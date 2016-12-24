Рост тарифов ЖКХ в 2017 году

Возможные угрозы вследствие роста тарифов

Будущее сферы ЖКХ

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Новый год подарит россиянам несколько сюрпризов, причем нельзя сказать, что все они будут приятными. Такпревысит порог в 5%, а это может сильно “ударить” по семейному бюджету многих граждан.Размер коммунальных платежей будет зависеть от региональной специфики (больше всего “пострадает” Москва — увеличение на 7%), — утверждают чиновники. Тем не менее, рост тарифов вполне ожидаем, учитывая уровень инфляции в будущем году.Увеличение стоимости коммунальных услуг произойдет уже с 1 июля 2017 года. Об этом сказано в официальном распоряжении правительства РФ. Конечно, эта новость сразу же разлетелась по регионам и вызвала бурю возмущения со стороны граждан.Учитывая нынешний финансовый кризис в России, острую нехватку бюджетных средств, а также уровень заработных плат, рост тарифов вряд ли входил в планы россиян. Но решение отменить не получится, поэтому придется свыкаться с будущими тарифами и более тщательно продумывать траты.Максимальное повышение цен произойдет в Москве — жители столицы должны будут оплачивать коммунальные платежи, возросшие на 7%.В то же время минимальный уровень роста намечен для Чукотки и Северной Осетии. Данный показатель для Санкт-Петербурга не превысит 6%.Заметим, что власти пока не указали какие именно коммунальные услуги подорожают, но учитывая предыдущие скачки расценок, можно сделать вывод, что в первую очередь “поднимется” электроэнергия. В частности, переплачивать придется собственникам многотарифных измерительных приборов (счетчиков).Эксперты уверены, что повышение стоимости электроэнергии необходимо проводить постепенно, не нагружая население. В противном случае может возникнуть ситуация, когда граждане будут не заинтересованы в экономии ресурсов и попросту перестанут оплачивать потребленные киловатты. Что касается тарифов на газ, то они хоть и вырастут, но незначительно.Чиновники уверены, что не стоит так бояться индексации тарифов на коммунальные услуги, ведь учитывая прогноз инфляции, она будет даже незаметна. Радует одно, что в преддверии выборов тарифы могут оставить без изменений на некоторое время. Однако и с задержкой тянуть не стоит, ведь тогда значительно пострадает коммунальная инфраструктура, которая уже сейчас находится в ненадлежащем состоянии.Если рассматривать повышение цен на тарифы под другим углом, то станет понятно, что это не простая прихоть правительства. Эксперт Владилен Прокофьев провел ряд исследований и определил, что на конец 2015 года в России было заменено лишь 1,1% водопроводных труб. Судя по тому, что экономический кризис еще не покинул края нашей родины, можно сделать вывод, что картина с заменой труб принципиально не изменилась.Прокофьев отметил, что полная замена труб по всему государству потребует 90 лет, а это в несколько раз превышает допустимый срок эксплуатации. В результате этого качество потребляемой воды будет постепенно ухудшаться, а от этого возникнут частые проблемы со здоровьем у людей. Скажем больше, увеличится количество аварий, которые несут за собой большие денежные затраты.Специалисты уверены, что изменить положение поможет адекватная политика формирования тарифов коммунальной сферы. Все цены, устанавливаемые на ту или иную услугу должны быть экономически обоснованными и предполагать периодическую замену оборудования без нагрузок на местные бюджеты и непосредственно граждан.В противном случае образуется так называемая “мина замедленного действия”, которая рано или поздно даст о себе знать, как правило, в самый неподходящий момент.Кроме того, политика в данной сфере должна проводиться под лозунгом “Повышение энергоэффективности”. Как это сделать показывает мировой опыт, где увеличение тарифов невозможно без определения реального механизма экономии электроэнергии. При таком раскладе вещей граждане могут пользоваться первоклассными коммунальными услугами и не узнают, что такое переплаты.Уменьшить волну негатива, возникшую на фоне увеличения тарифов, поможет адресная помощь со стороны государства некоторым слоям населения. Не все граждане могут себе позволить в полном объеме оплачивать начисленные “коммунальные” суммы, поэтому они вправе оформить субсидию и на личном примере ощутить все ее преимущества.Понимая тот факт, что многие жители страны не в состоянии оплачивать высокие коммунальные тарифы (в силу бушующего экономического кризиса), власти постараются вводить новые тарифы, не нагружая кошельки своих сограждан.Также благодаря тому, что данная сфера постоянно субсидируются (малоимущие слои населения получают возможность оплачивать лишь малую часть за коммуналку), это приводит к мысли, что рост расценок на коммунальные услуги пройдет, практически, незамеченным.Из виду не стоит упускать тот факт, что власти приняли во внимание постоянные жалобы населения на видимые огрехи в работе ЖЭКовцев, а именно неправильные счета, из-за которых жильцам приходится переплачивать за услуги. Эта проблема быстро решилась — установили штрафы, причем, немаленькие (200-300 тысяч рублей).В случае обнаружения “ошибки” или неточностей в счетах, виновник понесет наказание. Ввиду всего этого население России может надеяться, что в скором времени отношения с работниками ЖЭКа станут “прозрачными” и плодотворными, а сами службы будут вовремя проводить капремонт оборудования и предоставлять качественные услуги.Статья написана специально для сайта “2017 год Петуха”: http://god2017.com

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