конечно, всем нам хочется, чтобы земля была устлана красивым пушистым снежком, чтобы сразу после боя курантов можно было выйти на улицу, поиграть с родными в снежки, слепить снеговика или просто прогуляться к новогодней елочке.

Погода в Москве и области в январе 2017 года непредсказуема и часто преподносит сюрпризы, которым вряд ли хочется радоваться. Речь идет о дождях. Несмотря на то, что январь зимний месяц дожди в последние годы в нем случаются все чаще и чаще. Но, что же говорит Гидрометцентр на этот счет и какие он строит прогнозы на январь, давайте узнаем из этой статьи.

Каким будет январь в России


Погода в Москве и области в январе 2017 года


С приходом нового года, погода в Российской Федерации, в частности в европейской области, будет умеренной. Нельзя сказать, что к людям придут лютые морозы, ведь за последние 8 лет отметка термометра не опускалась ниже 15 градусов.

Наоборот, именно на Новый год снег лежал разве что в Сибири. Такое положение вещей нельзя назвать аномальным, хотя и привычным его тоже считать не получится. Однако, даже учитывая небольшое потепление, январь все-таки считается зимним месяцем и иногда радует нас обильными снегопадами.

Особенности климата в Москве и Подмосковье






Говоря о погоде в столице и ее области нельзя забывать, что она находится в особом микроклимате, который присущ многим мегаполисам. Даже недалеко от Москвы температура воздуха зимой может опускаться до -15 градусов по Цельсию, тогда как в самой Белокаменной она намного выше.

Это явление связано с тем, что дома отдают часть своего тепла, машины постоянно выбрасывают выхлопные газы в воздух и происходят другие городские явления. Сегодня с уверенностью можно сказать, что три зимних месяца в Москве имеют умеренный климат, к которому уже давно привыкли жители. Сильные морозы москвичи встречают не радостно и ждут их скорейшего завершения.

Собственно о погоде


Погода в Москве и области в январе 2017 года


В 2017 году январский месяц принесет обильные снегопады и небольшое понижение температуры. Нельзя сказать окончательно, когда наступят морозы, ведь в январе сегодня может пойти снег, а завтра начнется оттепель. Однако даже такие непредсказуемые погодные условия не отпугивают туристов, желающих оценить все столичные достопримечательности в полной красе.

Днем в столице и области будет относительно небольшая температура, а вот вечером градусник может показать -15 °С. Солнца в этот зимний месяц будет не так много, как бы этого хотелось, но все же москвичи смогут изредка им наслаждаться. Второй зимний месяц относительно сухой. В среднем в январе выпадет всего 42 мм осадков.

Начало месяца может принести с собою сильные морозы, которые хорошенько поморозят носы москвичей. Но это явление будет продолжаться недолго и через несколько дней в столицу вернется погожий температурный режим.

Синоптики предостерегают жителей Москвы и Подмосковья о том, что в январе возможны сильные порывы ветра, что приведет к быстрому распространению вирусных и респираторных заболеваний. Ввиду этого, в январе необходимо быть предельно осторожными и в пик эпидемий не посещать общественные места, чтобы ненароком не заболеть.

Погода в Москве и области по приметам


Погода в Москве и области в январе 2017 года


Некоторые старожилы столицы привыкли узнавать про особенности климата в тот или иной месяц по приметам, которые, практически, никогда не подводят. Среди наиболее запоминающихся народных примет можно выделить:


  • Нужно обращать внимание лето, в частности, на июль — он способен показать каким будет второй месяц зимы. Если в июле стоит теплая и солнечная погода, то зимний месяц будет погожий и приветливый. В тоже время, когда в июле погода обозначится дождями и прохладой, январь ответит тем же — жители столицы будут наблюдать снегопады, вьюги и перепады температуры.

  • Январь каждый год разный — повторений никогда не было.

  • Заметили, что первые дни пролетает снежок и повеяло зимним теплом, настраивайтесь на то, что весь январь будет теплым и погожим.


Кроме примет про январь придумали множество пословиц и поговорок. Конечно, большая их часть канула в лету, но все-таки крупицы народной мудрости дошли до наших дней. Быть может, вы не знаете, но в январе помимо Нового года и Рождества Христового есть и другие не менее интересные торжества. К примеру, 1 января это еще и День Рождения Ильи Муромца, а 6 числа к россиянам приходит Сочельник.

Сразу за Рождеством идет День Повитух, а Крещение приходит к нам аккурат 19 января. Наличие таких веселых, торжественных, семейных и великих праздников делает январь одним из самых счастливых месяцев в году. И совсем не важно, какая за окном погода, главное, чтобы в доме и сердцах его жителей всегда светило солнце благополучия, радости и любви.

Прогнозируемая погода на январь 2017 года в Москве


Погода в Москве и области в январе 2017 года


В столице России ожидается следующий температурный режим:


  • 1 января: от — 4 ° до -7°

  • 2 января: от -5° до -7°

  • 3 января: от -6° до -9°

  • 4 января: от -7° до -10°

  • 5 января: от -8° до -11°

  • 6 января: от -9° до -12°

  • 7 января: от -8° до -10°

  • 8 января: от -6° до -11°

  • 9 января: от -6° до -8°

  • 10 января: от -6° до -9°

  • 11 января: от -5° до -10°

  • 12 января: от -2° до -11°

  • 13 января: от -2° до -9°

  • 14 января: от -4° до -8°

  • 15 января: от -6° до -9°

  • 16 января: от -7° до -13°

  • 17 января: от -8° до -11°

  • 18 января: от -9 до -12°

  • 19 января: от -9° до -13°

  • 20 января: от -9° до -13°

  • 21 января: от -10° до -14°

  • 22 января: от -10° до -14°

  • 23 января: от -10° до -14°

  • 24 января: от -10° до -14°

  • 25 января: от -10° до -15°

  • 26 января: от -11° до -15°

  • 27 января: от -12° до -15°

  • 28 января: от -11° до -16°

  • 29 января: от -6° до -11°

  • 30 января: от -7° до -10°

  • 31 января: от -8° до -11°


Погода в Москве и области в январе 2017 года


Строить точные прогнозы относительно того, какая будет погода в январе 2017 года тяжело даже в век технологического прогресса. Самая мощная метеорологическая станция не может дать стопроцентной гарантии, что все ее прогнозы верны.

Погода — явление непредсказуемое, поэтому не стоит излишне доверять синоптикам. Но все же прислушаться к ним стоит, ведь нередко Гидрометцентр действительно давал точную информацию, которая помогала москвичам планировать свои новогодние каникулы и не зависеть от причуд природы.

Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163235-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4160
+0.00%
72.5224
+0.06%
1.1407
+0.02%
0.2115
+1.05%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Вечерний Квартал-95 последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 1 367
  • 0
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 328
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 760
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 635
  • 0
Вести Недели с Дмитрием Киселевым 18/12/2016 смотреть онлайн
  • 14:22
  • 519
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 519
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 514
  • 0
Бой Усик - Мчуну смотреть онлайн (17.12.2016)
  • 19:16
  • 500
  • 0
«Интехбанк» планирует выплату вкладчикам: возмещение средств начнется в январе 2017 года
  • 20:54
  • 0
  • 0
Новости «Татфондбанка»: 26 декабря клиентам банка будут выплачивать страховые возмещения
  • 20:54
  • 0
  • 0
«Азия Микс» стала чемпионом КВН
  • 20:34
  • 142
  • 0
Юлия Ковальчук не догадывается об изменах мужа
  • 20:25
  • 0
  • 0
Мэрилин Керро раскрыла подробности личной жизни
  • 20:24
  • 0
  • 0
Танцы на ТНТ 3 сезон 22 выпуск 24.12.2016 смотреть онлайн
  • 20:11
  • 0
  • 0
Битва экстрасенсов на ТНТ 17 сезон 17 серия 24/12/2016 смотреть онлайн
  • 20:11
  • 0
  • 0
КВН Высшая лига Финал 24/12/2016 смотреть онлайн
  • 20:11
  • 0
  • 0
«Интехбанк» планирует выплату вкладчикам: возмещение средств начнется в январе 2017 года
  • 20:54
  • 0
  • 0
Новости «Татфондбанка»: 26 декабря клиентам банка будут выплачивать страховые возмещения
  • 20:54
  • 0
  • 0
Юлия Ковальчук не догадывается об изменах мужа
  • 20:25
  • 0
  • 0
Мэрилин Керро раскрыла подробности личной жизни
  • 20:24
  • 0
  • 0
Танцы на ТНТ 3 сезон 22 выпуск 24.12.2016 смотреть онлайн
  • 20:11
  • 0
  • 0
Битва экстрасенсов на ТНТ 17 сезон 17 серия 24/12/2016 смотреть онлайн
  • 20:11
  • 0
  • 0
КВН Высшая лига Финал 24/12/2016 смотреть онлайн
  • 20:11
  • 0
  • 0
Скончался Тихон Шпиленок: директора Кроноцкого заповедника отпели в Храме Знамения иконы Божией Матери
  • 20:00
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров