Погода на новогодние праздники интересует всех россиян, а не только москвичей. Конечно, всем нам хочется, чтобы земля была устлана красивым пушистым снежком, чтобы сразу после боя курантов можно было выйти на улицу, поиграть с родными в снежки, слепить снеговика или просто прогуляться к новогодней елочке.Погода в Москве и области в январе 2017 года
непредсказуема и часто преподносит сюрпризы, которым вряд ли хочется радоваться. Речь идет о дождях. Несмотря на то, что январь зимний месяц дожди в последние годы в нем случаются все чаще и чаще. Но, что же говорит Гидрометцентр на этот счет и какие он строит прогнозы на январь, давайте узнаем из этой статьи.
Каким будет январь в России
С приходом нового года, погода в Российской Федерации, в частности в европейской области, будет умеренной. Нельзя сказать, что к людям придут лютые морозы, ведь за последние 8 лет отметка термометра не опускалась ниже 15 градусов.
Наоборот, именно на Новый год снег лежал разве что в Сибири. Такое положение вещей нельзя назвать аномальным, хотя и привычным его тоже считать не получится. Однако, даже учитывая небольшое потепление, январь все-таки считается зимним месяцем и иногда радует нас обильными снегопадами.
Особенности климата в Москве и Подмосковье
Говоря о погоде в столице и ее области нельзя забывать, что она находится в особом микроклимате, который присущ многим мегаполисам. Даже недалеко от Москвы температура воздуха зимой может опускаться до -15 градусов по Цельсию, тогда как в самой Белокаменной она намного выше.
Это явление связано с тем, что дома отдают часть своего тепла, машины постоянно выбрасывают выхлопные газы в воздух и происходят другие городские явления. Сегодня с уверенностью можно сказать, что три зимних месяца в Москве имеют умеренный климат, к которому уже давно привыкли жители. Сильные морозы москвичи встречают не радостно и ждут их скорейшего завершения.
Собственно о погоде
В 2017 году январский месяц принесет обильные снегопады и небольшое понижение температуры. Нельзя сказать окончательно, когда наступят морозы, ведь в январе сегодня может пойти снег, а завтра начнется оттепель. Однако даже такие непредсказуемые погодные условия не отпугивают туристов, желающих оценить все столичные достопримечательности в полной красе.
Днем в столице и области будет относительно небольшая температура, а вот вечером градусник может показать -15 °С. Солнца в этот зимний месяц будет не так много, как бы этого хотелось, но все же москвичи смогут изредка им наслаждаться. Второй зимний месяц относительно сухой. В среднем в январе выпадет всего 42 мм осадков.
Начало месяца может принести с собою сильные морозы, которые хорошенько поморозят носы москвичей. Но это явление будет продолжаться недолго и через несколько дней в столицу вернется погожий температурный режим.
Синоптики предостерегают жителей Москвы и Подмосковья о том, что в январе возможны сильные порывы ветра, что приведет к быстрому распространению вирусных и респираторных заболеваний. Ввиду этого, в январе необходимо быть предельно осторожными и в пик эпидемий не посещать общественные места, чтобы ненароком не заболеть.
Погода в Москве и области по приметам
Некоторые старожилы столицы привыкли узнавать про особенности климата в тот или иной месяц по приметам, которые, практически, никогда не подводят. Среди наиболее запоминающихся народных примет можно выделить:
- Нужно обращать внимание лето, в частности, на июль — он способен показать каким будет второй месяц зимы. Если в июле стоит теплая и солнечная погода, то зимний месяц будет погожий и приветливый. В тоже время, когда в июле погода обозначится дождями и прохладой, январь ответит тем же — жители столицы будут наблюдать снегопады, вьюги и перепады температуры.
- Январь каждый год разный — повторений никогда не было.
- Заметили, что первые дни пролетает снежок и повеяло зимним теплом, настраивайтесь на то, что весь январь будет теплым и погожим.
Кроме примет про январь придумали множество пословиц и поговорок. Конечно, большая их часть канула в лету, но все-таки крупицы народной мудрости дошли до наших дней. Быть может, вы не знаете, но в январе помимо Нового года и Рождества Христового есть и другие не менее интересные торжества. К примеру, 1 января это еще и День Рождения Ильи Муромца, а 6 числа к россиянам приходит Сочельник.
Сразу за Рождеством идет День Повитух, а Крещение приходит к нам аккурат 19 января. Наличие таких веселых, торжественных, семейных и великих праздников делает январь одним из самых счастливых месяцев в году. И совсем не важно, какая за окном погода, главное, чтобы в доме и сердцах его жителей всегда светило солнце благополучия, радости и любви.
Прогнозируемая погода на январь 2017 года в Москве
В столице России ожидается следующий температурный режим:
- 1 января: от — 4 ° до -7°
- 2 января: от -5° до -7°
- 3 января: от -6° до -9°
- 4 января: от -7° до -10°
- 5 января: от -8° до -11°
- 6 января: от -9° до -12°
- 7 января: от -8° до -10°
- 8 января: от -6° до -11°
- 9 января: от -6° до -8°
- 10 января: от -6° до -9°
- 11 января: от -5° до -10°
- 12 января: от -2° до -11°
- 13 января: от -2° до -9°
- 14 января: от -4° до -8°
- 15 января: от -6° до -9°
- 16 января: от -7° до -13°
- 17 января: от -8° до -11°
- 18 января: от -9 до -12°
- 19 января: от -9° до -13°
- 20 января: от -9° до -13°
- 21 января: от -10° до -14°
- 22 января: от -10° до -14°
- 23 января: от -10° до -14°
- 24 января: от -10° до -14°
- 25 января: от -10° до -15°
- 26 января: от -11° до -15°
- 27 января: от -12° до -15°
- 28 января: от -11° до -16°
- 29 января: от -6° до -11°
- 30 января: от -7° до -10°
- 31 января: от -8° до -11°
Строить точные прогнозы относительно того, какая будет погода в январе 2017 года тяжело даже в век технологического прогресса. Самая мощная метеорологическая станция не может дать стопроцентной гарантии, что все ее прогнозы верны.
Погода — явление непредсказуемое, поэтому не стоит излишне доверять синоптикам. Но все же прислушаться к ним стоит, ведь нередко Гидрометцентр действительно давал точную информацию, которая помогала москвичам планировать свои новогодние каникулы и не зависеть от причуд природы.
Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com
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